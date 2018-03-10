Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Анже

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Л1
Анже (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 10.03.2018 Бордо 0:0 Анже Л1
- 03.03.2018 Анже 3:0 Генгам Л1
- 24.02.2018 Лилль 1:2 Анже Л1
- 17.02.2018 Анже 0:1 Сент-Этьен Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 03.02.2018 Монпелье 2:1 Анже Л1
- 27.01.2018 Анже 1:0 Амьен Л1
- 20.01.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 17.01.2018 Анже 3:1 Труа Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 10.01.2018 Анже 0:1 Монпелье КЛ
- 07.01.2018 Анже 0:2 Лорьян КФ
- 20.12.2017 Анже 2:1 Дижон Л1
- 17.12.2017 Нант 1:0 Анже Л1
- 12.12.2017 Анже 1:0 Метц КЛ
- 09.12.2017 Анже 1:1 Монпелье Л1
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
- 29.11.2017 Анже 1:2 Ренн Л1
- 25.11.2017 Труа 3:0 Анже Л1
- 18.11.2017 Генгам 1:1 Анже Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|91 - 19
|77
|2.
|Монако
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|72 - 31
|63
|3.
|Марсель
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|59 - 34
|59
|4.
|Лион
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|59 - 34
|54
|5.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|29 - 29
|43
|6.
|Ренн
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 36
|42
|7.
|Ницца
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 41
|42
|8.
|Монпелье
|Заявка
|29
|9
|14
|6
|26 - 23
|41
|9.
|Бордо
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|33 - 37
|37
|10.
|Дижон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 55
|37
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|31 - 44
|36
|12.
|Кан
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|22 - 33
|35
|13.
|Генгам
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|30 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 40
|32
|15.
|Страсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 52
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|24 - 34
|30
|17.
|Тулуза
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 39
|29
|18.
|Труа
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|24 - 39
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|29 - 46
|28
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|5
|5
|19
|26 - 55
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - АнжеДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 10 минут, которая состоится 14.03.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Анже
ПСЖ
93.8% (90)
Ничья:
4.2% (4)
Анже
2.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 ПСЖ:
33.3% (32)
2:0 ПСЖ:
28.1% (27)
4:0 ПСЖ:
15.6% (15)
3:1 ПСЖ:
6.3% (6)
2:1 ПСЖ:
3.1% (3)
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