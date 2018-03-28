Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Депортиво

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
Депортиво (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 17.03.2018 Депортиво 1:1 Лас-Пальмас П
- 09.03.2018 Жирона 2:0 Депортиво П
- 03.03.2018 Депортиво 1:1 Эйбар П
- 28.02.2018 Хетафе 3:0 Депортиво П
- 23.02.2018 Депортиво 0:0 Эспаньол П
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Барселона 4:0 Депортиво П
- 09.12.2017 Депортиво 1:0 Леганес П
- 02.12.2017 Севилья 2:0 Депортиво П
- 29.11.2017 Лас-Пальмас 2:3 Депортиво КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
- 19.11.2017 Малага 3:2 Депортиво П
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 1
Депортиво: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 13
- 04.11.2017 Депортиво 0:1 Атлетико М Примера
- 02.03.2017 Депортиво 1:1 Атлетико М Примера
- 25.09.2016 Атлетико М 1:0 Депортиво Примера
- 12.03.2016 Атлетико М 3:0 Депортиво Примера
- 30.10.2015 Депортиво 1:1 Атлетико М Примера
- 18.04.2015 Депортиво 1:2 Атлетико М Примера
- 30.11.2014 Атлетико М 2:0 Депортиво Примера
- 05.05.2013 Депортиво 0:0 Атлетико М Примера
- 09.12.2012 Атлетико М 6:0 Депортиво Примера
- 01.05.2011 Депортиво 0:1 Атлетико М Примера
- 12.12.2010 Атлетико М 2:0 Депортиво Примера
- 04.04.2010 Атлетико М 3:0 Депортиво Примера
- 21.11.2009 Депортиво 2:1 Атлетико М Примера
- 10.08.2009 Депортиво 1:1 Атлетико М Товарищеские матчи. Сборные
- 12.04.2009 Депортиво 1:2 Атлетико М Примера
- 16.11.2008 Атлетико М 4:1 Депортиво Примера
- 11.05.2008 Атлетико М 1:0 Депортиво Первый дивизион
- 06.01.2008 Депортиво 0:3 Атлетико М Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|23
|6
|0
|74 - 13
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|49 - 14
|64
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|73 - 33
|60
|4.
|Валенсия
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|57 - 31
|59
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|40 - 33
|47
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|37 - 44
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|49 - 53
|43
|8.
|Жирона
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|43 - 42
|43
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|45 - 42
|39
|10.
|Эйбар
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|36 - 43
|39
|11.
|Хетафе
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 27
|39
|12.
|Леганес
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|25 - 35
|36
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|29 - 33
|35
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|26 - 37
|35
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|51 - 52
|33
|16.
|Алавес
|Заявка
|29
|10
|1
|18
|26 - 45
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 43
|27
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|21 - 58
|21
|19.
|Депортиво
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|26 - 60
|20
|20.
|Малага
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|16 - 45
|14
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - ДепортивоДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 53 минуты, которая состоится 01.04.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Депортиво
Атлетико М
89.9% (62)
Ничья:
4.3% (3)
Депортиво
5.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
52.2% (36)
3:0 Атлетико М:
14.5% (10)
2:1 Атлетико М:
11.6% (8)
1:0 Атлетико М:
4.3% (3)
0:0 Ничья:
2.9% (2)
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