  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
0:3
Конец матча
Сент-Этьен
0'
0:1
18' Гол
Дебюши Матьё
0:2
54' Гол
Кабелла Реми
56' Желтая карточка
Томассон Адриен
61' Желтая карточка
Ронжье Валентин
0:3
63' Гол
Кабелла Реми
67' Желтая карточка
Бамму Ясин
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Нант
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
90'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
90'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
89'
Крхин Рене не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
88'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
Угловой
88'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
87'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Хорошую попытку сделал Томассон Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Удар от ворот произведет Нант
86'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
86'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн пасует в штрафную, но Татарушану Чиприан выходит и ловит мяч.
86'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
85'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
85'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Бамба Джонатан имел все шансы забить, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв!
84'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
84'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
83'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
Дюбуа Лео из команды Нант делает отличный кросс...
82'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
81'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
81'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
81'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Удар от ворот произведет Нант
79'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Сала Эмилиано наказан за толчок Перрен Лоик
78'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
77'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
77'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
77'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Накулма Преджус из команды Нант забрасывает мяч в штрафную.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
76'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
75'
Тактическая замена. Дебюши Матьё уходит с поля и его заменяет Пьер-Габриэль Ронаэль
74'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Дюбуа Лео пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
73'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Дебюши Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
72'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
71'
Сельнес Оле нарушает правила. Томассон Адриен пострадал
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
71'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
70'
Накулма Преджус из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Эль-Ганасси Яссин уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
68'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Накулма Преджус
67'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
Желтая карточка
67'
Бамму Ясин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Безумный фол. Бамму Ясин грубо играет против соперника. Пострадал М'Вила Янн
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
66'
Монне-Паке Кевин нарушил правила.
66'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
65'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Суботич Невен сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн переиграл вратаря дальним ударом!
63'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
63'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Перрен Лоик наказан за толчок Сала Эмилиано
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
61'
Ронжье Валентин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Ронжье Валентин атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
61'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
59'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
59'
Паллуа Николя из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
59'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Ронжье Валентин нанес удар, мяч был парирован, но Рюффье Стефан не удержал его в руках.
58'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
58'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант забрасывает мяч в штрафную.
58'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Паллуа Николя нарушает правила. Бамба Джонатан пострадал
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
56'
Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Томассон Адриен грубо играет против соперника. Пострадал Дебюши Матьё
55'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Кабелла Реми изменил счет на табло!
54'
Паллуа Николя ошибается в защите.
Фол, нарушение
53'
Сала Эмилиано наказан за толчок Перрен Лоик
53'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Нант
53'
Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали
52'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
51'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
51'
Хорошую попытку сделал Монне-Паке Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
49'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Бамму Ясин
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
48'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
47'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
47'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Samuel Moutoussamy уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
46'
Кабелла Реми нарушает правила. Татарушану Чиприан пострадал
45'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
43'
Бамму Ясин нарушает правила. Сельнес Оле пострадал
43'
Удар от ворот произведет Нант
43'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой слева.
41'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Эль-Ганасси Яссин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
40'
Дюбуа Лео из команды Нант делает неудачный навес.
Фол, нарушение
39'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Перрен Лоик пострадал.
38'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бамму Ясин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
38'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Кабелла Реми атаковал сзади соперника. Это Ронжье Валентин заработал своей команде штрафной
37'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
36'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
35'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Эль-Ганасси Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Samuel Moutoussamy нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
34'
ШАНС! Бамму Ясин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Samuel Moutoussamy из команды Нант отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
32'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
32'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант пасует в штрафную, но Рюффье Стефан выходит и ловит мяч.
31'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
29'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Лима Лукас атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
27'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Ронжье Валентин нарушил правила.
24'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
24'
Эль-Ганасси Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Бамму Ясин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
24'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Габриэль Сильва атаковал сзади соперника. Это Ронжье Валентин заработал своей команде штрафной
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Эль-Ганасси Яссин
20'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Дебюши Матьё изменил счет на табло!
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
15'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
14'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
Габриэль Сильва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
13'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Дюбуа Лео наказан за толчок Кабелла Реми
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
10'
Шанс! Карлос Диего Сантос из команды Нант пробил головой, но мимо
10'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
10'
Бамму Ясин мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
10'
Лима Лукас нарушает правила. Бамба Джонатан пострадал
7'
Samuel Moutoussamy из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Сала Эмилиано из команды Нант отправил кросс в штрафную...
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
6'
Монне-Паке Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
6'
Головой пробил Дебюши Матьё, но голкипер отбил его в поле!
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дебюши Матьё
2'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
Фол, нарушение
1'
Амума Ромен нарушил правила.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:3 Сент-Этьен
Нант
53.7% (94)
Ничья:
32% (56)
Сент-Этьен
14.3% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
31.4% (55)
Ничья:
29.7% (52)
Нант:
16% (28)
Сент-Этьен:
9.1% (16)
Нант:
5.7% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация