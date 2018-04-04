Стадион: Роазон Парк Зрители: 17448
1:0
20' ГолНьяньон Жорис
1:1
29' ГолРони Лопеш
75' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
88' Желтая карточкаН'Дорам Кевин
Новости после матча
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17448 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Геззаль Рашид из команды Монако пробил со штрафного, но очень мимо цели.
93'
Хазри Вахби из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Геззаль Рашид пострадал.
93'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
93'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Геззаль Рашид из команды Монако поставил подножку. Пострадал Бааль Людовик
92'
92'
91'
91'
Какой промах! Эну Адриен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
91'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
91'
Опасность! Андре Бенжамин из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сидибе Джибриль
89'
Бааль Людовик выбил мяч подальше от ворот.
89'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фалькао Радамель
88'
88'
Эну Адриен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
88'
Сахо Диафра мяч отрикошетил от ворот
88'
Хазри Вахби из команды Ренн делает пас партнеру.
88'
88'
88'
Н'Дорам Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Н'Дорам Кевин из команды Монако играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
86'
Н'Дорам Кевин из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
86'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фабиньо Энрике пострадал.
85'
85'
Дьякаби Адама из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
85'
Данзе Ромен из команды Ренн играет слишком грубо. Дьякаби Адама оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
83'
83'
Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Буриго Бенжамен нанес удар издали, а Субашич Даниэль отбил его обратно в игру!
83'
Сахо Диафра из команды Ренн делает пас партнеру.
83'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
82'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Монако поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
82'
Бошилья Габриэл из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Эну Адриен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Эну Адриен выходит на поле.
80'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
79'
79'
Тактическая замена. Лемар Тома уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
78'
Отличный пас сделал Сидибе Джибриль из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
77'
77'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
76'
Выглядело как неплохой момент. Сарр Исмаила из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
76'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
76'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Сахо Диафра из команды Ренн делает пас партнеру.
75'
Андре Бенжамин нанес удар головой, но Субашич Даниэль спокойно отбил мяч.
75'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Жемерсон де Жесус из команды Монако предупрежден после нескольких фолов.
75'
Судья свистит. Жемерсон де Жесус атаковал сзади соперника. Это Сахо Диафра заработал своей команде штрафной
75'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
74'
Судья сигнализирует, что Фалькао Радамель из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
72'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Глик Камил пострадал.
72'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает пас партнеру.
72'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Лемар Тома не смог попасть в створ ударом издали
71'
Лемар Тома из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
71'
Хазри Вахби коснулся мяча рукой.
70'
70'
Сахо Диафра из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
68'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Н'Дорам Кевин пострадал.
68'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
68'
Отличный пас сделал Лемар Тома из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
66'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
66'
Хазри Вахби из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
65'
Субашич Даниэль отбил мяч на угловой после удара Хазри Вахби из штрафной площади.
65'
64'
Раджи Андреа коснулся мяча рукой.
64'
64'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
63'
62'
Данзе Ромен из команды Ренн делает неудачный навес.
61'
Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
61'
Хазри Вахби из команды Ренн делает пас партнеру.
61'
61'
Тактическая замена. Силики Джеймс уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
ШАНС! Глик Камил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный кросс...
59'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
59'
Прчич Саньин наказан за толчок Фалькао Радамель
58'
Хазри Вахби из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сарр Исмаила мяча так и не получил
57'
Безумный фол. Силики Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Глик Камил
55'
55'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
54'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Глик Камил из команды Монако.
54'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
53'
52'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
51'
50'
Шанс! Жемерсон де Жесус из команды Монако пробил головой, но мимо
50'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный кросс...
50'
Лемар Тома из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Дьякаби Адама из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
49'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Йоветич Стеван получил травму и заменен. Дьякаби Адама выходит на поле.
48'
Жемерсон де Жесус из команды Монако играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
47'
Судья сигнализирует, что Глик Камил из команды Монако поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
47'
Рони Лопеш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Рони Лопеш коснулся мяча рукой.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
46'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Опасность! Андре Бенжамин из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
44'
44'
ШТАНГА! Пробил головой Андре Бенжамин прямо в каркас ворот!
44'
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жемерсон де Жесус из команды Монако.
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Андре Бенжамин это был.
43'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
41'
Данзе Ромен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Рони Лопеш из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
39'
Силики Джеймс из команды Ренн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Жемерсон де Жесус из команды Монако играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
38'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
37'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Сидибе Джибриль из команды Монако опасно и грубо сыграл. Бааль Людовик пострадал.
37'
Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
ШАНС! Хазри Вахби вышел один-на-один с голкипером...
36'
Опасность! Силики Джеймс из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Силики Джеймс из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Раджи Андреа из команды Монако отправил кросс в штрафную...
36'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
35'
Желен Жереми из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Плохо сыграл Фалькао Радамель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
33'
Судья сигнализирует, что Фабиньо Энрике из команды Монако поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
32'
Силики Джеймс пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
31'
31'
Рони Лопеш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Лемар Тома из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Фалькао Радамель сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Рони Лопеш изменил счет на табло!
29'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
29'
Фабиньо Энрике из команды Монако сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
28'
28'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жемерсон де Жесус из команды Монако.
28'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
26'
Йоветич Стеван пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
26'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
26'
25'
Шанс! Ньяньон Жорис из команды Ренн пробил головой, но мимо
25'
25'
Удивительный сейв сделал Субашич Даниэль из команды Монако! А был бы точно гол!
25'
Хороший удар издали нанес Прчич Саньин, но отличный сейв сделал Субашич Даниэль. Угловой.
25'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Судья сигнализирует, что Йоветич Стеван из команды Монако поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
24'
23'
23'
Глик Камил из команды Монако навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Фалькао Радамель
21'
Силики Джеймс из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Прчич Саньин сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Ньяньон Жорис изменил счет на табло!
20'
Прчич Саньин из команды Ренн делает отличный кросс...
20'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
20'
Йоветич Стеван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
19'
Хазри Вахби из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
19'
Раджи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Бааль Людовик из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Андре Бенжамин нанес удар издали, а Субашич Даниэль отбил его обратно в игру!
18'
18'
Хазри Вахби из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Данзе Ромен из команды Ренн делает неудачный навес.
17'
Силики Джеймс из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
16'
Фабиньо Энрике не смог попасть в створ ударом издали
16'
Плохо сыграл Ньяньон Жорис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
16'
Йоветич Стеван нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Йоветич Стеван
16'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
13'
13'
Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Судья сигнализирует, что Глик Камил из команды Монако поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
7'
Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Фабиньо Энрике
7'
Хазри Вахби из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Глик Камил пострадал.
6'
5'
Силики Джеймс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Фалькао Радамель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жемерсон де Жесус
2'
Хазри Вахби из команды Ренн пасует в штрафную, но Субашич Даниэль выходит и ловит мяч.
2'
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Монако
Ренн
0.6% (1)
Ничья:
12.3% (22)
Монако
87.2% (156)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
48.6% (87)
0:1 Монако:
17.3% (31)
1:1 Ничья:
11.2% (20)
0:2 Монако:
9.5% (17)
1:3 Монако:
7.3% (13)
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