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Стадион:
Кайсериспор
0:5
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
8' Гол
Сольдадо Роберто
0:2
12' Гол
Шахешух Атиф
23' Желтая карточка
Gonzalo Espinoza
26' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
0:3
44' Гол
Сольдадо Роберто
55' Желтая карточка
Шахешух Атиф
0:4
58' Гол
Озбайракли Шенер
64' Желтая карточка
Кучер Александр
0:5
86' Гол
Жулиано де Паула
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
Фенербахче заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор подал угловой слева.
91'
Демирель Волкан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
91'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.

91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Аморим Вильям мяч отрикошетил от ворот
90'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
88'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Жулиано де Паула изменил счет на табло!
86'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Дирар Набиль это был.
86'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Фернандао
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Oguz Guctekin, и мяч снова в игре
84'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
83'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
80'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
78'
Удар от ворот произведет Фенербахче
78'
Тюрюдж Дениз не смог попасть в створ ударом издали
77'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Булут Умут
75'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Тактическая замена. Вурал Гюрай уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
72'
Тактическая замена. Топал Мехмет уходит с поля и его заменяет Oguz Guctekin
72'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
70'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
66'
После дальнего удара, который нанес Варела Силвештре мяч отбит вратарем
66'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
66'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
65'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Тактическая замена. Мендеш Райан уходит с поля и его заменяет Аморим Вильям
Желтая карточка
64'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Кучер Александр из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
63'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
63'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
63'
Как он промахнулся? Шахешух Атиф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Отличные скиллы показывает Шахешух Атиф, обводя своих соперников
63'
Vedat Karakus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
61'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
61'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
61'
Булут Умут из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
58'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Озбайракли Шенер изменил счет на табло!
58'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
57'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
57'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
Желтая карточка
55'
Шахешух Атиф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Шахешух Атиф грубо играет против соперника. Пострадал Vedat Karakus
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
53'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Фенербахче
53'
Мендеш Райан не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
53'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор подал угловой справа.
52'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
52'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
52'
Варела Силвештре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
51'
Шахешух Атиф мяч отрикошетил от ворот
51'
Отличные скиллы показывает Шахешух Атиф, обводя своих соперников
50'
Удар от ворот произведет Фенербахче
50'
Кана-Бийик Жан-Армель выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
49'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор в офсайде
49'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Булут Умут из команды Кайсериспор сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
49'
Чиназ Самил выбил мяч подальше от ворот.
48'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Гонсало Эспиноса уходит с поля и его заменяет Болдрин Фернандо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
46'
ШАНС! Жулиано де Паула нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто забивает!
44'
Vedat Karakus не дал случится голу! Сольдадо Роберто должен был забивать, но Vedat Karakus сделал отличный сейв
44'
ШАНС! Сольдадо Роберто вышел один-на-один с голкипером...
44'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
43'
Кучер Александр наказан за толчок Соуза Жосеф
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
41'
Удар от ворот произведет Фенербахче
41'
Чиназ Самил не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Vedat Karakus взял и забрал мяч на выходе
Угловой
35'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
35'
Кана-Бийик Жан-Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Булут Умут наказан за толчок Озбайракли Шенер
33'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Варела Силвештре
31'
Вурал Гюрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
31'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
29'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор подал угловой справа.
Угловой
28'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
28'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Булут Умут бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
27'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
26'
Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Калдырым Хассан Али грубо играет против соперника. Пострадал Варела Силвештре
26'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
24'
Калдырым Хассан Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
23'
Гонсало Эспиноса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Гонсало Эспиноса грубо играет против соперника. Пострадал Озбайракли Шенер
21'
Удар от ворот произведет Кайсериспор
21'
Озбайракли Шенер нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Отличные скиллы показывает Жулиано де Паула, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
18'
Удар от ворот произведет Фенербахче
17'
Vedat Karakus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
16'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
14'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
14'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
13'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
12'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Шахешух Атиф из команды Фенербахче переиграл вратаря дальним ударом!
12'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
10'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
9'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
8'
Топал Мехмет сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!
8'
ШАНС! Сольдадо Роберто вышел один-на-один с голкипером...
8'
Топал Мехмет выбил мяч подальше от ворот.
8'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Варела Силвештре выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
6'
Игрок клуба "Кайсериспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Удар от ворот произведет Фенербахче
5'
ШАНС! Тюрюдж Дениз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вурал Гюрай
Фол, нарушение
3'
Гонсало Эспиноса из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Соуза Жосеф пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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