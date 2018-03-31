Стадион: Стад Гастон Жерар
10' Желтая карточкаСаммаритано Фредерик
0:1
36' ГолЖермен Валер
62' Желтая карточкаОкампос Лукас
68' Желтая карточкаСансон Морган
1:1
73' ГолКвон Чхан Хун
84' Желтая карточкаСарр Буна
1:2
88' ГолОкампос Лукас
90' Красная карточкаЯмбере Седрик
90' Желтая карточкаРейне Батист
1:2
90' Не забитый пенальтиПайе Димитри
1:3
90' ПенальтиПайе Димитри
Новости после матча
Второй тайм
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки!
95'
ПЕНАЛЬТИ - Лаутоа Веслей из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пайе Димитри.
95'
Отличные скиллы показывает Пайе Димитри, обводя своих соперников
94'
93'
93'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Пайе Димитри взялся за удар, но Рейне Батист заблокировал его!
92'
Рефери не любит споров - именно за это Рейне Батист сейчас получил желтую
92'
Окампос Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
УДАЛЕНИЕ! - Ямбере Седрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
92'
ПЕНАЛЬТИ! - Ямбере Седрик совершил грубый фол. Окампос Лукас заработал пенальти!
92'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
91'
ШАНС! Окампос Лукас вышел один-на-один с голкипером...
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
90'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
90'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
90'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
88'
Жермен Валер сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Окампос Лукас из команды Марсель забил гол! Легко это для такого игрока, как Окампос Лукас
88'
Игрок команды Марсель делает подачу своему товарищу по команде.
88'
88'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Отличные скиллы показывает Сарр Буна, обводя своих соперников
87'
86'
ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
86'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Слити Наим пробил со штрафного прямо в стенку
84'
Сарр Буна получил желтую карточку от судьи
84'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Слити Наим
84'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
83'
Камара Бубакар из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
81'
Рами Адиль получил травму и заменен. Сертик Грегори выходит на поле.
80'
Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
77'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
77'
Назначен штрафной. Пострадал Лаутоа Веслей, его свалил Рами Адиль.
76'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
76'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
76'
Сансон Морган из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
Хаддади Уссама сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
73'
73'
72'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
68'
Пеле Йоанн взял и забрал мяч на выходе
68'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Сансон Морган - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
68'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
67'
67'
Камара Бубакар из команды Марсель делает неудачный навес.
67'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Окампос Лукас из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Отличные скиллы показывает Замбо-Ангисса Андре, обводя своих соперников
66'
66'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
65'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
64'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Слити Наим
64'
Шека мяч отрикошетил от ворот
64'
Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Замбо-Ангисса Андре коснулся мяча рукой.
63'
Амальфитано Ромен коснулся мяча рукой.
62'
Окампос Лукас получил желтую карточку от судьи
62'
Окампос Лукас упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
62'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Пеле Йоанн взял и забрал мяч на выходе
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Росье Валентен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
58'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
58'
57'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
55'
Безумный фол. Росье Валентен грубо играет против соперника. Пострадал Камара Бубакар
55'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Манданда Стив получил травму и заменен. Пеле Йоанн выходит на поле.
51'
Манданда Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
49'
48'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
47'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Камара Бубакар из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
47'
Хаддади Уссама из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Камара Бубакар из команды Марсель играет слишком грубо. Саид Уэсли оказался на газоне.
47'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
47'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
47'
Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
45'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Шека нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
43'
43'
43'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
ШАНС! Замбо-Ангисса Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Отличные скиллы показывает Замбо-Ангисса Андре, обводя своих соперников
42'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Пайе Димитри коснулся мяча рукой.
38'
37'
Саммаритано Фредерик наказан за толчок Сарр Буна
36'
Отличный командный гол!
36'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Жермен Валер изменил счет на табло!
36'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
36'
Отличные скиллы показывает Пайе Димитри, обводя своих соперников
36'
Сансон Морган из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Тавареш Жулио возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Жулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Бальмон Флорен получил травму и заменен. Мари Жордан выходит на поле.
33'
Тавареш Жулио наказан за толчок Роланду Жорже
32'
Матч возобновится спорным мячом
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Бальмон Флорен получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Бальмон Флорен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Пайе Димитри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
Лаутоа Веслей из команды Дижон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
28'
28'
Сансон Морган из команды Марсель забрасывает мяч в штрафную.
27'
Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
27'
27'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
23'
Безумный фол. Лаутоа Веслей грубо играет против соперника. Пострадал Сансон Морган
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Жулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
22'
Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Тавареш Жулио наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
19'
Замбо-Ангисса Андре наказан за толчок Шека
18'
18'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
17'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
17'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
16'
16'
Пайе Димитри из команды Марсель делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
13'
Саид Уэсли наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
10'
Саммаритано Фредерик получил желтую карточку от судьи
10'
Саммаритано Фредерик упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
10'
ШАНС! Саммаритано Фредерик вышел один-на-один с голкипером...
9'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
8'
Соперник делает почти голевой пас, но Рейне Батист из команды Дижон начеку и спасает ситуацию.
8'
ШАНС! Сансон Морган вышел один-на-один с голкипером...
8'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
6'
6'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Безумный фол. Камара Бубакар грубо играет против соперника. Пострадал Саид Уэсли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Шека
4'
4'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
4'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Сансон Морган коснулся мяча рукой.
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:3 Марсель
Дижон
2.9% (5)
Ничья:
10.3% (18)
Марсель
86.9% (152)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
46.9% (82)
0:1 Марсель:
21.1% (37)
0:2 Марсель:
10.9% (19)
1:1 Ничья:
8.6% (15)
1:3 Марсель:
5.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация