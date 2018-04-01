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  5. Лига 1
Стадион:
Кан
1:3
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
21' Гол
Сио Жованни
0:2
23' Гол
Скири Эйе
25' Желтая карточка
Самбья Саломон
29' Желтая карточка
Базиль Эрве
30' Желтая карточка
Скири Эйе
0:3
53' Гол
Сио Жованни
1:3
87' Гол
Сантини Иван
90' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
90'+5
Второй тайм
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Гильберт Фредерик атаковал сзади соперника. Это Нинга Родрике заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
93'
Гильберт Фредерик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
92'
Сантини Иван наказан за толчок Илтон Виторино
92'
Бессат Венсан пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
91'
Плохо сыграл Иконе Джонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Монпелье
90'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Факундо Пирис
87'
Роделен Ронни сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантини Иван из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
87'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный кросс...
87'
Jessy Deminguet из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Отличные скиллы показывает Jessy Deminguet, обводя своих соперников
86'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
86'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Монпелье
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
84'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
84'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
84'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
78'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
78'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличные скиллы показывает Мбенза Исаак, обводя своих соперников
Фол, нарушение
77'
Timo Stavitski из команды Кан играет слишком грубо. Мукиэле Норди оказался на газоне.
77'
Монпелье нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
76'
Тактическая замена. Скири Эйе уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
75'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
74'
Судья свистит. Гильберт Фредерик атаковал сзади соперника. Это Нинга Родрике заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Конгре Даниэль
72'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Офсайд
71'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
70'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
70'
Соперник делает почти голевой пас, но Веркутр Реми из команды Кан начеку и спасает ситуацию.
70'
Ласне Пол из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
69'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
66'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Руссийон Жером и Иконе Джонатан из команды Монпелье.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
65'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
65'
Веркутр Реми из команды Кан сделал отличный сейв!
65'
Веркутр Реми отбил мяч на угловой после удара Агилар Рубен из штрафной площади.
64'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
64'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
62'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
61'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
61'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Женевуа Ромен получил травму и заменен. Диоманде Исмаэль выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Сантини Иван из команды Кан делает пас партнеру.
59'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Сантини Иван атаковал сзади соперника. Это Конгре Даниэль заработал своей команде штрафной
57'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Петерс Стеф должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
57'
Роделен Ронни разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Джику Александр
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
53'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Головой пробил Сантини Иван, но голкипер отбил его в поле!
53'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
53'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
53'
Сантини Иван нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин перевел мяч на угловой!
53'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный кросс...
53'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Сио Жованни забивает!
53'
Веркутр Реми не дал случится голу! Сио Жованни должен был забивать, но Веркутр Реми сделал отличный сейв
53'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает пас партнеру.
53'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
53'
Timo Stavitski из команды Кан отправил кросс в штрафную...
53'
Веркутр Реми из команды Кан сделал отличный сейв!
52'
Веркутр Реми не дал случится голу! Илтон Виторино должен был забивать, но Веркутр Реми сделал отличный сейв
52'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
52'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
52'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
51'
Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Ласне Пол из команды Монпелье делает пас партнеру.
51'
Шанс! Джику Александр из команды Кан пробил головой, но мимо
50'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
50'
Сио Жованни возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
50'
Илтон Виторино наказан за толчок Сантини Иван
Фол, нарушение
49'
Иконе Джонатан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Женевуа Ромен пострадал.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Сио Жованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
46'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Базиль Эрве уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
47'
Руссийон Жером из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
47'
Ласне Пол из команды Монпелье делает пас партнеру.
46'
Сио Жованни из команды Монпелье делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Базиль Эрве из команды Кан отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Удар от ворот произведет Монпелье
42'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
42'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Агилар Рубен из команды Монпелье играет слишком грубо. Фере Жюльен оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
39'
Удар от ворот произведет Монпелье
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Лекомт Бенджамин пострадал.
37'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
37'
Базиль Эрве из команды Кан отправил кросс в штрафную...
36'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
36'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
36'
Сантини Иван из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Удар от ворот произведет Монпелье
34'
Базиль Эрве из команды Кан отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Монпелье
Травма, повреждение
33'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
30'
Скири Эйе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
30'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
30'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
29'
Базиль Эрве сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Базиль Эрве из команды Кан опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
Фол, нарушение
28'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Конгре Даниэль пострадал.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
27'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Сио Жованни оказался на газоне.
Желтая карточка
25'
Самбья Саломон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Самбья Саломон грубо играет против соперника. Пострадал Санко Баиссама
25'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Угловой
25'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
25'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
25'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Петерс Стеф
23'
Сио Жованни сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Скири Эйе из команды Монпелье забил гол! Легко это для такого игрока, как Скири Эйе
23'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
Угловой
23'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
21'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Сио Жованни изменил счет на табло!
21'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
21'
Руссийон Жером из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Джику Александр
20'
Удар от ворот произведет Монпелье
20'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
20'
Санко Баиссама выбил мяч подальше от ворот.
19'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Удар от ворот произведет Монпелье
17'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
17'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Самбья Саломон наказан за толчок Женевуа Ромен
Фол, нарушение
16'
Бессат Венсан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Сантини Иван наказан за толчок Мукиэле Норди
14'
Петерс Стеф из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
12'
Фере Жюльен наказан за толчок Иконе Джонатан
12'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Петерс Стеф должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
12'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Самбья Саломон из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Женевуа Ромен пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
8'
Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Санко Баиссама наказан за толчок Сио Жованни
6'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Базиль Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
3'
Сантини Иван из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Сантини Иван наказан за толчок Илтон Виторино
1'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 1:3 Монпелье
Кан
23.4% (41)
Ничья:
52% (91)
Монпелье
24.6% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.4% (76)
Кан:
15.4% (27)
Монпелье:
9.7% (17)
Монпелье:
9.7% (17)
Кан:
8% (14)
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