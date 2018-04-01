Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 15448
23' Желтая карточкаСанчес Виктор
70' Желтая карточкаГвидетти Джон
Второй тайм
73'
Карлос Санчес наказан за толчок Торрес Даниэль
72'
72'
Лагуардия Виктор из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Гвидетти Джон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
71'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
71'
Морено Херард наказан за толчок Агиррегабириа Мартин
70'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
70'
Судья сигнализирует, что Торрес Даниэль из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
70'
Гвидетти Джон получил желтую карточку от судьи
70'
Гвидетти Джон наказан за толчок Пьятти Пабло
69'
Наварро Марк пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
69'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
68'
Тактическая замена. Санчес Виктор уходит с поля и его заменяет Наварро Марк
68'
Тактическая замена. Бурги Хорхе уходит с поля и его заменяет Педраса Альфонсо
67'
67'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой слева.
67'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Гвидетти Джон из штрафной площади.
67'
Бурги Хорхе отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
65'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
65'
ШАНС! Морено Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
64'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
63'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
63'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Пьятти Пабло из штрафной площади.
63'
Отличные скиллы показывает Мелендо Оскар, обводя своих соперников
62'
62'
62'
62'
62'
Судья сигнализирует, что Торрес Даниэль из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
60'
Судья сигнализирует, что Мелендо Оскар из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
60'
60'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Собрино Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
59'
59'
Плохо сыграл Торрес Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
57'
Мелендо Оскар наказан за толчок Дуарте Рубен
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
56'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
55'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Судья сигнализирует, что Торрес Даниэль из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
52'
52'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
52'
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Торрес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
47'
Собрино Рубен из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
46'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Торрес Даниэль пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Гранеро Эстебан наказан за толчок Дуарте Рубен
44'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
44'
43'
43'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Пачеко Фернандо не дал случится голу! Кариколь Аарон должен был забивать, но Пачеко Фернандо сделал отличный сейв
43'
Морено Херард разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
41'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Сегодняшная посещаемость составляет 15448 болельщиков
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
39'
Санчес Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Собрино Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
37'
37'
Торрес Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Пина Томас из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
35'
35'
Пина Томас из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Давид Лопес наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
33'
33'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
33'
33'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
32'
Гранеро Эстебан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Плохо сыграл Давид Лопес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Гвидетти Джон возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Гвидетти Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Гвидетти Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
28'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Собрино Рубен не смог попасть в створ ударом издали
25'
24'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
23'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Санчес Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Бурги Хорхе
23'
Давид Лопес наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
22'
22'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
22'
Торрес Даниэль из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хурадо Хосе Мануэль не смог удачно сыграть.
20'
20'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
19'
Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
19'
18'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Судья сигнализирует, что Эли Родриго из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Морено Херард
16'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Гвидетти Джон бьет со штрафного в створ, но Пау Лопес держит все под контролем
13'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
12'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Торрес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
11'
Морено Херард из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Дардер Серхи пострадал.
9'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол играет слишком грубо. Собрино Рубен оказался на газоне.
8'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Хурадо Хосе Мануэль оказался на газоне.
7'
7'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
Карлос Санчес наказан за толчок Дуарте Рубен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Собрино Рубен наказан за толчок Давид Лопес
3'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
2'
2'
Отличный пас сделал Бурги Хорхе из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Алавес
Эспаньол
82.5% (156)
Ничья:
10.6% (20)
Алавес
6.9% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эспаньол:
41.8% (79)
2:1 Эспаньол:
28% (53)
2:0 Эспаньол:
8.5% (16)
1:1 Ничья:
6.9% (13)
1:2 Алавес:
2.1% (4)
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