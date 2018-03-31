Стадион: Сан-Мамес Зрители: 33657
15' Желтая карточкаМакси Гомес
31' Желтая карточкаУильямс Иньяки
44' Желтая карточкаИньиго Мартинес
1:0
55' ГолНуньес Унай
1:1
90' ГолБраис Мендес
90' Желтая карточкаНуньес Унай
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта в офсайде
95'
Аспас Яго мяч отрикошетил от ворот
94'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает пас партнеру.
94'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отдал передачу, которая была заблокирована.
94'
Игрок команды Сельта в офсайде
94'
Близко! Эрнандес Пабло II нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
93'
Maximiliano Gomez пробил со штрафного прямо в стенку
93'
Нуньес Унай получил желтую карточку от судьи
92'
Безумный фол. Нуньес Унай грубо играет против соперника. Пострадал Систо Пионе
91'
Игрок команды Атлетик Б исполняет передачу
91'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
91'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Адурис Ариц делает скидку назад вдоль ворот
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мальо Уго сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Браис Мендес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
90'
Игрок команды Сельта совершает фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
89'
Кепа Аррисабалага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Итурраспе Андер из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Эрнандес Пабло II пострадал.
84'
[player1] выбил мяч подальше от ворот.
83'
83'
Браис Мендес из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
82'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
82'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
81'
Баленсиага Микель получил травму и заменен. Лекуе Иньиго выходит на поле.
81'
Беньят Эчебария мяч отрикошетил от ворот
80'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
79'
Баленсиага Микель возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Беньят Эчебария
79'
78'
Уильямс Иньяки наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
78'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Баленсиага Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Баленсиага Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
75'
Баленсиага Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
74'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
74'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Итурраспе Андер наказан за толчок Систо Пионе
73'
Тактическая замена. Радоя Неманья уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
72'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
72'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
71'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Нуньес Унай возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Нуньес Унай получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Нуньес Унай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Эрнандес Пабло II нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
68'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
67'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
67'
Систо Пионе из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Sergi Gomez из команды Сельта.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
66'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
64'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
63'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Баленсиага Микель
63'
Тактическая замена. Бое Лукас уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
63'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Эрнандес Пабло II
62'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Хонни Кастро
62'
62'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
61'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
61'
Бое Лукас ошибается в защите.
60'
60'
Радоя Неманья из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Итурраспе Андер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Васс Даниэль из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
59'
Отличный пас сделал Лоботка Станислав из команды Сельта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
57'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
55'
Г О О О О Л - Нуньес Унай первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
55'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Гарсия Рауль пробил чуть мимо штанги!
55'
55'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
О, нет. Из многообещающей позиции Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
53'
Хонни Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Кабраль Густаво из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Гарсия Рауль заработал фол
49'
49'
Васс Даниэль из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
48'
Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Бое Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 33657 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
44'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Maximiliano Gomez заработал фол
44'
43'
Лоботка Станислав не смог попасть в створ ударом издали
43'
Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
41'
Назначен штрафной. Пострадал Сусаета Маркель, его свалил Радоя Неманья.
41'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Хонни Кастро из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
39'
38'
38'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
38'
38'
ШАНС! Гарсия Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Шанс! Хонни Кастро из команды Сельта пробил головой, но мимо
36'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой справа.
36'
Игрок команды Атлетик Б совершает фол
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
35'
Какой промах! Уильямс Иньяки имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
34'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает отличный кросс...
33'
Судья сигнализирует, что Васс Даниэль из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
33'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
31'
Уильямс Иньяки получил желтую карточку от судьи
31'
Уильямс Иньяки упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
30'
30'
30'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Радоя Неманья заработал фол
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Хонни Кастро из команды Сельта делает неудачный навес.
28'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Аспас Яго пострадал.
26'
Судья сигнализирует, что Мальо Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Кордоба Иньиго
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
23'
Шанс! Сусаета Маркель из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
23'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
23'
Хонни Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
20'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
20'
20'
Бое Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
17'
Кордоба Иньиго наказан за толчок Васс Даниэль
17'
17'
Sergi Gomez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Уильямс Иньяки нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Итурраспе Андер разрезает оборону соперника отличным пасом
16'
Сан-Хосе Микель пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Maximiliano Gomez получил желтую карточку от судьи
15'
Maximiliano Gomez из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Иньиго Мартинес заработал фол
15'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
14'
Бое Лукас пробует нанести удар издали, но Кепа Аррисабалага держит все под контролем
14'
Де Маркос Оскар ошибается в защите.
14'
13'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
13'
Игроки ФК "Атлетик Б" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
12'
11'
11'
Гарсия Рауль не смог попасть в створ ударом издали
11'
10'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
9'
Как он промахнулся? Гарсия Рауль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
9'
Sergi Gomez ошибается в защите.
8'
7'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Васс Даниэль из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
6'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Кабраль Густаво из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Сан-Хосе Микель наказан за толчок Лоботка Станислав
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Сельта
Атлетик Б
71.3% (124)
Ничья:
21.8% (38)
Сельта
6.9% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
42.5% (74)
1:0 Атлетик Б:
21.8% (38)
1:1 Ничья:
19% (33)
1:2 Сельта:
5.7% (10)
2:0 Атлетик Б:
5.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация