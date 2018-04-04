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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17448
Ренн
1:1
Конец матча
Монако
0'
1:0
20' Гол
Ньяньон Жорис
1:1
29' Гол
Рони Лопеш
75' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
88' Желтая карточка
Н'Дорам Кевин
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17448 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Геззаль Рашид из команды Монако пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
93'
Хазри Вахби из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Геззаль Рашид пострадал.

Офсайд
93'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
93'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Геззаль Рашид из команды Монако поставил подножку. Пострадал Бааль Людовик
92'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Монако
91'
Какой промах! Эну Адриен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
91'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
91'
Опасность! Андре Бенжамин из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сидибе Джибриль
89'
Бааль Людовик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фалькао Радамель
88'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
88'
Эну Адриен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
88'
Сахо Диафра мяч отрикошетил от ворот
88'
Хазри Вахби из команды Ренн делает пас партнеру.
88'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Н'Дорам Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Н'Дорам Кевин из команды Монако играет слишком грубо. Эну Адриен оказался на газоне.
86'
Н'Дорам Кевин из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
86'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Фабиньо Энрике пострадал.
85'
Удар от ворот произведет Ренн
85'
Дьякаби Адама из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
85'
Данзе Ромен из команды Ренн играет слишком грубо. Дьякаби Адама оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
84'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
83'
Удар от ворот произведет Ренн
83'
Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Буриго Бенжамен нанес удар издали, а Субашич Даниэль отбил его обратно в игру!
83'
Сахо Диафра из команды Ренн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Монако поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
82'
Бошилья Габриэл из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Эну Адриен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Удар от ворот произведет Монако
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Сарр Исмаила получил травму и заменен. Эну Адриен выходит на поле.
Травма, повреждение
80'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
ШАНС! Сарр Исмаила нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
79'
Удар от ворот произведет Ренн
79'
Тактическая замена. Лемар Тома уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
78'
Отличный пас сделал Сидибе Джибриль из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
77'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
76'
Выглядело как неплохой момент. Сарр Исмаила из команды Ренн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
76'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
76'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Сахо Диафра из команды Ренн делает пас партнеру.
75'
Андре Бенжамин нанес удар головой, но Субашич Даниэль спокойно отбил мяч.
75'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
75'
Жемерсон де Жесус из команды Монако предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Жемерсон де Жесус атаковал сзади соперника. Это Сахо Диафра заработал своей команде штрафной
75'
Тактическая замена. Рони Лопеш уходит с поля и его заменяет Геззаль Рашид
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Фалькао Радамель из команды Монако поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
Фол, нарушение
72'
Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Глик Камил пострадал.
72'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает пас партнеру.
72'
Фабиньо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
72'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
Лемар Тома не смог попасть в створ ударом издали
71'
Лемар Тома из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
71'
Хазри Вахби коснулся мяча рукой.
70'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Сахо Диафра из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Андре Бенжамин из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Н'Дорам Кевин пострадал.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
68'
Отличный пас сделал Лемар Тома из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
67'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
66'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
66'
Хазри Вахби из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Удар от ворот произведет Монако
65'
ШАНС! Хазри Вахби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
65'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
65'
Субашич Даниэль отбил мяч на угловой после удара Хазри Вахби из штрафной площади.
65'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Раджи Андреа коснулся мяча рукой.
64'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Буриго Бенжамен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
63'
Удар от ворот произведет Монако
62'
Данзе Ромен из команды Ренн делает неудачный навес.
61'
Буриго Бенжамен пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
61'
Хазри Вахби из команды Ренн делает пас партнеру.
61'
Удар от ворот произведет Ренн
61'
Тактическая замена. Силики Джеймс уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
ШАНС! Глик Камил нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный кросс...
59'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лемар Тома
Фол, нарушение
59'
Прчич Саньин наказан за толчок Фалькао Радамель
58'
Хазри Вахби из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сарр Исмаила мяча так и не получил
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Силики Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Глик Камил
Офсайд
55'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
55'
Силики Джеймс из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Глик Камил из команды Монако.
54'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
53'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Ренн
50'
Шанс! Жемерсон де Жесус из команды Монако пробил головой, но мимо
50'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный кросс...
