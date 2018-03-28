Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - Валенсия

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Стадион: Бутарке
Предыдущие игры
Леганес (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 11.03.2018 Атлетик Б 2:0 Леганес П
- 03.03.2018 Леганес 2:0 Малага П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 24.02.2018 Леганес 0:0 Лас-Пальмас П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
- 19.12.2017 Леванте 0:0 Леганес П
Валенсия (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 17.03.2018 Валенсия 3:1 Алавес П
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
Последние игры между собой
Леганес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Валенсия: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|23
|6
|0
|74 - 13
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|49 - 14
|64
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|73 - 33
|60
|4.
|Валенсия
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|57 - 31
|59
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|40 - 33
|47
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|37 - 44
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|49 - 53
|43
|8.
|Жирона
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|43 - 42
|43
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|45 - 42
|39
|10.
|Эйбар
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|36 - 43
|39
|11.
|Хетафе
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 27
|39
|12.
|Леганес
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|25 - 35
|36
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|29 - 33
|35
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|26 - 37
|35
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|51 - 52
|33
|16.
|Алавес
|Заявка
|29
|10
|1
|18
|26 - 45
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 43
|27
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|21 - 58
|21
|19.
|Депортиво
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|26 - 60
|20
|20.
|Малага
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|16 - 45
|14
-
Текстовая онлайн трансляция матча Леганес - ВаленсияДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 23 минуты, которая состоится 01.04.2018.
Новости матча
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"Валенсии" нужен форвард "Реала" — 22:36
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Прогнозы на матч Леганес - Валенсия
Леганес
4.5% (3)
Ничья:
9% (6)
Валенсия
86.6% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
49.3% (33)
0:1 Валенсия:
22.4% (15)
0:2 Валенсия:
7.5% (5)
1:1 Ничья:
7.5% (5)
1:3 Валенсия:
4.5% (3)
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