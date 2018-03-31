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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11391
Жирона
1:1
Конец матча
Леванте
0'
28' Желтая карточка
Рохер Марти
29' Желтая карточка
Кабако Эрик
1:0
54' Гол
Гранель Алекс
1:1
68' Гол
Моралес Луис
78' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90' Желтая карточка
Маффео Пабло
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Удар от ворот произведет Жирона
93'
Лопес Иван не смог попасть в створ ударом издали
92'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Стуани Кристиан нанес удар головой, но Ойер Оласабаль спокойно отбил мяч.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Лопес Педро из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс

91'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
91'
Маффео Пабло получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
89'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Стуани Кристиан наказан за толчок Коке Хорхе II
86'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Удар от ворот произведет Леванте
Офсайд
85'
Садику Армандо из команды Леванте в офсайде
84'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
84'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
83'
Кабако Эрик получил травму и заменен. Постиго Серхио выходит на поле.
83'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Тимор Давид
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Лосано Энтони
82'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Рохер Марти из команды Леванте делает неудачный навес.
81'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
81'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
Желтая карточка
78'
Хефферсон Лерма - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
78'
Хефферсон Лерма из команды Леванте играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
78'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
77'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Лопес Иван
76'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
76'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Хорошую попытку сделал Коке Хорхе II. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Хефферсон Лерма из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
74'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Джейсон коснулся мяча рукой.
72'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Леванте
72'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
71'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
71'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
68'
Хефферсон Лерма сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Моралес Луис изменил счет на табло!
68'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
68'
ШАНС! Моралес Луис вышел один-на-один с голкипером...
68'
Садику Армандо из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Хефферсон Лерма разрезает оборону соперника отличным пасом
68'
Джейсон из команды Леванте делает пас партнеру.
67'
Маффео Пабло из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Маффео Пабло из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
66'
Удар от ворот произведет Жирона
66'
Джейсон из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
66'
Стуани Кристиан наказан за толчок Хефферсон Лерма
65'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
65'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
64'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
64'
Матч возобновится спорным мячом
64'
Боатенг Эммануэль получил травму и заменен. Садику Армандо выходит на поле.
Травма, повреждение
62'
Боатенг Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
62'
Чимено Рамальо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Удар от ворот произведет Леванте
62'
Гарсия Борха I из команды Жирона попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
62'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Удар от ворот произведет Жирона
60'
Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Леванте пробил головой, но мимо
60'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Угловой
60'
Джейсон из команды Леванте разыграл угловой с правого угла.
59'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Моралес Луис из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
О, нет. Из многообещающей позиции Рохер Марти из команды Леванте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
58'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Леванте
57'
Как он промахнулся? Стуани Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
57'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
56'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Отличный гол забил Гранель Алекс
54'
Порту Кристиан сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Гранель Алекс из команды Жирона переиграл вратаря дальним ударом!
54'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
53'
Отличный пас сделал Моралес Луис из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
52'
Порту Кристиан пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
52'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте в офсайде
51'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
51'
Джейсон из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Маффео Пабло из команды Жирона делает неудачный навес.
50'
Сегодняшная посещаемость составляет 11391 болельщиков
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
50'
Понс Пере из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Жирона
48'
Как он промахнулся? Боатенг Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Удар от ворот произведет Жирона
47'
Хефферсон Лерма нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Порту Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Ойер Оласабаль выходит и ловит мяч.
47'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Порту Кристиан наказан за толчок Лопес Педро
45'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
45'
Рохер Марти из команды Леванте подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Рохер Марти из команды Леванте подал угловой слева.
44'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Боатенг Эммануэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
43'
Рохер Марти разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Леванте
42'
ШАНС! Гранель Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
42'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
42'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Маффео Пабло из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Моралес Луис пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
40'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
Фол, нарушение
39'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
39'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Леванте
38'
Порту Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
38'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Хорошую попытку сделал Боатенг Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
36'
Гранель Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Понс Пере наказан за толчок Хефферсон Лерма
33'
Удар от ворот произведет Леванте
32'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
31'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Хефферсон Лерма
30'
Адай Бенитес отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
29'
Кабако Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Кабако Эрик из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Адай Бенитес
29'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
29'
Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля
Желтая карточка
28'
Рохер Марти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
28'
Рохер Марти наказан за толчок Понс Пере
Угловой
28'
Рохер Марти из команды Леванте разыграл угловой с левого угла.
28'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
27'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
26'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Удар от ворот произведет Леванте
25'
Бернардо Эспиноса наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
24'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает отличный кросс...
24'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Коке Хорхе II наказан за толчок Маффео Пабло
Фол, нарушение
23'
Лопес Педро коснулся мяча рукой.
21'
Удар от ворот произведет Жирона
21'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Плохо сыграл Буну Яссин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
21'
Джейсон из команды Леванте подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Опасность предотвращена - Коке Хорхе II из команды Леванте вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Порту Кристиан, обводя своих соперников
19'
Коке Хорхе II ошибается в защите.
19'
Буну Яссин из команды Жирона сделал отличный сейв!
19'
Буну Яссин не дал случится голу! Боатенг Эммануэль должен был забивать, но Буну Яссин сделал отличный сейв
19'
ШАНС! Боатенг Эммануэль вышел один-на-один с голкипером...
19'
Джейсон разрезает оборону соперника отличным пасом
18'
Удар от ворот произведет Жирона
18'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
Фол, нарушение
18'
Адай Бенитес наказан за толчок Лопес Педро
18'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
17'
Кампанья Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Хорошую попытку сделал Рохер Марти. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
Маффео Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
14'
Робер Суарес наказан за толчок Стуани Кристиан
14'
Опасность предотвращена - Маффео Пабло из команды Жирона вступил в отбор удачно
14'
Кампанья Хосе из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Чимено Рамальо наказан за толчок Боатенг Эммануэль
13'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Маффео Пабло из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Маффео Пабло нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Угловой
12'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
12'
Хороший удар издали нанес Адай Бенитес, но отличный сейв сделал Ойер Оласабаль. Угловой.
11'
Адай Бенитес из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
10'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Гарсия Борха I из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
9'
Гарсия Борха I из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Гарсия Борха I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
8'
Маффео Пабло из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
Угловой
8'
Гарсия Борха I из команды Жирона подал угловой справа.
7'
Порту Кристиан из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Стуани Кристиан из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
Угловой
7'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
7'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Стуани Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
6'
Хефферсон Лерма наказан за толчок Маффео Пабло
Угловой
6'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
4'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Отличные скиллы показывает Кампанья Хосе, обводя своих соперников
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Адай Бенитес из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
2'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
1'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
1'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
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Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
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Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
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Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леванте". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 1:1 Леванте
Жирона
79.1% (136)
Ничья:
15.7% (27)
Леванте
5.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
30.2% (52)
Жирона:
29.7% (51)
Жирона:
15.1% (26)
Ничья:
12.8% (22)
Жирона:
2.9% (5)
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