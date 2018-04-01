Стадион: Стад де ля Божуар
0:3
Конец матча
0:1
18' ГолДебюши Матьё
0:2
54' ГолКабелла Реми
56' Желтая карточкаТомассон Адриен
61' Желтая карточкаРонжье Валентин
0:3
63' ГолКабелла Реми
67' Желтая карточкаБамму Ясин
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
93'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Сала Эмилиано оказался на газоне.
89'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
89'
Крхин Рене не смог попасть в створ ударом издали
88'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
88'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
87'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Хорошую попытку сделал Томассон Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
86'
Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
86'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн пасует в штрафную, но Татарушану Чиприан выходит и ловит мяч.
86'
85'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
85'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Бамба Джонатан имел все шансы забить, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв!
84'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
84'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
83'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
81'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
81'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
81'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
79'
78'
Сала Эмилиано наказан за толчок Перрен Лоик
78'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
77'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
77'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
77'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Накулма Преджус из команды Нант забрасывает мяч в штрафную.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
76'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
75'
Тактическая замена. Дебюши Матьё уходит с поля и его заменяет Пьер-Габриэль Ронаэль
74'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
74'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
Дюбуа Лео пробует нанести удар издали, но Рюффье Стефан держит все под контролем
73'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Дебюши Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
72'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Сельнес Оле нарушает правила. Томассон Адриен пострадал
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
71'
Тактическая замена. Монне-Паке Кевин уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
70'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
70'
Накулма Преджус из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Эль-Ганасси Яссин уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
68'
Тактическая замена. Бамму Ясин уходит с поля и его заменяет Накулма Преджус
67'
Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
67'
Бамму Ясин получил желтую карточку от судьи
67'
Безумный фол. Бамму Ясин грубо играет против соперника. Пострадал М'Вила Янн
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
66'
Монне-Паке Кевин нарушил правила.
66'
65'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
65'
63'
Суботич Невен сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн переиграл вратаря дальним ударом!
63'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
63'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Перрен Лоик наказан за толчок Сала Эмилиано
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
61'
Ронжье Валентин получил желтую карточку от судьи
61'
Судья свистит. Ронжье Валентин атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
61'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
59'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
59'
Паллуа Николя из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
59'
59'
58'
Ронжье Валентин нанес удар, мяч был парирован, но Рюффье Стефан не удержал его в руках.
58'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант забрасывает мяч в штрафную.
58'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Паллуа Николя нарушает правила. Бамба Джонатан пострадал
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
56'
Томассон Адриен получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Томассон Адриен грубо играет против соперника. Пострадал Дебюши Матьё
55'
54'
Бамба Джонатан сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Кабелла Реми изменил счет на табло!
54'
Паллуа Николя ошибается в защите.
53'
Сала Эмилиано наказан за толчок Перрен Лоик
53'
53'
53'
53'
Монне-Паке Кевин не смог попасть в створ ударом издали
52'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
51'
51'
Хорошую попытку сделал Монне-Паке Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
49'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Бамму Ясин
48'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
47'
47'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Тактическая замена. Samuel Moutoussamy уходит с поля и его заменяет Томассон Адриен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Кабелла Реми нарушает правила. Татарушану Чиприан пострадал
45'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
43'
Бамму Ясин нарушает правила. Сельнес Оле пострадал
43'
43'
ШАНС! Кабелла Реми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
42'
41'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
41'
Судья сигнализирует, что Эль-Ганасси Яссин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
39'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Перрен Лоик пострадал.
38'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бамму Ясин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
38'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья свистит. Кабелла Реми атаковал сзади соперника. Это Ронжье Валентин заработал своей команде штрафной
37'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
36'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
35'
35'
Ронжье Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Эль-Ганасси Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Samuel Moutoussamy нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
34'
ШАНС! Бамму Ясин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Samuel Moutoussamy из команды Нант отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амума Ромен
32'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
32'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Лима Лукас из команды Нант делает пас партнеру.
32'
Эль-Ганасси Яссин из команды Нант пасует в штрафную, но Рюффье Стефан выходит и ловит мяч.
31'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Кабелла Реми оказался на газоне.
28'
Судья свистит. Лима Лукас атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
27'
27'
24'
Ронжье Валентин нарушил правила.
24'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
24'
Эль-Ганасси Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Бамму Ясин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья свистит. Габриэль Сильва атаковал сзади соперника. Это Ронжье Валентин заработал своей команде штрафной
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Судья сигнализирует, что М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Эль-Ганасси Яссин
20'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Дебюши Матьё изменил счет на табло!
17'
16'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
15'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
15'
14'
Бамму Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Ронжье Валентин из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
Габриэль Сильва нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
13'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Амума Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Дюбуа Лео наказан за толчок Кабелла Реми
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
10'
Шанс! Карлос Диего Сантос из команды Нант пробил головой, но мимо
10'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
10'
Бамму Ясин мяч отрикошетил от ворот
10'
Лима Лукас нарушает правила. Бамба Джонатан пострадал
7'
Samuel Moutoussamy из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Сала Эмилиано из команды Нант отправил кросс в штрафную...
7'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
6'
Монне-Паке Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
6'
Головой пробил Дебюши Матьё, но голкипер отбил его в поле!
4'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дебюши Матьё
2'
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
1'
Амума Ромен нарушил правила.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 0:3 Сент-Этьен
Нант
53.7% (94)
Ничья:
32% (56)
Сент-Этьен
14.3% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
31.4% (55)
1:1 Ничья:
29.7% (52)
2:1 Нант:
16% (28)
1:2 Сент-Этьен:
9.1% (16)
2:0 Нант:
5.7% (10)
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