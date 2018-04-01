Стадион: Стад де л'Об
0:1
16' ГолПлеа Алассан
29' Желтая карточкаДепланье Матье
0:2
83' ГолПлеа Алассан
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
93'
Плохо сыграл Эрей Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
93'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
93'
Лис-Мелу Пьерр мяч отрикошетил от ворот
92'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
92'
Отличные скиллы показывает Лис-Мелу Пьерр, обводя своих соперников
91'
91'
Сарр Маланг из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
91'
Срарфи Бассем из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Хорошую попытку сделал Депланье Матье. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
90'
Азамум Карим исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
89'
Марлон из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ньян Адама пострадал.
87'
Судья сигнализирует, что Сук Юн-Чжун из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
85'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
84'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Тамез Адриен
83'
Сиприен Вилан сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
83'
Пеле Брайан наказан за толчок Данте Бонфим
83'
Опасность! Сиприен Вилан из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
81'
Азамум Карим из команды Труа опасно и грубо сыграл. Плеа Алассан пострадал.
81'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
79'
78'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
77'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
76'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
76'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
76'
76'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
74'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
74'
Опасность предотвращена - Депланье Матье из команды Труа вступил в отбор удачно
73'
73'
73'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Ньян Адама мяч отрикошетил от ворот
72'
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Лис-Мелу Пьерр, и мяч снова в игре
71'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
69'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
68'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа опасно и грубо сыграл. Сиприен Вилан пострадал.
66'
66'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Пеле Брайан, и мяч снова в игре
65'
Беллюгу Франсуа из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
65'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
65'
Ньян Адама из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
62'
62'
Траоре Шарль не смог попасть в створ ударом издали
61'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
61'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
58'
58'
Отличный пас сделал Ньян Адама из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
57'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Пеле Брайан
57'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ле Маршан Максим
54'
После дальнего удара, который нанес Хауи Саиф-Эдин мяч отбит вратарем
54'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
54'
54'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
53'
Плеа Алассан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
53'
Дарбион Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Грандсир Самуэль выбил мяч подальше от ворот.
51'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Ньян Адама из команды Труа опасно и грубо сыграл. Бенитес Вальтер пострадал.
48'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
48'
47'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
47'
46'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Дарбион Стефан из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Балотелли Марио из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
45'
45'
Ньян Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
45'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
44'
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
44'
Депланье Матье возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
43'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Депланье Матье получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Депланье Матье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
40'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Ниве Бенжамен получил травму и заменен. Хауи Саиф-Эдин выходит на поле.
39'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Вискаррондо Освальдо пострадал.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Ниве Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Ниве Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
34'
Дарбион Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Ле Маршан Максим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Грандсир Самуэль пострадал.
31'
31'
31'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
31'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
29'
Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
28'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
28'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Сери Жан-Мишель пострадал.
28'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
28'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Плеа Алассан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
26'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Грандсир Самуэль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
25'
Отличные скиллы показывает Лис-Мелу Пьерр, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
24'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
24'
23'
22'
Азамум Карим из команды Труа делает пас партнеру.
22'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
22'
22'
22'
21'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Ниве Бенжамен из команды Труа опасно и грубо сыграл. Сиприен Вилан пострадал.
19'
19'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
16'
ГОООООЛ - Плеа Алассан из команды Ницца забивает из-за штрафной площади
16'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Плеа Алассан из команды Ницца подал угловой слева.
15'
Плеа Алассан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
15'
15'
15'
15'
Депланье Матье из команды Труа навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Сиприен Вилан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
12'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
12'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
12'
11'
11'
Отличный пас сделал Ниве Бенжамен из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Дарбион Стефан из команды Труа делает пас партнеру.
10'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
9'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Дарбион Стефан из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
5'
Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
4'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
3'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Траоре Шарль пострадал.
3'
2'
2'
Ниве Бенжамен из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Отличные скиллы показывает Ниве Бенжамен, обводя своих соперников
2'
2'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 0:2 Ницца
Труа
5.7% (10)
Ничья:
16.6% (29)
Ницца
77.7% (136)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ницца:
41.7% (73)
0:1 Ницца:
21.7% (38)
1:1 Ничья:
14.3% (25)
0:2 Ницца:
9.7% (17)
2:1 Труа:
2.3% (4)
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