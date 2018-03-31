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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
1:3
Конец матча
Марсель
0'
10' Желтая карточка
Саммаритано Фредерик
0:1
36' Гол
Жермен Валер
62' Желтая карточка
Окампос Лукас
68' Желтая карточка
Сансон Морган
1:1
73' Гол
Квон Чхан Хун
84' Желтая карточка
Сарр Буна
1:2
88' Гол
Окампос Лукас
90' Красная карточка
Ямбере Седрик
90' Желтая карточка
Рейне Батист
1:2
90' Не забитый пенальти
Пайе Димитри
1:3
90' Пенальти
Пайе Димитри
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает с точки!
Фол, нарушение
95'
ПЕНАЛЬТИ - Лаутоа Веслей из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Пайе Димитри.
95'
Отличные скиллы показывает Пайе Димитри, обводя своих соперников
94'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Описание гола
93'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Пайе Димитри взялся за удар, но Рейне Батист заблокировал его!
Желтая карточка
92'
Рефери не любит споров - именно за это Рейне Батист сейчас получил желтую
Травма, повреждение
92'
Окампос Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
УДАЛЕНИЕ! - Ямбере Седрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
92'
ПЕНАЛЬТИ! - Ямбере Седрик совершил грубый фол. Окампос Лукас заработал пенальти!
92'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
91'
ШАНС! Окампос Лукас вышел один-на-один с голкипером...
91'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
90'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
88'
Жермен Валер сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Окампос Лукас из команды Марсель забил гол! Легко это для такого игрока, как Окампос Лукас
88'
Игрок команды Марсель делает подачу своему товарищу по команде.
Угловой
88'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
88'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Отличные скиллы показывает Сарр Буна, обводя своих соперников
87'
Удар от ворот произведет Марсель
86'
ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Офсайд
86'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
86'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
85'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Слити Наим пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
84'
Сарр Буна получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Слити Наим
84'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
83'
Камара Бубакар из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Марсель
81'
Рами Адиль получил травму и заменен. Сертик Грегори выходит на поле.
Травма, повреждение
80'
Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Шека из команды Дижон делает неудачный навес.
77'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Лаутоа Веслей, его свалил Рами Адиль.
Угловой
76'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
76'
Тавареш Жулио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
76'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
76'
Сансон Морган из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
Хаддади Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
73'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
71'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
68'
Пеле Йоанн взял и забрал мяч на выходе
68'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Сансон Морган - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
68'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
67'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
67'
Камара Бубакар из команды Марсель делает неудачный навес.
67'
Хаддади Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
67'
Окампос Лукас из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Отличные скиллы показывает Замбо-Ангисса Андре, обводя своих соперников
66'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
65'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Удар от ворот произведет Марсель
65'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
64'
Шека из команды Дижон подал угловой справа.
64'
Тактическая замена. Саммаритано Фредерик уходит с поля и его заменяет Слити Наим
64'
Шека мяч отрикошетил от ворот
64'
Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Замбо-Ангисса Андре коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
63'
Амальфитано Ромен коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
62'
Окампос Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Окампос Лукас упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
62'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Пеле Йоанн взял и забрал мяч на выходе
61'
Шека из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Сарр Буна из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
58'
Росье Валентен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
Офсайд
58'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
58'
Шека из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
57'
Сансон Морган из команды Марсель играет слишком грубо. Амальфитано Ромен оказался на газоне.
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Росье Валентен грубо играет против соперника. Пострадал Камара Бубакар
55'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Марсель
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Манданда Стив получил травму и заменен. Пеле Йоанн выходит на поле.
Травма, повреждение
51'
Манданда Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Шека не смог попасть в створ ударом издали
49'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
49'
Шека из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
48'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Тавареш Жулио из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Дижон
48'
Окампос Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Камара Бубакар из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Удар от ворот произведет Марсель
47'
Шека из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
47'
Хаддади Уссама из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Камара Бубакар из команды Марсель играет слишком грубо. Саид Уэсли оказался на газоне.
47'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Шека из команды Дижон подал угловой слева.
47'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
47'
Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
45'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
45'
Густаво Луис из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
44'
Саид Уэсли из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Шека нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
43'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Дижон
42'
ШАНС! Замбо-Ангисса Андре нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Отличные скиллы показывает Замбо-Ангисса Андре, обводя своих соперников
42'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
40'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
40'
Пайе Димитри коснулся мяча рукой.
38'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
37'
Саммаритано Фредерик наказан за толчок Сарр Буна
36'
Отличный командный гол!
36'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Жермен Валер изменил счет на табло!
36'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
36'
Отличные скиллы показывает Пайе Димитри, обводя своих соперников
36'
Сансон Морган из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Травма, повреждение
35'
Тавареш Жулио возвращается на поле, всё в порядке.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Жулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Бальмон Флорен получил травму и заменен. Мари Жордан выходит на поле.
Фол, нарушение
33'
Тавареш Жулио наказан за толчок Роланду Жорже
32'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Бальмон Флорен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Бальмон Флорен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Пайе Димитри из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
29'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Лаутоа Веслей из команды Дижон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
29'
Шека из команды Дижон подал угловой справа.
28'
Саид Уэсли мяч отрикошетил от ворот
28'
Шека из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
28'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
28'
Сансон Морган из команды Марсель забрасывает мяч в штрафную.
27'
Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
27'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Лаутоа Веслей грубо играет против соперника. Пострадал Сансон Морган
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Тавареш Жулио получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Удар от ворот произведет Марсель
Травма, повреждение
22'
Тавареш Жулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Тавареш Жулио наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
21'
Шека из команды Дижон подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Удар от ворот произведет Марсель
20'
Шека из команды Дижон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
19'
Замбо-Ангисса Андре наказан за толчок Шека
18'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
18'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
17'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
17'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
16'
Удар от ворот произведет Дижон
16'
Пайе Димитри из команды Марсель делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
14'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Сансон Морган из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
13'
Саид Уэсли наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
10'
Саммаритано Фредерик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Саммаритано Фредерик упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
10'
ШАНС! Саммаритано Фредерик вышел один-на-один с голкипером...
9'
Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
8'
Соперник делает почти голевой пас, но Рейне Батист из команды Дижон начеку и спасает ситуацию.
8'
ШАНС! Сансон Морган вышел один-на-один с голкипером...
8'
Лаутоа Веслей ошибается в защите.
6'
Удар от ворот произведет Марсель
6'
Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Камара Бубакар грубо играет против соперника. Пострадал Саид Уэсли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Шека
4'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
4'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Шека из команды Дижон подал угловой справа.
2'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
2'
Сансон Морган коснулся мяча рукой.
1'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 1:3 Марсель
Дижон
2.9% (5)
Ничья:
10.3% (18)
Марсель
86.9% (152)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
46.9% (82)
Марсель:
21.1% (37)
Марсель:
10.9% (19)
Ничья:
8.6% (15)
Марсель:
5.1% (9)
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