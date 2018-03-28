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Стадион:
Леганес
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Валенсия

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 23 минуты, которая состоится 01.04.2018.
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Прогнозы на матч Леганес - Валенсия
Леганес
4.5% (3)
Ничья:
9% (6)
Валенсия
86.6% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
49.3% (33)
Валенсия:
22.4% (15)
Валенсия:
7.5% (5)
Ничья:
7.5% (5)
Валенсия:
4.5% (3)
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