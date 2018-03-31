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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 33657
Атлетик Б
1:1
Конец матча
Сельта
0'
15' Желтая карточка
Макси Гомес
31' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
44' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:0
55' Гол
Нуньес Унай
1:1
90' Гол
Браис Мендес
90' Желтая карточка
Нуньес Унай
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
95'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта в офсайде
95'
Аспас Яго мяч отрикошетил от ворот
94'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает пас партнеру.
94'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.

Офсайд
94'
Игрок команды Сельта в офсайде
94'
Близко! Эрнандес Пабло II нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
93'
Maximiliano Gomez пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
93'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Нуньес Унай грубо играет против соперника. Пострадал Систо Пионе
91'
Мальо Уго из команды Сельта увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
91'
Игрок команды Атлетик Б исполняет передачу
91'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
91'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Адурис Ариц делает скидку назад вдоль ворот
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
Г О О О О Л - Браис Мендес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Фол, нарушение
90'
Игрок команды Сельта совершает фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
89'
Кепа Аррисабалага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
89'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
84'
[player1] выбил мяч подальше от ворот.
83'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Браис Мендес из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
82'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
82'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
81'
Баленсиага Микель получил травму и заменен. Лекуе Иньиго выходит на поле.
81'
Беньят Эчебария мяч отрикошетил от ворот
80'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
Травма, повреждение
79'
Баленсиага Микель возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Беньят Эчебария
79'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
78'
Уильямс Иньяки наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
78'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Баленсиага Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Баленсиага Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
76'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
75'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
75'
Баленсиага Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
74'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
74'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
74'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
73'
Итурраспе Андер наказан за толчок Систо Пионе
73'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
Офсайд
72'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
72'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
70'
Нуньес Унай возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Нуньес Унай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
70'
Нуньес Унай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Эрнандес Пабло II нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
68'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
67'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Аспас Яго из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Sergi Gomez из команды Сельта.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
66'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
64'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Баленсиага Микель
63'
Тактическая замена. Бое Лукас уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
63'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
Фол, нарушение
62'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Хонни Кастро
62'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
62'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бое Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
61'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
61'
Бое Лукас ошибается в защите.
60'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Радоя Неманья из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Васс Даниэль из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
59'
Аспас Яго из команды Сельта в офсайде
59'
Отличный пас сделал Лоботка Станислав из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Угловой
59'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
58'
Аспас Яго из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Нуньес Унай первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
55'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Гарсия Рауль пробил чуть мимо штанги!
Угловой
55'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
55'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
О, нет. Из многообещающей позиции Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
53'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
49'
Кабраль Густаво из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
49'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
48'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Бое Лукас из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Аспас Яго из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
47'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 33657 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
44'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Maximiliano Gomez заработал фол
44'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
43'
Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали
43'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
Фол, нарушение
41'
Назначен штрафной. Пострадал Сусаета Маркель, его свалил Радоя Неманья.
41'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Хонни Кастро из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Бое Лукас из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
39'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
Офсайд
38'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
38'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
38'
Удар от ворот произведет Сельта
38'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
36'
Шанс! Хонни Кастро из команды Сельта пробил головой, но мимо
36'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
Фол, нарушение
36'
Игрок команды Атлетик Б совершает фол
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Удар от ворот произведет Сельта
35'
Какой промах! Уильямс Иньяки имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
33'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Желтая карточка
31'
Уильямс Иньяки получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Уильямс Иньяки упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
30'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
30'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Радоя Неманья заработал фол
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
29'
Хонни Кастро из команды Сельта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
28'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Аспас Яго пострадал.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Удар от ворот произведет Сельта
23'
Шанс! Сусаета Маркель из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
23'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Удар от ворот произведет Сельта
20'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
20'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
20'
Бое Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Кордоба Иньиго наказан за толчок Васс Даниэль
17'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
16'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Итурраспе Андер разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Сан-Хосе Микель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
15'
Maximiliano Gomez получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Maximiliano Gomez из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Иньиго Мартинес заработал фол
15'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Бое Лукас пробует нанести удар издали, но Кепа Аррисабалага держит все под контролем
14'
Де Маркос Оскар ошибается в защите.
14'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
13'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
13'
Игроки ФК "Атлетик Б" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
13'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
12'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Сельта
11'
Гарсия Рауль не смог попасть в створ ударом издали
11'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Удар от ворот произведет Сельта
9'
Как он промахнулся? Гарсия Рауль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
9'
Sergi Gomez ошибается в защите.
8'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
7'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
7'
Бое Лукас из команды Сельта делает неудачный навес.
6'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
6'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
6'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
5'
Хонни Кастро из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
5'
Бое Лукас из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Игрок клуба "Сельта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Кабраль Густаво из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Сельта
1'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Сельта
Атлетик Б
71.3% (124)
Ничья:
21.8% (38)
Сельта
6.9% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
42.5% (74)
Атлетик Б:
21.8% (38)
Ничья:
19% (33)
Сельта:
5.7% (10)
Атлетик Б:
5.2% (9)
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