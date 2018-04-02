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Стадион: Зрители: 10628
Хетафе
0:0
Второй тайм: 81'
Бетис
0'
26' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
35' Желтая карточка
Портильо Франсиско
45' Желтая карточка
Дьедью Амат
45' Желтая карточка
Видаль Молина
0:0
65' Не забитый пенальти
Портильо Франсиско
72' Желтая карточка
Бартра Марк
81'
Второй тайм
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Суарес Дамиан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Фабиан Руис из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Гарсия Хави уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
77'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
75'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
74'
Удар от ворот произведет Бетис
73'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Hugo Duro
73'
Антунеш Виторину отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Желтая карточка
72'
Бартра Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Бартра Марк грубо играет против соперника. Пострадал Видаль Молина
72'
Гарсия Хави ошибается в защите.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
68'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
65'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
65'
Должен был быть гол! Портильо Франсиско имел отличный шанс, но Адан Антонио не дал голу состоятся!
Описание гола
65'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Портильо Франсиско взялся за удар, но Адан Антонио заблокировал его!
Фол, нарушение
64'
ПЕНАЛЬТИ! - Амат Хорди играет рукой в штрафной! Амат Хорди вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
64'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Будебуз Ряд пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
60'
Удар от ворот произведет Бетис
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Гуаита Висенте не удержал его в руках.
59'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
Фол, нарушение
57'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Манди Аисса пострадал.
57'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
57'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Фол, нарушение
55'
Судья свистит. Фламини Матьё атаковал сзади соперника. Это Будебуз Ряд заработал своей команде штрафной
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
54'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Удар от ворот произведет Хетафе
53'
Junior Firpo из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 10628 болельщиков
Офсайд
51'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
50'
Барраган Антонио из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
Офсайд
49'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Хетафе
49'
Гуардадо Андрес нанес удар чуть мимо. Близко!
Офсайд
48'
Будебуз Ряд из команды Бетис в офсайде
48'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
47'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
47'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
47'
Junior Firpo из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Бетис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Желтая карточка
46'
Рефери не любит споров - именно за это Видаль Молина сейчас получил желтую
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
45'
Дьедью Амат получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Дьедью Амат атаковал сзади соперника. Это Барраган Антонио заработал своей команде штрафной
45'
Будебуз Ряд нанес удар издали, а Гуаита Висенте отбил его обратно в игру!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
44'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
Офсайд
42'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
42'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает пас партнеру.
41'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
41'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Назначен штрафной. Пострадал Анхель Луис, его свалил Бартра Марк.
40'
Удар от ворот произведет Хетафе
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
39'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
39'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
35'
Портильо Франсиско получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Портильо Франсиско грубо играет против соперника. Пострадал Морон Лорен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Удар от ворот произведет Бетис
35'
Дьедью Амат из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
33'
Удар от ворот произведет Хетафе
32'
ШАНС! Морон Лорен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Junior Firpo, его свалил Бруно Гонсалес.
31'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
30'
Амат Хорди из команды Бетис играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
29'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
Офсайд
28'
Гуардадо Андрес из команды Бетис в офсайде
28'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Бруно Гонсалес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бруно Гонсалес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
24'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Суарес Дамиан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
21'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
21'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
21'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гарсия Хави из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
19'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Фламини Матьё из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
17'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Манди Аисса
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Амат Хорди
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Барраган Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Барраган Антонио, его свалил Антунеш Виторину.
12'
Матч остановлен
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кабрера Леандро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
10'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
9'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Хетафе
8'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Суарес Дамиан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Анхель Луис из команды Хетафе направляет мяч в штрафную площадку, но Адан Антонио выбегает и ловит мяч
3'
Удар от ворот произведет Хетафе
3'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
2'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Бетис
Хетафе
51.9% (95)
Ничья:
38.8% (71)
Бетис
9.3% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.9% (62)
Хетафе:
24% (44)
Хетафе:
22.4% (41)
Бетис:
5.5% (10)
Ничья:
2.2% (4)
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