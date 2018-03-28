Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Реал Мадрид

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Лас-Пальмас (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 17.03.2018 Депортиво 1:1 Лас-Пальмас П
- 11.03.2018 Лас-Пальмас 0:2 Вильярреал П
- 05.03.2018 Сельта 2:1 Лас-Пальмас П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Леганес 0:0 Лас-Пальмас П
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 05.02.2018 Лас-Пальмас 1:0 Малага П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
- 17.12.2017 Лас-Пальмас 2:2 Эспаньол П
- 08.12.2017 Алавес 2:0 Лас-Пальмас П
- 03.12.2017 Лас-Пальмас 1:0 Бетис П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
Последние игры между собой
Лас-Пальмас: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|23
|6
|0
|74 - 13
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|49 - 14
|64
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|73 - 33
|60
|4.
|Валенсия
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|57 - 31
|59
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|40 - 33
|47
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|37 - 44
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|49 - 53
|43
|8.
|Жирона
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|43 - 42
|43
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|45 - 42
|39
|10.
|Эйбар
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|36 - 43
|39
|11.
|Хетафе
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 27
|39
|12.
|Леганес
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|25 - 35
|36
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|29 - 33
|35
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|26 - 37
|35
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|51 - 52
|33
|16.
|Алавес
|Заявка
|29
|10
|1
|18
|26 - 45
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 43
|27
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|21 - 58
|21
|19.
|Депортиво
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|26 - 60
|20
|20.
|Малага
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|16 - 45
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Реал МадридДо начала игры осталось 1 день 22 часа 27 минут, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Реал Мадрид
Лас-Пальмас
4.3% (3)
Ничья:
5.8% (4)
Реал Мадрид
89.9% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:3 Реал Мадрид:
24.6% (17)
0:2 Реал Мадрид:
23.2% (16)
0:3 Реал Мадрид:
11.6% (8)
1:2 Реал Мадрид:
11.6% (8)
1:4 Реал Мадрид:
7.2% (5)
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