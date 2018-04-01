Стадион: Стад дю Рудуру
8' Желтая карточкаПундже Максим
1:0
55' ГолГренье Клеман
58' Желтая карточкаОтавио Пассос
2:0
59' ГолДиалло Мустафа
2:0
80' Не забитый пенальтиМалком Филипе
2:1
80' ГолМалком Филипе
86' Желтая карточкаДидо Этьен
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
92'
Камано Франсуа из команды Бордо играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
92'
91'
91'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Бордо пробил головой, но мимо
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
90'
90'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Сорбон Жереми наказан за толчок Лаборд Гаэтан
90'
89'
88'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Felix Eboa
88'
Отличный пас сделал Мейте Суалихо из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
88'
Костил Бенуа выбил мяч подальше от ворот.
87'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
87'
87'
Шанс! Санхаре Юнусс из команды Бордо пробил головой, но мимо
87'
87'
Малком Филипе из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
86'
Дидо Этьен получил желтую карточку от судьи
86'
Дидо Этьен из команды Генгам играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Камано Франсуа наказан за толчок Бриан Джимми
84'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
83'
Бенезе Николя из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
83'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
82'
Юнссон Карл-Юхан отбил мяч на угловой после удара Лаборд Гаэтан из штрафной площади.
82'
Головой пробил Санхаре Юнусс, но голкипер отбил его в поле!
82'
81'
Г О О О О Л - Малком Филипе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
80'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Малком Филипе взялся за удар, но Юнссон Карл-Юхан заблокировал его!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
ПЕНАЛЬТИ! - Икоко Джордан играет рукой в штрафной! Икоко Джордан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
79'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
79'
78'
78'
78'
Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
78'
Пундже Максим из команды Бордо подал угловой справа.
77'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
77'
Хороший удар издали нанес Малком Филипе, но отличный сейв сделал Юнссон Карл-Юхан. Угловой.
77'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
76'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
75'
Байсс Пол ошибается в защите.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гренье Клеман из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
74'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Пундже Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
73'
72'
71'
Шанс! Лерагер Лукас из команды Бордо пробил головой, но мимо
71'
Пундже Максим из команды Бордо подал угловой слева.
71'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
70'
Кунде Жюль выбил мяч подальше от ворот.
69'
68'
Мейте Суалихо из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
67'
67'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
66'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
65'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
63'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
62'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Г О О О О Л - Диалло Мустафа забивает!
59'
Нгбакото Йени нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Нгбакото Йени пробил со штрафного прямо в стенку
58'
Тактическая замена. Отавио Пассос уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
58'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
58'
Отавио Пассос получил желтую карточку от судьи
58'
Безумный фол. Отавио Пассос грубо играет против соперника. Пострадал Гренье Клеман
58'
Опасность предотвращена - Мейте Суалихо из команды Бордо вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
55'
Г О О О О Л Гренье Клеман закручивает штрафной в сетку! Великолепно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
53'
53'
Кербра Кристоф из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
53'
Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
51'
Гренье Клеман не смог попасть в створ ударом издали
50'
Малком Филипе наказан за толчок Дидо Этьен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
47'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
47'
47'
47'
Дидо Этьен наказан за толчок Мейте Суалихо
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Де Превиль Николя из команды Бордо в офсайде
46'
46'
Мейте Суалихо нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
44'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
42'
42'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
42'
Диалло Мустафа из команды Генгам сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
42'
Нгбакото Йени из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
41'
Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Бриан Джимми из штрафной площади.
41'
Икоко Джордан из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
40'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
40'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает пас партнеру.
39'
39'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
38'
Де Превиль Николя из команды Бордо в офсайде
37'
37'
Гренье Клеман из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Диалло Мустафа нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
36'
36'
36'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Нгбакото Йени наказан за толчок Байсс Пол
34'
34'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
33'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Байсс Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Диалло Мустафа из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
Нгбакото Йени из команды Генгам забрасывает мяч в штрафную.
33'
32'
31'
Ребошу Педру из команды Генгам делает неудачный навес.
31'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Кунде Жюль наказан за толчок Бриан Джимми
29'
Салибур Янис получил травму и заменен. Нгбакото Йени выходит на поле.
29'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Салибур Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Салибур Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
27'
Сабали Юссуф из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
27'
Юнссон Карл-Юхан отбил мяч на угловой после удара Лерагер Лукас из штрафной площади.
27'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает пас партнеру.
26'
Плохо сыграл Ребошу Педру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
26'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
19'
19'
ШАНС! Малком Филипе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Малком Филипе и Брайтвайт Мартин из команды Бордо.
18'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
16'
Мейте Суалихо из команды Бордо играет слишком грубо. Бенезе Николя оказался на газоне.
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
14'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Малком Филипе из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
12'
Бриан Джимми наказан за толчок Отавио Пассос
12'
12'
Отавио Пассос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
11'
Салибур Янис из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
9'
Салибур Янис из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Пундже Максим получил желтую карточку от судьи
7'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
7'
7'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
6'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
3'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:1 Бордо
Генгам
18.2% (32)
Ничья:
48.3% (85)
Бордо
33.5% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43.2% (76)
1:2 Бордо:
18.2% (32)
0:1 Бордо:
10.8% (19)
1:0 Генгам:
7.4% (13)
2:1 Генгам:
6.8% (12)
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