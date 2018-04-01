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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Труа
0:2
Конец матча
Ницца
0'
0:1
16' Гол
Плеа Алассан
29' Желтая карточка
Депланье Матье
0:2
83' Гол
Плеа Алассан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
93'
Плохо сыграл Эрей Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
93'
Лис-Мелу Пьерр мяч отрикошетил от ворот

92'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
92'
Отличные скиллы показывает Лис-Мелу Пьерр, обводя своих соперников
91'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сарр Маланг из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
91'
Срарфи Бассем из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Хорошую попытку сделал Депланье Матье. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
90'
Азамум Карим из команды Труа подал угловой справа.
90'
Азамум Карим исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
89'
Марлон из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Ньян Адама пострадал.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Сук Юн-Чжун из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сарр Маланг
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Тактическая замена. Балотелли Марио уходит с поля и его заменяет Сарр Маланг
84'
Тактическая замена. Сери Жан-Мишель уходит с поля и его заменяет Тамез Адриен
83'
Сиприен Вилан сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
Фол, нарушение
83'
Пеле Брайан наказан за толчок Данте Бонфим
83'
Опасность! Сиприен Вилан из команды Ницца отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Тактическая замена. Сент-Максимин Аллан уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
Фол, нарушение
81'
Азамум Карим из команды Труа опасно и грубо сыграл. Плеа Алассан пострадал.
81'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
80'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
78'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
77'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Труа
76'
Сент-Максимин Аллан не смог попасть в створ ударом издали
76'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
76'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
76'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
75'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Хауи Саиф-Эдин из команды Труа поставил подножку. Пострадал Данте Бонфим
74'
Опасность предотвращена - Депланье Матье из команды Труа вступил в отбор удачно
73'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
73'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Плеа Алассан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
73'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
72'
Ньян Адама мяч отрикошетил от ворот
72'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
71'
Вратарь парирует удар, который нанес Лис-Мелу Пьерр, и мяч снова в игре
71'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
71'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
69'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
69'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
68'
Лис-Мелу Пьерр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
68'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа опасно и грубо сыграл. Сиприен Вилан пострадал.
66'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Пеле Брайан, и мяч снова в игре
65'
Беллюгу Франсуа из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
65'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
65'
Ньян Адама из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
64'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
64'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Суке Арно из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Ницца
62'
Траоре Шарль не смог попасть в створ ударом издали
61'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
61'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа делает пас партнеру.
61'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
60'
Удар от ворот произведет Труа
60'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
58'
Удар от ворот произведет Ницца
58'
Отличный пас сделал Ньян Адама из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
57'
Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Пеле Брайан
57'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
57'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ле Маршан Максим
54'
После дальнего удара, который нанес Хауи Саиф-Эдин мяч отбит вратарем
54'
Ньян Адама из команды Труа делает пас партнеру.
54'
Удар от ворот произведет Труа
54'
ШАНС! Сент-Максимин Аллан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
54'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
53'
Плеа Алассан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
53'
Дарбион Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
53'
Дарбион Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Грандсир Самуэль выбил мяч подальше от ворот.
51'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
49'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
49'
Грандсир Самуэль из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
49'
Ньян Адама из команды Труа опасно и грубо сыграл. Бенитес Вальтер пострадал.
48'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
48'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
47'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
46'
Марлон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Ньян Адама из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
47'
Дарбион Стефан из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Труа
47'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Балотелли Марио из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
45'
Удар от ворот произведет Ницца
45'
Ньян Адама нанес удар, но промахнулся очень сильно.
45'
Ньян Адама из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
45'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
44'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
Травма, повреждение
44'
Депланье Матье возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
43'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Депланье Матье получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Депланье Матье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Суке Арно из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ньян Адама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Ниве Бенжамен получил травму и заменен. Хауи Саиф-Эдин выходит на поле.
Фол, нарушение
39'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Вискаррондо Освальдо пострадал.
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Ниве Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Ниве Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дарбион Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Ле Маршан Максим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Грандсир Самуэль пострадал.
Офсайд
31'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
Офсайд
31'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
31'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
31'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Желтая карточка
29'
Депланье Матье получил желтую карточку от судьи
28'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
28'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Сери Жан-Мишель пострадал.
Офсайд
28'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
28'
Балотелли Марио из команды Ницца сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
Плеа Алассан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
28'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
25'
Грандсир Самуэль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
25'
Отличные скиллы показывает Лис-Мелу Пьерр, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Удар от ворот произведет Труа
24'
Сери Жан-Мишель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Плеа Алассан из команды Ницца делает пас партнеру.
24'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
23'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Азамум Карим из команды Труа делает пас партнеру.
22'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Труа
22'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
22'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
21'
Ньян Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Ниве Бенжамен из команды Труа опасно и грубо сыграл. Сиприен Вилан пострадал.
19'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
19'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
18'
Суке Арно из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
18'
Суке Арно из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
Описание гола
16'
ГОООООЛ - Плеа Алассан из команды Ницца забивает из-за штрафной площади
16'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Плеа Алассан из команды Ницца подал угловой слева.
15'
Плеа Алассан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
15'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
15'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
15'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
15'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
15'
Депланье Матье из команды Труа навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Балотелли Марио из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Сиприен Вилан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
12'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
12'
Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан, обводя своих соперников
11'
Удар от ворот произведет Ницца
11'
Отличный пас сделал Ниве Бенжамен из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
11'
Дарбион Стефан из команды Труа делает пас партнеру.
10'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
9'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
8'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Дарбион Стефан из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Удар от ворот произведет Труа
5'
Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
4'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Траоре Шарль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
Фол, нарушение
3'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Траоре Шарль пострадал.
3'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
2'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
Ниве Бенжамен из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Отличные скиллы показывает Ниве Бенжамен, обводя своих соперников
2'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ньян Адама из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Труа 0:2 Ницца
Труа
5.7% (10)
Ничья:
16.6% (29)
Ницца
77.7% (136)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
41.7% (73)
Ницца:
21.7% (38)
Ничья:
14.3% (25)
Ницца:
9.7% (17)
Труа:
2.3% (4)
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