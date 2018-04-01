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Стадион: Зрители: 15448
Эспаньол
0:0
Второй тайм: 73'
Алавес
0'
23' Желтая карточка
Санчес Виктор
70' Желтая карточка
Гвидетти Джон
73'
Второй тайм
Фол, нарушение
73'
Карлос Санчес наказан за толчок Торрес Даниэль
72'
Удар от ворот произведет Эспаньол
72'
Лагуардия Виктор из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Гвидетти Джон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
71'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
70'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Торрес Даниэль из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гарсия Серхио
Желтая карточка
70'
Гвидетти Джон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Гвидетти Джон наказан за толчок Пьятти Пабло
69'
Наварро Марк пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
69'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
68'
Тактическая замена. Санчес Виктор уходит с поля и его заменяет Наварро Марк
68'
Тактическая замена. Бурги Хорхе уходит с поля и его заменяет Педраса Альфонсо
67'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой слева.
67'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Гвидетти Джон из штрафной площади.
67'
Бурги Хорхе отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Удар от ворот произведет Алавес
65'
ШАНС! Морено Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Удар от ворот произведет Алавес
64'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
63'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Пьятти Пабло из штрафной площади.
63'
Отличные скиллы показывает Мелендо Оскар, обводя своих соперников
62'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет Алавес
62'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Торрес Даниэль из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Мелендо Оскар из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
60'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Собрино Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
59'
Плохо сыграл Торрес Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Мелендо Оскар наказан за толчок Дуарте Рубен
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
56'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
55'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
55'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Торрес Даниэль из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
52'
Удар от ворот произведет Алавес
52'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
52'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
51'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Торрес Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
48'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
48'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
47'
Собрино Рубен из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
46'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Торрес Даниэль пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем
47'
Удар от ворот произведет Эспаньол
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
45'
Санчес Виктор из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
44'
Гранеро Эстебан наказан за толчок Дуарте Рубен
44'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
44'
Собрино Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
43'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Пачеко Фернандо не дал случится голу! Кариколь Аарон должен был забивать, но Пачеко Фернандо сделал отличный сейв
43'
Морено Херард разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
41'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Сегодняшная посещаемость составляет 15448 болельщиков
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
39'
Санчес Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Собрино Рубен из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Торрес Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Пина Томас из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Собрино Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Эспаньол
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
35'
Удар от ворот произведет Эспаньол
35'
Пина Томас из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Давид Лопес наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
33'
Удар от ворот произведет Алавес
33'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Эспаньол
32'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Бурги Хорхе из команды Алавес подал угловой справа.
32'
Гранеро Эстебан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Плохо сыграл Давид Лопес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Собрино Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Алавес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
30'
Гвидетти Джон возвращается на поле, всё в порядке.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Гвидетти Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Гвидетти Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
28'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
28'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Удар от ворот произведет Эспаньол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Собрино Рубен не смог попасть в створ ударом издали
25'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Желтая карточка
23'
Санчес Виктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Санчес Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Бурги Хорхе
Фол, нарушение
23'
Давид Лопес наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
22'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
22'
Торрес Даниэль из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Кариколь Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
21'
Удар от ворот произведет Алавес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хурадо Хосе Мануэль не смог удачно сыграть.
20'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
19'
Эли Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Эли Родриго из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Морено Херард
16'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
Гвидетти Джон бьет со штрафного в створ, но Пау Лопес держит все под контролем
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
12'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Дуарте Оскар из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Торрес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
11'
Морено Херард из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Собрино Рубен из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Дардер Серхи пострадал.
Фол, нарушение
9'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол играет слишком грубо. Собрино Рубен оказался на газоне.
8'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Пина Томас из команды Алавес играет слишком грубо. Хурадо Хосе Мануэль оказался на газоне.
7'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
7'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Карлос Санчес наказан за толчок Дуарте Рубен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
5'
Собрино Рубен наказан за толчок Давид Лопес
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Хурадо Хосе Мануэль
2'
Удар от ворот произведет Эспаньол
2'
Отличный пас сделал Бурги Хорхе из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Алавес
Эспаньол
82.5% (156)
Ничья:
10.6% (20)
Алавес
6.9% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
41.8% (79)
Эспаньол:
28% (53)
Эспаньол:
8.5% (16)
Ничья:
6.9% (13)
Алавес:
2.1% (4)
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