Угловой
50'
Лемар Тома из команды Монако разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Дьякаби Адама из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
49'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Йоветич Стеван получил травму и заменен. Дьякаби Адама выходит на поле.
Фол, нарушение
48'
Жемерсон де Жесус из команды Монако играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Глик Камил из команды Монако поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
47'
Рони Лопеш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
46'
Рони Лопеш коснулся мяча рукой.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
Хазри Вахби из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Опасность! Андре Бенжамин из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
45'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
Офсайд
44'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
44'
ШТАНГА! Пробил головой Андре Бенжамин прямо в каркас ворот!
Угловой
44'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жемерсон де Жесус из команды Монако.
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Андре Бенжамин это был.
43'
Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
41'
Данзе Ромен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Рони Лопеш из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Удар от ворот произведет Монако
40'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Удар от ворот произведет Монако
39'
Силики Джеймс из команды Ренн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
39'
Жемерсон де Жесус из команды Монако играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
37'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
37'
Сидибе Джибриль из команды Монако опасно и грубо сыграл. Бааль Людовик пострадал.
37'
Хорошую попытку сделал Хазри Вахби. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
ШАНС! Хазри Вахби вышел один-на-один с голкипером...
36'
Опасность! Силики Джеймс из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Силики Джеймс из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Раджи Андреа из команды Монако отправил кросс в штрафную...
36'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Удар от ворот произведет Монако
35'
Желен Жереми из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Плохо сыграл Фалькао Радамель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Жемерсон де Жесус из команды Монако опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Фабиньо Энрике из команды Монако поставил подножку. Пострадал Силики Джеймс
32'
Силики Джеймс пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
31'
Удар от ворот произведет Ренн
31'
Рони Лопеш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Лемар Тома из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Фалькао Радамель сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Рони Лопеш изменил счет на табло!
29'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
29'
Фабиньо Энрике из команды Монако сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
28'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жемерсон де Жесус из команды Монако.
28'
Хазри Вахби из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
26'
Йоветич Стеван пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
26'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
26'
Удар от ворот произведет Монако
25'
Шанс! Ньяньон Жорис из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
25'
Удивительный сейв сделал Субашич Даниэль из команды Монако! А был бы точно гол!
25'
Хороший удар издали нанес Прчич Саньин, но отличный сейв сделал Субашич Даниэль. Угловой.
25'
Прчич Саньин из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Йоветич Стеван из команды Монако поставил подножку. Пострадал Прчич Саньин
24'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Ренн
23'
Глик Камил из команды Монако навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
22'
Ньяньон Жорис наказан за толчок Фалькао Радамель
21'
Силики Джеймс из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Прчич Саньин сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ньяньон Жорис изменил счет на табло!
20'
Прчич Саньин из команды Ренн делает отличный кросс...
Угловой
20'
Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
20'
Йоветич Стеван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Хазри Вахби из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
19'
Раджи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Бааль Людовик из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Раджи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Андре Бенжамин нанес удар издали, а Субашич Даниэль отбил его обратно в игру!
18'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Хазри Вахби из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Данзе Ромен из команды Ренн делает неудачный навес.
17'
Силики Джеймс из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
16'
Фабиньо Энрике не смог попасть в створ ударом издали
16'
Плохо сыграл Ньяньон Жорис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
16'
Йоветич Стеван нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Йоветич Стеван
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Удар от ворот произведет Ренн
Офсайд
13'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
13'
Буриго Бенжамен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Удар от ворот произведет Монако
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Глик Камил из команды Монако поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рони Лопеш
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Андре Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Фабиньо Энрике
Фол, нарушение
7'
Хазри Вахби из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Глик Камил пострадал.
6'
Удар от ворот произведет Монако
5'
Силики Джеймс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Фалькао Радамель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
5'
Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Андре Бенжамин из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Удар от ворот произведет Монако
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Жемерсон де Жесус
2'
Хазри Вахби из команды Ренн пасует в штрафную, но Субашич Даниэль выходит и ловит мяч.
2'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Монако
Ренн
0.6% (1)
Ничья:
12.3% (22)
Монако
87.2% (156)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
48.6% (87)
Монако:
17.3% (31)
Ничья:
11.2% (20)
Монако:
9.5% (17)
Монако:
7.3% (13)
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