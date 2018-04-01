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Стадион: Еникент АСАШ
0:0
Перерыв
Состав команд
55
Айхан
Ялчын
79
Караер
Аныл
15
Пинту
Тьягу
50
Умар
Амину
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
14
Шен
Волкан
88
Яхович
Адис
Османлыспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 55 Айхан Ялчын Защитник
- 79 Караер Аныл Защитник
- 15 Пинту Тьягу Защитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 54 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 17 Регаттен Адриен Полузащитник
- 50 Умар Амину Полузащитник
- 23 Батдал Мехмет Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 2 Врсайевич Авдийя Защитник
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 22 Карлос Луис Полузащитник
- 35 Чагиран Муса Полузащитник
- 30 Озчал Фуркан Полузащитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 19 Чикалеши Сокол Нападающий
- 26 Ali Eren Iyican
- Главный тренер: Irfan Buz
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- 60 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 16.03.2018 Карабюкспор 0:4 Османлыспор С
- 10.03.2018 Османлыспор 2:1 Бурсаспор С
- 03.03.2018 Касымпаша 1:1 Османлыспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 27.01.2018 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 17.01.2018 Османлыспор 2:1 Бешикташ К
- 28.12.2017 Бешикташ 4:1 Османлыспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Бешикташ 5:1 Османлыспор С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 03.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Османлыспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги С
- 19.11.2017 Трабзонспор 4:3 Османлыспор С
- 04.11.2017 Османлыспор 1:1 Фенербахче С
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
Последние игры между собой
Османлыспор: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Османлыспор
Коньяспор
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|61 - 28
|54
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|26
|16
|5
|5
|46 - 26
|53
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|48 - 23
|53
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|49 - 30
|48
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|45 - 37
|42
|6.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|36 - 32
|41
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|37 - 38
|41
|8.
|Гёзтепе
|0:1 Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 40
|40
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|33 - 36
|37
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|36 - 40
|34
|11.
|Касымпаша
|1:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 46
|34
|12.
|Бурсаспор
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|33 - 47
|31
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|41 - 48
|28
|15.
|Османлыспор
|0:0 Заявка
|27
|7
|7
|13
|38 - 45
|28
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 43
|27
|17.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|26 - 36
|25
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|27
|3
|3
|21
|18 - 62
|12
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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