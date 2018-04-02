Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10628
26' Желтая карточкаБруно Гонсалес
35' Желтая карточкаПортильо Франсиско
45' Желтая карточкаДьедью Амат
45' Желтая карточкаВидаль Молина
0:0
65' Не забитый пенальтиПортильо Франсиско
72' Желтая карточкаБартра Марк
Второй тайм
81'
Судья сигнализирует, что Суарес Дамиан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Хоакин Санчес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
Фабиан Руис из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Гарсия Хави уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
78'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
77'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
75'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
74'
Удар от ворот произведет Бетис
73'
Тактическая замена. Анхель Луис уходит с поля и его заменяет Hugo Duro
73'
Антунеш Виторину отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
72'
Бартра Марк получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Бартра Марк грубо играет против соперника. Пострадал Видаль Молина
72'
Гарсия Хави ошибается в защите.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
68'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
65'
65'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой слева.
65'
Должен был быть гол! Портильо Франсиско имел отличный шанс, но Адан Антонио не дал голу состоятся!
65'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Портильо Франсиско взялся за удар, но Адан Антонио заблокировал его!
64'
ПЕНАЛЬТИ! - Амат Хорди играет рукой в штрафной! Амат Хорди вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
64'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Видаль Молина из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Будебуз Ряд пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
61'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
60'
Удар от ворот произведет Бетис
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Гуаита Висенте не удержал его в руках.
59'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Судья сигнализирует, что Морон Лорен из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
57'
Анхель Луис из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Манди Аисса пострадал.
57'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
57'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
55'
Судья свистит. Фламини Матьё атаковал сзади соперника. Это Будебуз Ряд заработал своей команде штрафной
55'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
54'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Junior Firpo из команды Бетис отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
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51'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
50'
Барраган Антонио из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
49'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
49'
49'
Гуардадо Андрес нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Будебуз Ряд из команды Бетис в офсайде
48'
Анхель Луис из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
47'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
47'
Junior Firpo из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Бетис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
46'
Рефери не любит споров - именно за это Видаль Молина сейчас получил желтую
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Дьедью Амат получил желтую карточку от судьи
45'
Судья свистит. Дьедью Амат атаковал сзади соперника. Это Барраган Антонио заработал своей команде штрафной
45'
Будебуз Ряд нанес удар издали, а Гуаита Висенте отбил его обратно в игру!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
44'
42'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Суарес Дамиан
42'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
42'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает пас партнеру.
41'
41'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Назначен штрафной. Пострадал Анхель Луис, его свалил Бартра Марк.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
39'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
39'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Портильо Франсиско получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Портильо Франсиско грубо играет против соперника. Пострадал Морон Лорен
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
35'
Удар от ворот произведет Бетис
35'
Дьедью Амат из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Гуардадо Андрес
33'
32'
ШАНС! Морон Лорен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
32'
Назначен штрафной. Пострадал Junior Firpo, его свалил Бруно Гонсалес.
31'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Амат Хорди из команды Бетис играет слишком грубо. Анхель Луис оказался на газоне.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
28'
Гуардадо Андрес из команды Бетис в офсайде
28'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Бруно Гонсалес получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Бруно Гонсалес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
25'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Портильо Франсиско
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
24'
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Гуардадо Андрес из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Судья сигнализирует, что Суарес Дамиан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
21'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
21'
21'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Судья сигнализирует, что Гарсия Хави из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Анхель Луис
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Адан Антонио взял и забрал мяч на выходе
19'
18'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Фламини Матьё из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Видаль Молина из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
17'
Портильо Франсиско из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Манди Аисса
15'
Судья сигнализирует, что Видаль Молина из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Амат Хорди
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Барраган Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Назначен штрафной. Пострадал Барраган Антонио, его свалил Антунеш Виторину.
12'
Матч остановлен
12'
Судья сигнализирует, что Кабрера Леандро из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Морон Лорен
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
9'
Удар от ворот произведет Бетис
9'
Как он промахнулся? Анхель Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
9'
8'
8'
Гуардадо Андрес из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Судья сигнализирует, что Суарес Дамиан из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Анхель Луис из команды Хетафе направляет мяч в штрафную площадку, но Адан Антонио выбегает и ловит мяч
3'
3'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
2'
2'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
1'
1'
1'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Бетис
Хетафе
51.9% (95)
Ничья:
38.8% (71)
Бетис
9.3% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.9% (62)
1:0 Хетафе:
24% (44)
2:1 Хетафе:
22.4% (41)
1:2 Бетис:
5.5% (10)
2:2 Ничья:
2.2% (4)
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