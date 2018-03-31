Стадион: Монтиливи Зрители: 11391
28' Желтая карточкаРохер Марти
29' Желтая карточкаКабако Эрик
1:0
54' ГолГранель Алекс
1:1
68' ГолМоралес Луис
78' Желтая карточкаХефферсон Лерма
90' Желтая карточкаМаффео Пабло
Новости после матча
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
93'
Лопес Иван не смог попасть в створ ударом издали
92'
92'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Ойер Оласабаль спокойно отбил мяч.
91'
Судья сигнализирует, что Лопес Педро из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
91'
91'
Маффео Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
90'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
89'
88'
87'
Стуани Кристиан наказан за толчок Коке Хорхе II
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Садику Армандо из команды Леванте в офсайде
84'
84'
83'
Кабако Эрик получил травму и заменен. Постиго Серхио выходит на поле.
83'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Тимор Давид
82'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
82'
82'
Рохер Марти из команды Леванте делает неудачный навес.
81'
81'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
81'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
79'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
78'
Хефферсон Лерма - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
78'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
78'
78'
78'
77'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
77'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Хорошую попытку сделал Коке Хорхе II. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Хефферсон Лерма из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
73'
Джейсон коснулся мяча рукой.
72'
72'
72'
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
68'
Хефферсон Лерма сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
68'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
68'
ШАНС! Моралес Луис вышел один-на-один с голкипером...
68'
Садику Армандо из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Хефферсон Лерма разрезает оборону соперника отличным пасом
67'
Маффео Пабло из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Маффео Пабло из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
66'
66'
66'
Стуани Кристиан наказан за толчок Хефферсон Лерма
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
64'
64'
Матч возобновится спорным мячом
64'
Боатенг Эммануэль получил травму и заменен. Садику Армандо выходит на поле.
62'
Боатенг Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Чимено Рамальо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
Гарсия Борха I из команды Жирона попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
60'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
60'
59'
59'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Моралес Луис из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
О, нет. Из многообещающей позиции Рохер Марти из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
58'
57'
57'
57'
Как он промахнулся? Стуани Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
57'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Отличный гол забил Гранель Алекс
54'
Порту Кристиан сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Гранель Алекс из команды Жирона переиграл вратаря дальним ударом!
54'
54'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
53'
Отличный пас сделал Моралес Луис из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Порту Кристиан пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
52'
52'
51'
51'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
51'
50'
Маффео Пабло из команды Жирона делает неудачный навес.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 11391 болельщиков
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
50'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
50'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
49'
49'
49'
48'
48'
Как он промахнулся? Боатенг Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
Хефферсон Лерма нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Порту Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Ойер Оласабаль выходит и ловит мяч.
47'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Порту Кристиан наказан за толчок Лопес Педро
45'
45'
Рохер Марти из команды Леванте подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
44'
44'
44'
Рохер Марти из команды Леванте подал угловой слева.
44'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Боатенг Эммануэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
43'
Рохер Марти разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
42'
42'
ШАНС! Гранель Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
42'
42'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
40'
Моралес Луис пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
40'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
39'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
39'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Порту Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
38'
37'
Хорошую попытку сделал Боатенг Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
36'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Боатенг Эммануэль
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
33'
Понс Пере наказан за толчок Хефферсон Лерма
33'
32'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
31'
31'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Хефферсон Лерма
30'
Адай Бенитес отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Кабако Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
29'
Судья сигнализирует, что Кабако Эрик из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
29'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
Рохер Марти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
28'
Рохер Марти наказан за толчок Понс Пере
28'
Рохер Марти из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
28'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
25'
Бернардо Эспиноса наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
24'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает отличный кросс...
24'
24'
24'
Коке Хорхе II наказан за толчок Маффео Пабло
23'
Лопес Педро коснулся мяча рукой.
21'
21'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Плохо сыграл Буну Яссин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Опасность предотвращена - Коке Хорхе II из команды Леванте вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
19'
Коке Хорхе II ошибается в защите.
19'
Буну Яссин из команды Жирона сделал отличный сейв!
19'
Буну Яссин не дал случится голу! Боатенг Эммануэль должен был забивать, но Буну Яссин сделал отличный сейв
19'
ШАНС! Боатенг Эммануэль вышел один-на-один с голкипером...
19'
Джейсон разрезает оборону соперника отличным пасом
18'
18'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
18'
Адай Бенитес наказан за толчок Лопес Педро
18'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
17'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Хорошую попытку сделал Рохер Марти. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Робер Суарес наказан за толчок Стуани Кристиан
14'
Опасность предотвращена - Маффео Пабло из команды Жирона вступил в отбор удачно
14'
14'
Чимено Рамальо наказан за толчок Боатенг Эммануэль
13'
13'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Маффео Пабло из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
13'
12'
Маффео Пабло нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
12'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
12'
Хороший удар издали нанес Адай Бенитес, но отличный сейв сделал Ойер Оласабаль. Угловой.
11'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
10'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
10'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Гарсия Борха I из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Гарсия Борха I из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Гарсия Борха I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
Маффео Пабло из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
8'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
7'
Порту Кристиан из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
7'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
7'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Стуани Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
6'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Маффео Пабло
6'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
4'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Отличные скиллы показывает Кампанья Хосе, обводя своих соперников
3'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:1 Леванте
Жирона
79.1% (136)
Ничья:
15.7% (27)
Леванте
5.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
30.2% (52)
2:1 Жирона:
29.7% (51)
2:0 Жирона:
15.1% (26)
1:1 Ничья:
12.8% (22)
3:1 Жирона:
2.9% (5)
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