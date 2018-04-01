Стадион: де ла Мейно Зрители: 25627
1:0
17' ГолБаокен Стефан
1:1
24' ПенальтиРивьер Эммануэль
25' Желтая карточкаН'Дур Абдалла
28' Желтая карточкаРу Нолан
38' Желтая карточкаСелимович Вахид
41' Желтая карточкаМартинеc Пабло
1:2
46' ГолМолле Флоран
56' Желтая карточкаМартин Йонас
62' Желтая карточкаНьякат Мусса
64' Красная карточкаН'Дур Абдалла
70' Желтая карточкаЛьенар Димитри
77' Вторая желтая карточкаСелимович Вахид
77' Желтая карточкаБаокен Стефан
2:2
80' ГолСека Эрнес
Второй тайм
95'
Ру Нолан имел все шансы забить, но Укидья Александр сделал отличный сейв!
95'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
95'
95'
Доссеви Матьё из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
95'
94'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
94'
Сека Эрнес из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
93'
Назначен штрафной. Пострадал Кавасима Эйдзи, его свалил Коне Бакари.
93'
92'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Баокен Стефан пострадал.
92'
92'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Корнье Бенжамин имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
90'
Ру Нолан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Гонсальвес Антони пострадал.
89'
89'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
88'
Ривьерес Жонатан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Баокен Стефан пострадал.
88'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Ру Нолан пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
87'
86'
86'
ШАНС! Терье Мартен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
86'
85'
Баокен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
85'
84'
Дианье Фаллу из команды Метц отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Дианье Фаллу из команды Метц отправил кросс в штрафную...
83'
Баокен Стефан имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
83'
83'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Корнье Бенжамин пострадал.
83'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
82'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Г О О О О Л - Сека Эрнес забивает!
80'
Терье Мартен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Терье Мартен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
79'
79'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
77'
Баокен Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Селимович Вахид получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
76'
Ривьер Эммануэль из команды Метц опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
74'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
73'
Коад Рено коснулся мяча рукой.
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Матч остановлен
72'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
71'
Ньякат Мусса из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
[player1] получает желтую карточку за неспортивное поведение
70'
Коне Бакари из команды Страсбург в офсайде
70'
69'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
69'
68'
Хорошую попытку сделал Доссеви Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
67'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
67'
67'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
67'
67'
Корнье Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
Доссеви Матьё из команды Метц играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Тактическая замена. Блайак Жереми уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
64'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Н'Дур Абдалла уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
63'
Безумный фол. Н'Дур Абдалла грубо играет против соперника. Пострадал Доссеви Матьё
63'
63'
63'
63'
62'
Льенар Димитри оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи перевел мяч на угловой.
62'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья сигнализирует, что Поблет Херонимо из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
62'
Ньякат Мусса получил желтую карточку от судьи
62'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Льенар Димитри пострадал.
60'
Баокен Стефан наказан за толчок Селимович Вахид
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Тактическая замена. Балью Иван уходит с поля и его заменяет Дианье Фаллу
59'
Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Корнье Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
58'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
58'
58'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Корнье Бенжамин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
57'
Отличные скиллы показывает Корнье Бенжамин, обводя своих соперников
57'
Ру Нолан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Корнье Бенжамин пострадал.
56'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Сека Эрнес пострадал.
56'
Мартин Йонас получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
55'
Баокен Стефан из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Блайак Жереми из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Корнье Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Балью Иван из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Хорошую попытку сделал Льенар Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Блайак Жереми пострадал.
51'
51'
50'
Молле Флоран из команды Метц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
50'
Коне Бакари из команды Страсбург играет слишком грубо. Ривьер Эммануэль оказался на газоне.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
48'
47'
46'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Молле Флоран классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
44'
Баокен Стефан из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
44'
44'
Льенар Димитри выбил мяч подальше от ворот.
43'
42'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
41'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
41'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Ривьер Эммануэль пострадал.
40'
40'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
40'
40'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Молле Флоран пострадал.
38'
Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
37'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Баокен Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Доссеви Матьё пострадал.
36'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
35'
Блайак Жереми из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
34'
34'
34'
34'
Отличные скиллы показывает Баокен Стефан, обводя своих соперников
34'
Баокен Стефан из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
34'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
33'
33'
Поблет Херонимо из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
31'
31'
Отличный пас сделал Поблет Херонимо из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Ривьер Эммануэль из команды Метц в офсайде
29'
29'
Шанс! Ривьер Эммануэль из команды Метц пробил головой, но мимо
29'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
28'
Ру Нолан получил желтую карточку от судьи
28'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
26'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Блайак Жереми пострадал.
26'
Н'Дур Абдалла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Н'Дур Абдалла получил желтую карточку от судьи
25'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Молле Флоран пострадал.
24'
Г О О О О Л - Ривьер Эммануэль из команды Метц забивает с точки!
21'
ПЕНАЛЬТИ! - Коне Бакари играет рукой в штрафной! Коне Бакари вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
20'
20'
Льенар Димитри наказан за толчок Молле Флоран
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
17'
ГОЛ! Легко закончил атаку Баокен Стефан из команды Страсбург, забив в пустые ворота!
17'
Льенар Димитри имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
17'
Опасность! Блайак Жереми из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
17'
Сека Эрнес из команды Страсбург играет слишком грубо. Коад Рено оказался на газоне.
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
15'
Блайак Жереми делает скидку назад вдоль ворот
14'
13'
13'
Молле Флоран из команды Метц подал угловой слева.
13'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
12'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Доссеви Матьё пострадал.
12'
Баокен Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
11'
11'
11'
10'
Балью Иван выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
9'
8'
Ривьер Эммануэль из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Коне Бакари заработал фол
8'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Коад Рено
7'
6'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
5'
5'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Баокен Стефан из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Поблет Херонимо из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Метц
Страсбург
79.8% (138)
Ничья:
16.8% (29)
Метц
3.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Страсбург:
36.4% (63)
2:1 Страсбург:
33.5% (58)
1:1 Ничья:
14.5% (25)
2:0 Страсбург:
8.7% (15)
1:2 Метц:
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация