Стадион: Ипуруа
0:0
Второй тайм: 50'
13' Желтая карточкаПапа Диоп
Второй тайм
51'
Хуанми Мигель не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
50'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
49'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
49'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Шанс! Кике Гарсия из команды Эйбар пробил головой, но мимо
48'
48'
Ильяраменди Асьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Судья сигнализирует, что Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
48'
48'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
48'
47'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Эскаланте Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сурутуса Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Арбилья Анайц возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Арбилья Анайц получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Арбилья Анайц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Педро Леон из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
43'
43'
Плохо сыграл Виллиан Жозе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
42'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Игра в одни ворота сейчас. Эйбар доминирует и владеет мячом
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Рамис Иван из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
Эскаланте Гонсало имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
40'
Плохо сыграл Сурутуса Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья свистит. Ильяраменди Асьер атаковал сзади соперника. Это Педро Леон заработал своей команде штрафной
37'
Хордан Хоан нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
36'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
36'
Мойя Мигель отбил мяч на угловой после удара Хордан Хоан из штрафной площади.
36'
Отличные скиллы показывает Хордан Хоан, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
35'
Судья сигнализирует, что Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Анхель Хосе
33'
32'
32'
Педро Леон не смог попасть в створ ударом издали
31'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
29'
Педро Леон из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
29'
Де ла Белья Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хордан Хоан из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
28'
28'
Шарлес Диас получил травму и заменен. Эскаланте Гонсало выходит на поле.
27'
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Шарлес Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Шанс! Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
26'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Анхель Хосе не смог попасть в створ ударом издали
25'
25'
24'
Шарлес Диас возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Де ла Белья Альберто возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Де ла Белья Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Шарлес Диас получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Шарлес Диас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Де ла Белья Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Кике Гарсия из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Инуи Такаси из команды Эйбар делает пас партнеру.
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад в офсайде
18'
Виллиан Жозе наказан за толчок Рамис Иван
18'
18'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает неудачный навес.
17'
16'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
16'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
15'
Кике Гарсия мяч отрикошетил от ворот
15'
15'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
13'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Папа Диоп грубо играет против соперника. Пострадал Сурутуса Давид
13'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
11'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ариц Элустондо
9'
8'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
6'
6'
5'
5'
5'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
3'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Инуи Такаси пострадал.
2'
Арсальюс Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Льоренте Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эйбар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Реал Сосьедад
Эйбар
47.8% (85)
Ничья:
33.1% (59)
Реал Сосьедад
19.1% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эйбар:
29.8% (53)
1:1 Ничья:
28.1% (50)
1:0 Эйбар:
15.2% (27)
1:2 Реал Сосьедад:
11.2% (20)
0:1 Реал Сосьедад:
3.9% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация