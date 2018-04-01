Стадион: Пьер Моруа
0:1
53' ГолМендоса Стивен
66' Желтая карточкаАденон Халед
76' Желтая карточкаСиссоко Исса
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Мотиба Лебо наказан за толчок Дибасси Бакай
93'
Балули Фарес из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Назначен штрафной. Пострадал Араужо Луис, его свалил Монкондю Томас.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Пепе Николя из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Гартнер Регис пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
84'
Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
81'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мендес Тьяго и попал в каркас ворот!
81'
Балули Фарес из команды Лилль подал угловой справа.
81'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Балули Фарес
79'
Амьен совершает вбрасывание на своей половине поля
79'
79'
79'
Малку Кевин из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Мендес Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
76'
Сиссоко Исса получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Сиссоко Исса грубо играет против соперника. Пострадал Араужо Луис
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
75'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар с лета, но не попал по воротам!
75'
Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный кросс...
74'
73'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
72'
71'
Kouadio-Yves Dabila нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бензия Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
69'
ШАНС! Пепе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Тактическая замена. Авелар Данило уходит с поля и его заменяет Гакпе Серж
66'
Конате Мусса коснулся мяча рукой.
66'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
66'
66'
65'
Авелар Данило не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
64'
Монкондю Томас из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Тактическая замена. Алонсо Хуниор уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
62'
Безумный фол. Монкондю Томас грубо играет против соперника. Пострадал Тьяго Маия
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
60'
Малку Кевин из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
59'
57'
ШАНС! Мотиба Лебо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Мендес Тьяго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
53'
Г О О О О Л - Мендоса Стивен забивает!
53'
ШАНС! Мендоса Стивен вышел один-на-один с голкипером...
53'
Алонсо Хуниор ошибается в защите.
52'
Шанс! Конате Мусса из команды Амьен пробил головой, но мимо
52'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
50'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Монкондю Томас
47'
47'
ШАНС! Бензия Яссин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает пас партнеру.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Мотиба Лебо из команды Лилль делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Авелар Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
46'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Бензия Яссин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
44'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
44'
Бензия Яссин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
43'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
43'
Пепе Николя из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
41'
Гартнер Регис из команды Амьен сделал отличный сейв!
41'
Бензия Яссин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
40'
Малку Кевин из команды Лилль делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
37'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Сиссоко Исса
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Малку Кевин наказан за толчок Авелар Данило
34'
34'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Тьяго Маия
33'
Хорошую попытку сделал Конате Мусса. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Авелар Данило из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
31'
Дибасси Бакай из команды Амьен навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
31'
Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
28'
28'
Шанс! Авелар Данило из команды Амьен пробил головой, но мимо
28'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
27'
Мендес Тьяго наказан за толчок Дибасси Бакай
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
24'
Шанс! Гуано Принс-Десир из команды Амьен пробил головой, но мимо
24'
Конате Мусса из команды Амьен подал угловой слева.
24'
Авелар Данило из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
21'
21'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Мотиба Лебо из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Мотиба Лебо из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
19'
Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Дибасси Бакай
16'
16'
Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали
15'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Малку Кевин
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
14'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
14'
Амаду Ибрагим получил травму и заменен. Kouadio-Yves Dabila выходит на поле.
13'
Бензия Яссин пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
12'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Амаду Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает неудачный навес.
9'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
8'
8'
Малку Кевин из команды Лилль делает неудачный навес.
5'
Какута Гаэль из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
3'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой справа.
3'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 0:1 Амьен
Лилль
83.4% (146)
Ничья:
12.6% (22)
Амьен
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
47.4% (83)
2:1 Лилль:
18.9% (33)
2:0 Лилль:
12.6% (22)
1:1 Ничья:
10.3% (18)
0:1 Амьен:
2.3% (4)
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