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Лас-Пальмас
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Реал Мадрид

До начала игры осталось 1 день 22 часа 27 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Реал Мадрид
Лас-Пальмас
4.3% (3)
Ничья:
5.8% (4)
Реал Мадрид
89.9% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
24.6% (17)
Реал Мадрид:
23.2% (16)
Реал Мадрид:
11.6% (8)
Реал Мадрид:
11.6% (8)
Реал Мадрид:
7.2% (5)
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