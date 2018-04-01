Стадион: Стад Мишель д'Орнано
0:1
21' ГолСио Жованни
0:2
23' ГолСкири Эйе
25' Желтая карточкаСамбья Саломон
29' Желтая карточкаБазиль Эрве
30' Желтая карточкаСкири Эйе
0:3
53' ГолСио Жованни
1:3
87' ГолСантини Иван
90' Желтая карточкаГильберт Фредерик
Второй тайм
93'
Судья свистит. Гильберт Фредерик атаковал сзади соперника. Это Нинга Родрике заработал своей команде штрафной
93'
Гильберт Фредерик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Сантини Иван наказан за толчок Илтон Виторино
92'
Бессат Венсан пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
91'
Плохо сыграл Иконе Джонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
91'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Факундо Пирис
87'
Роделен Ронни сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-ОЛ! Сантини Иван из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
87'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный кросс...
87'
Jessy Deminguet из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Отличные скиллы показывает Jessy Deminguet, обводя своих соперников
86'
86'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
84'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
84'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
84'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
78'
Timo Stavitski из команды Кан в офсайде
78'
Мбенза Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличные скиллы показывает Мбенза Исаак, обводя своих соперников
77'
Timo Stavitski из команды Кан играет слишком грубо. Мукиэле Норди оказался на газоне.
77'
Монпелье нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
76'
Тактическая замена. Скири Эйе уходит с поля и его заменяет Факундо Пирис
75'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Судья свистит. Гильберт Фредерик атаковал сзади соперника. Это Нинга Родрике заработал своей команде штрафной
72'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Конгре Даниэль
72'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
70'
Соперник делает почти голевой пас, но Веркутр Реми из команды Кан начеку и спасает ситуацию.
69'
69'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
66'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Руссийон Жером и Иконе Джонатан из команды Монпелье.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
65'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
65'
Веркутр Реми из команды Кан сделал отличный сейв!
65'
Веркутр Реми отбил мяч на угловой после удара Агилар Рубен из штрафной площади.
64'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
62'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
61'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
61'
60'
Женевуа Ромен получил травму и заменен. Диоманде Исмаэль выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Сантини Иван из команды Кан делает пас партнеру.
59'
58'
Судья свистит. Сантини Иван атаковал сзади соперника. Это Конгре Даниэль заработал своей команде штрафной
57'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Петерс Стеф должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
57'
Роделен Ронни разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Джику Александр
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
53'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Головой пробил Сантини Иван, но голкипер отбил его в поле!
53'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
53'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
53'
Сантини Иван нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин перевел мяч на угловой!
53'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный кросс...
53'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Г О О О О Л - Сио Жованни забивает!
53'
Веркутр Реми не дал случится голу! Сио Жованни должен был забивать, но Веркутр Реми сделал отличный сейв
53'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает пас партнеру.
53'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
53'
53'
Веркутр Реми из команды Кан сделал отличный сейв!
52'
Веркутр Реми не дал случится голу! Илтон Виторино должен был забивать, но Веркутр Реми сделал отличный сейв
52'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
52'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
52'
Сантини Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
51'
Гильберт Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Шанс! Джику Александр из команды Кан пробил головой, но мимо
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Сио Жованни возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Илтон Виторино наказан за толчок Сантини Иван
49'
Иконе Джонатан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Женевуа Ромен пострадал.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Сио Жованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Фере Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
46'
46'
Тактическая замена. Базиль Эрве уходит с поля и его заменяет Timo Stavitski
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Руссийон Жером из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
46'
Сио Жованни из команды Монпелье делает пас партнеру.
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
42'
42'
42'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
40'
Агилар Рубен из команды Монпелье играет слишком грубо. Фере Жюльен оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
39'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Лекомт Бенджамин пострадал.
37'
37'
36'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
36'
36'
Сантини Иван из команды Кан отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
34'
34'
33'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Бессат Венсан из команды Кан делает неудачный навес.
33'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Сио Жованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Скири Эйе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
30'
30'
Конгре Даниэль из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Голкипер мог бы сыграть и получше
29'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Базиль Эрве сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Базиль Эрве из команды Кан опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
28'
Сантини Иван из команды Кан опасно и грубо сыграл. Конгре Даниэль пострадал.
28'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
27'
27'
Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Сио Жованни оказался на газоне.
25'
Самбья Саломон получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Самбья Саломон грубо играет против соперника. Пострадал Санко Баиссама
25'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
25'
Сантини Иван мяч отрикошетил от ворот
25'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Петерс Стеф
23'
Сио Жованни сделал результативную передачу.
23'
23'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
23'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
21'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Сио Жованни изменил счет на табло!
21'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
21'
Руссийон Жером из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Джику Александр
20'
20'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
20'
Санко Баиссама выбил мяч подальше от ворот.
19'
Фере Жюльен из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
17'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
Самбья Саломон наказан за толчок Женевуа Ромен
16'
Бессат Венсан из команды Кан опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Сантини Иван наказан за толчок Мукиэле Норди
14'
Петерс Стеф из команды Кан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
12'
Фере Жюльен наказан за толчок Иконе Джонатан
12'
Лекомт Бенджамин не дал случится голу! Петерс Стеф должен был забивать, но Лекомт Бенджамин сделал отличный сейв
12'
Фере Жюльен из команды Кан делает пас партнеру.
11'
Самбья Саломон из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Женевуа Ромен пострадал.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
9'
8'
Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Санко Баиссама наказан за толчок Сио Жованни
6'
6'
Базиль Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
5'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
3'
Сантини Иван из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Сантини Иван наказан за толчок Илтон Виторино
1'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 1:3 Монпелье
Кан
23.4% (41)
Ничья:
52% (91)
Монпелье
24.6% (43)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.4% (76)
1:0 Кан:
15.4% (27)
1:2 Монпелье:
9.7% (17)
0:1 Монпелье:
9.7% (17)
2:1 Кан:
8% (14)
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