Стадион: Люмьер
1:0
23' ГолДепай Мемфис
Первый тайм
40'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
39'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
39'
38'
Myziane Maolida не смог попасть в створ ударом издали
38'
Плохо сыграл Диоп Исса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
38'
Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Траоре Бертран из команды Лион делает пас партнеру.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Корне Максвелл получил травму и заменен. Myziane Maolida выходит на поле.
35'
Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Каюзак Янник из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Рафаэль да Сильва из команды Лион поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
31'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Корне Максвелл и Ауа Уссем из команды Лион.
28'
28'
ШАНС! Депай Мемфис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный кросс...
27'
Опасность предотвращена - Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза вступил в отбор удачно
27'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Тактическая замена. Жюльен Кристофер уходит с поля и его заменяет Фортес Стивен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Рафаэль да Сильва наказан за толчок Саного Яя
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
25'
Жан Корентин из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
23'
23'
Жюльен Кристофер ошибается в защите.
23'
Траоре Бертран из команды Лион в офсайде
22'
Марсело Антонио выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом
22'
Корне Максвелл из команды Лион пасует в штрафную, но Лафон Альбан выходит и ловит мяч.
21'
Н'Домбеле Тангай наказан за толчок Имбула Ганелли
21'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
20'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
20'
Имбула Ганелли нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Имбула Ганелли и Сангаре Ибрахим из команды Тулуза.
18'
18'
ШАНС! Траоре Бертран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Марсело Антонио из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Менди Ферлан
16'
Тусар Люка наказан за толчок Жюльен Кристофер
15'
15'
Ауа Уссем мяч отрикошетил от ворот
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
Жан Корентин из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
14'
14'
Какой промах! Ауа Уссем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
14'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный кросс...
13'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
12'
Рафаэль да Сильва из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Удар от ворот произведет Лион
11'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
10'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
9'
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ауа Уссем и Корне Максвелл из команды Лион.
8'
7'
Н'Домбеле Тангай не смог попасть в створ ударом издали
7'
Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
7'
Менди Ферлан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Депай Мемфис из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
Ауа Уссем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
7'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Жан Корентин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
6'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
6'
Корне Максвелл из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
5'
Назначен штрафной. Пострадал Траоре Бертран, его свалил Силла Иссиага.
4'
Марсело Антонио наказан за толчок Саного Яя
3'
2'
2'
Саного Яя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Корне Максвелл из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лион 1:0 Тулуза
Лион
95% (170)
Ничья:
3.4% (6)
Тулуза
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
44.1% (79)
2:1 Лион:
21.8% (39)
1:0 Лион:
15.6% (28)
3:1 Лион:
8.9% (16)
3:0 Лион:
3.9% (7)
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