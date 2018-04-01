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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25627
Страсбург
2:2
Конец матча
Метц
0'
1:0
17' Гол
Баокен Стефан
1:1
24' Пенальти
Ривьер Эммануэль
25' Желтая карточка
Н'Дур Абдалла
28' Желтая карточка
Ру Нолан
38' Желтая карточка
Селимович Вахид
41' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
1:2
46' Гол
Молле Флоран
56' Желтая карточка
Мартин Йонас
62' Желтая карточка
Ньякат Мусса
64' Красная карточка
Н'Дур Абдалла
70' Желтая карточка
Льенар Димитри
77' Вторая желтая карточка
Селимович Вахид
77' Желтая карточка
Баокен Стефан
2:2
80' Гол
Сека Эрнес
90'+6
Второй тайм
95'
Ру Нолан имел все шансы забить, но Укидья Александр сделал отличный сейв!
95'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
95'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
95'
Доссеви Матьё из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

95'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
94'
Удар от ворот произведет Метц
94'
Сека Эрнес из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Коне Бакари выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
93'
Ру Нолан из команды Метц в офсайде
Фол, нарушение
93'
Назначен штрафной. Пострадал Кавасима Эйдзи, его свалил Коне Бакари.
93'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Баокен Стефан пострадал.
92'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Тактическая замена. Ривьер Эммануэль уходит с поля и его заменяет Ibrahima Niane
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Манджек Жорж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Корнье Бенжамин имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
Фол, нарушение
90'
Ру Нолан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Гонсальвес Антони пострадал.
89'
Удар от ворот произведет Метц
89'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
88'
Ривьерес Жонатан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Баокен Стефан пострадал.
88'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Ру Нолан пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
87'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
86'
Удар от ворот произведет Метц
86'
ШАНС! Терье Мартен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
86'
Мартинеc Пабло выбил мяч подальше от ворот.
85'
Баокен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
85'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Дианье Фаллу из команды Метц отправил кросс в штрафную...
84'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Дианье Фаллу из команды Метц отправил кросс в штрафную...
83'
Баокен Стефан имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
83'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Корнье Бенжамин пострадал.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
82'
Удар от ворот произведет Страсбург
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Сека Эрнес забивает!
80'
Терье Мартен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Терье Мартен из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
79'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Удар от ворот произведет Страсбург
Желтая карточка
77'
Баокен Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
77'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Селимович Вахид получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
Фол, нарушение
76'
Ривьер Эммануэль из команды Метц опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
75'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
74'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
74'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Коад Рено коснулся мяча рукой.
73'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Матч остановлен
72'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
71'
Ньякат Мусса из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
70'
[player1] получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
70'
Коне Бакари из команды Страсбург в офсайде
70'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
69'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Хорошую попытку сделал Доссеви Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
67'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Манджек Жорж
67'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
67'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Корнье Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Доссеви Матьё из команды Метц играет слишком грубо. Мартинеc Пабло оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Тактическая замена. Блайак Жереми уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
64'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Н'Дур Абдалла уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Н'Дур Абдалла грубо играет против соперника. Пострадал Доссеви Матьё
63'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
63'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
63'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
62'
Льенар Димитри оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кавасима Эйдзи перевел мяч на угловой.
62'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Поблет Херонимо из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
Желтая карточка
62'
Ньякат Мусса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Льенар Димитри пострадал.
Фол, нарушение
60'
Баокен Стефан наказан за толчок Селимович Вахид
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Тактическая замена. Балью Иван уходит с поля и его заменяет Дианье Фаллу
Травма, повреждение
59'
Балью Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Корнье Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
58'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
58'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Ривьерес Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Корнье Бенжамин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
57'
Отличные скиллы показывает Корнье Бенжамин, обводя своих соперников
Фол, нарушение
57'
Ру Нолан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Корнье Бенжамин пострадал.
Фол, нарушение
56'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Сека Эрнес пострадал.
Желтая карточка
56'
Мартин Йонас получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Баокен Стефан из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Льенар Димитри из команды Страсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Блайак Жереми из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Корнье Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Балью Иван из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Хорошую попытку сделал Льенар Димитри. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Корнье Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Ньякат Мусса из команды Метц опасно и грубо сыграл. Блайак Жереми пострадал.
51'
Коне Бакари выбил мяч подальше от ворот.
51'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
Молле Флоран из команды Метц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
50'
Коне Бакари из команды Страсбург играет слишком грубо. Ривьер Эммануэль оказался на газоне.
50'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
49'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
48'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Молле Флоран классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Удар от ворот произведет Метц
45'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает неудачный навес.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Удар от ворот произведет Метц
44'
Баокен Стефан из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Льенар Димитри выбил мяч подальше от ворот.
43'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
41'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Ривьер Эммануэль пострадал.
40'
Удар от ворот произведет Метц
40'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
40'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Коад Рено из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
39'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Молле Флоран пострадал.
Желтая карточка
38'
Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Льенар Димитри
37'
Молле Флоран из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Баокен Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Доссеви Матьё пострадал.
36'
Аолу Жан-Эде нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Кавасима Эйдзи взял и забрал мяч на выходе
35'
Блайак Жереми из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
34'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
34'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Отличные скиллы показывает Баокен Стефан, обводя своих соперников
34'
Баокен Стефан из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
33'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Поблет Херонимо из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Коад Рено из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Отличный пас сделал Поблет Херонимо из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мартинеc Пабло выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
29'
Ривьер Эммануэль из команды Метц в офсайде
29'
Удар от ворот произведет Страсбург
29'
Шанс! Ривьер Эммануэль из команды Метц пробил головой, но мимо
29'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
28'
Ру Нолан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
Фол, нарушение
26'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Блайак Жереми пострадал.
26'
Н'Дур Абдалла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
25'
Н'Дур Абдалла получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Молле Флоран пострадал.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Ривьер Эммануэль из команды Метц забивает с точки!
Фол, нарушение
21'
ПЕНАЛЬТИ! - Коне Бакари играет рукой в штрафной! Коне Бакари вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
20'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Льенар Димитри наказан за толчок Молле Флоран
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
17'
ГОЛ! Легко закончил атаку Баокен Стефан из команды Страсбург, забив в пустые ворота!
17'
Льенар Димитри имел все шансы забить, но Кавасима Эйдзи сделал отличный сейв!
17'
Опасность! Блайак Жереми из команды Страсбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
17'
Сека Эрнес из команды Страсбург играет слишком грубо. Коад Рено оказался на газоне.
16'
Льенар Димитри из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Метц
15'
Блайак Жереми делает скидку назад вдоль ворот
14'
Мартинеc Пабло выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Страсбург
Угловой
13'
Молле Флоран из команды Метц подал угловой слева.
13'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Доссеви Матьё пострадал.
Фол, нарушение
12'
Баокен Стефан из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Коад Рено пострадал.
11'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Коне Бакари выбил мяч подальше от ворот.
11'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Балью Иван выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Ривьер Эммануэль из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Коне Бакари заработал фол
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Коад Рено
7'
Удар от ворот произведет Метц
Угловой
6'
Мартин Йонас из команды Страсбург подал угловой справа.
5'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Баокен Стефан из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Мартинеc Пабло выбил мяч подальше от ворот.
3'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Поблет Херонимо из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
2'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Метц
Страсбург
79.8% (138)
Ничья:
16.8% (29)
Метц
3.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Страсбург:
36.4% (63)
Страсбург:
33.5% (58)
Ничья:
14.5% (25)
Страсбург:
8.7% (15)
Метц:
1.2% (2)
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