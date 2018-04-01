Стадион: Тюрк Телеком Арена Зрители: 46934
2:0
Второй тайм: 80'
1:0
7' ГолФегули Софьян
36' Желтая карточкаСоса Хосе
38' Желтая карточкаДонк Райан
45' Желтая карточкаГубочан Томаш
2:0
60' ГолГомис Бафетимби
75' Желтая карточкаДемирок Угур
Второй тайм
81'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
81'
Судья сигнализирует, что Родригес Гарри II из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
80'
80'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
79'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
79'
78'
Кыврак Онур из команды Трабзонспор сделал отличный сейв!
78'
Кыврак Онур отбил мяч на угловой после удара Фегули Софьян из штрафной площади.
78'
78'
77'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Донк Райан
77'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
76'
Фегули Софьян из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
76'
76'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
75'
Демирок Угур получил желтую карточку от судьи
75'
Судья свистит. Демирок Угур атаковал сзади соперника. Это Гомис Бафетимби заработал своей команде штрафной
75'
74'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор забрасывает мяч в штрафную.
74'
Инан Селчук из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
ШАНС! Гомис Бафетимби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
73'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
70'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Родригес Гарри II
69'
69'
Тактическая замена. Соса Хосе уходит с поля и его заменяет Шахан Олджай
69'
Фегули Софьян из команды Галатасарай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
68'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
66'
Удар от ворот произведет Галатасарай
65'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
65'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай пасует в штрафную, но Кыврак Онур выходит и ловит мяч.
64'
64'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
63'
Язиджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
63'
60'
Г О О О О Л - Отличный удар Гомис Бафетимби из команды Галатасарай. Классный гол!
60'
ШАНС! Гомис Бафетимби вышел один-на-один с голкипером...
60'
Йокушлу Окай ошибается в защите.
60'
Муслера Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
59'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
56'
Тактическая замена. Губочан Томаш уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
56'
56'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Куцка Юрай пробует нанести удар издали, но Муслера Фернандо держит все под контролем
55'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
55'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
55'
54'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
54'
Беланда Юнес ошибается в защите.
53'
53'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
52'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
52'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
52'
Муслера Фернандо не дал случится голу! Язиджи Юсуф должен был забивать, но Муслера Фернандо сделал отличный сейв
52'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Abdulkadir Omur выбил мяч подальше от ворот.
50'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
50'
50'
50'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Беланда Юнес из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
50'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Нагатомо Юто, обводя своих соперников
49'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Нагатомо Юто
48'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Инан Селчук оказался на газоне.
48'
Куцка Юрай нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
48'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 46934 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
47'
Майкон Перейра нанес удар головой, но Кыврак Онур спокойно отбил мяч.
47'
47'
Команда Галатасарай играла лучше в этом тайме.
46'
Родригес Гарри II мяч отрикошетил от ворот
46'
Майкон Перейра из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Губочан Томаш получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Губочан Томаш грубо играет против соперника. Пострадал Гомис Бафетимби
44'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай играет слишком грубо. Язиджи Юсуф оказался на газоне.
44'
44'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Удар от ворот произведет Галатасарай
42'
41'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает пас партнеру.
41'
41'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Губочан Томаш из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Гомис Бафетимби оказался на газоне.
40'
39'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
39'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
38'
Донк Райан получил желтую карточку от судьи
38'
Донк Райан наказан за толчок Кыврак Онур
38'
38'
Плохо сыграл Язиджи Юсуф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
36'
Демирок Угур коснулся мяча рукой.
36'
Соса Хосе получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Соса Хосе грубо играет против соперника. Пострадал Нагатомо Юто
35'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
35'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Родригес Гарри II и Гомис Бафетимби из команды Галатасарай.
34'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
32'
32'
Беланда Юнес не смог попасть в створ ударом издали
32'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Новак Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Хорошую попытку сделал Беланда Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Фегули Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
30'
Беланда Юнес из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Инан Селчук наказан за толчок Язиджи Юсуф
27'
27'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
26'
26'
26'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Новак Филип из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Фегули Софьян оказался на газоне.
24'
Судья сигнализирует, что Гомис Бафетимби из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
24'
23'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Мариано Феррейра
22'
Муслера Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
22'
Муслера Фернандо отбил мяч на угловой после удара Йилмаз Бурак из штрафной площади.
22'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
21'
Йилмаз Бурак пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Судья сигнализирует, что Майкон Перейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
20'
20'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Донк Райан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
18'
17'
ШАНС! Инан Селчук нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Инан Селчук из команды Галатасарай забрасывает мяч в штрафную.
17'
17'
17'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает пас партнеру.
15'
14'
14'
Куцка Юрай выбил мяч подальше от ворот.
13'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай пасует в штрафную, но Кыврак Онур выходит и ловит мяч.
11'
10'
Беланда Юнес из команды Галатасарай пасует в штрафную, но Кыврак Онур выходит и ловит мяч.
10'
9'
Судья сигнализирует, что Демирок Угур из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Гомис Бафетимби
9'
8'
Инан Селчук из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Мариано Феррейра сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Фегули Софьян из команды Галатасарай забил гол! Легко это для такого игрока, как Фегули Софьян
7'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает пас партнеру.
7'
Abdulkadir Omur ошибается в защите.
7'
О, нет. Из многообещающей позиции Фегули Софьян из команды Галатасарай наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
7'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
5'
Судья сигнализирует, что Мариано Феррейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
5'
Майкон Перейра из команды Галатасарай делает пас партнеру.
3'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
3'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
2'
Соса Хосе наказан за толчок Нагатомо Юто
2'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
2'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
1'
Инан Селчук из команды Галатасарай пасует в штрафную, но Кыврак Онур выходит и ловит мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация