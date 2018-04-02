Стадион: Кадир Хас
0:5
Конец матча
0:1
8' ГолСольдадо Роберто
0:2
12' ГолШахешух Атиф
23' Желтая карточкаGonzalo Espinoza
26' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
0:3
44' ГолСольдадо Роберто
55' Желтая карточкаШахешух Атиф
0:4
58' ГолОзбайракли Шенер
64' Желтая карточкаКучер Александр
0:5
86' ГолЖулиано де Паула
Новости после матча
Второй тайм
93'
Фенербахче заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
91'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор подал угловой слева.
91'
Демирель Волкан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Аморим Вильям мяч отрикошетил от ворот
90'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
88'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Жулиано де Паула изменил счет на табло!
86'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче играет в стеночку с партнером по команде. Дирар Набиль это был.
86'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Фернандао
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Oguz Guctekin, и мяч снова в игре
84'
84'
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
81'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
78'
78'
Тюрюдж Дениз не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Булут Умут
75'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Тактическая замена. Вурал Гюрай уходит с поля и его заменяет Кравец Артём
72'
Тактическая замена. Топал Мехмет уходит с поля и его заменяет Oguz Guctekin
72'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
70'
70'
70'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
66'
После дальнего удара, который нанес Варела Силвештре мяч отбит вратарем
66'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
65'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Тактическая замена. Мендеш Райан уходит с поля и его заменяет Аморим Вильям
64'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
64'
Судья сигнализирует, что Кучер Александр из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
63'
63'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
63'
Как он промахнулся? Шахешух Атиф имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Отличные скиллы показывает Шахешух Атиф, обводя своих соперников
63'
Vedat Karakus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
61'
61'
Булут Умут из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
58'
Дирар Набиль сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Озбайракли Шенер изменил счет на табло!
58'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
57'
57'
57'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
55'
Шахешух Атиф получил желтую карточку от судьи
55'
Безумный фол. Шахешух Атиф грубо играет против соперника. Пострадал Vedat Karakus
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
53'
53'
53'
Мендеш Райан не смог попасть в створ ударом издали
53'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор подал угловой справа.
52'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Игроки ФК "Кайсериспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
Варела Силвештре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
51'
Шахешух Атиф мяч отрикошетил от ворот
51'
Отличные скиллы показывает Шахешух Атиф, обводя своих соперников
50'
50'
Кана-Бийик Жан-Армель выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор в офсайде
49'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Булут Умут из команды Кайсериспор сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
49'
Чиназ Самил выбил мяч подальше от ворот.
48'
46'
46'
Тактическая замена. Гонсало Эспиноса уходит с поля и его заменяет Болдрин Фернандо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
ШАНС! Жулиано де Паула нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
44'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто забивает!
44'
Vedat Karakus не дал случится голу! Сольдадо Роберто должен был забивать, но Vedat Karakus сделал отличный сейв
44'
ШАНС! Сольдадо Роберто вышел один-на-один с голкипером...
44'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Кучер Александр наказан за толчок Соуза Жосеф
42'
Судья сигнализирует, что Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
41'
41'
Чиназ Самил не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
39'
39'
38'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Vedat Karakus взял и забрал мяч на выходе
35'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
35'
Кана-Бийик Жан-Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
Булут Умут наказан за толчок Озбайракли Шенер
33'
33'
33'
33'
32'
32'
Вурал Гюрай из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Судья сигнализирует, что Шахешух Атиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Варела Силвештре
31'
Вурал Гюрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор подал угловой справа.
28'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
28'
28'
Булут Умут бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
27'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Калдырым Хассан Али грубо играет против соперника. Пострадал Варела Силвештре
26'
Игрок из команды Кайсериспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
24'
Калдырым Хассан Али решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
23'
Гонсало Эспиноса получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Гонсало Эспиноса грубо играет против соперника. Пострадал Озбайракли Шенер
21'
21'
Озбайракли Шенер нанес удар чуть мимо. Близко!
21'
21'
Отличные скиллы показывает Жулиано де Паула, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Судья сигнализирует, что Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
18'
17'
Vedat Karakus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
16'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
14'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
14'
Варела Силвештре из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
14'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
13'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
12'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Шахешух Атиф из команды Фенербахче переиграл вратаря дальним ударом!
12'
Кана-Бийик Жан-Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
10'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
10'
9'
9'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
8'
Топал Мехмет сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!
8'
ШАНС! Сольдадо Роберто вышел один-на-один с голкипером...
8'
Топал Мехмет выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
7'
Варела Силвештре выбил мяч подальше от ворот.
7'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
5'
ШАНС! Тюрюдж Дениз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Вурал Гюрай
3'
Гонсало Эспиноса из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Соуза Жосеф пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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