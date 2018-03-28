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Стадион:
Атлетико М
 
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Депортиво
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Депортиво

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 53 минуты, которая состоится 01.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Депортиво
Атлетико М
89.9% (62)
Ничья:
4.3% (3)
Депортиво
5.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
52.2% (36)
Атлетико М:
14.5% (10)
Атлетико М:
11.6% (8)
Атлетико М:
4.3% (3)
Ничья:
2.9% (2)
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