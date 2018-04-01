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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
2:1
Конец матча
Бордо
0'
8' Желтая карточка
Пундже Максим
1:0
55' Гол
Гренье Клеман
58' Желтая карточка
Отавио Пассос
2:0
59' Гол
Диалло Мустафа
2:0
80' Не забитый пенальти
Малком Филипе
2:1
80' Гол
Малком Филипе
86' Желтая карточка
Дидо Этьен
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Камано Франсуа из команды Бордо играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
92'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Удар от ворот произведет Генгам

91'
Шанс! Лаборд Гаэтан из команды Бордо пробил головой, но мимо
91'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
90'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
90'
Сорбон Жереми наказан за толчок Лаборд Гаэтан
90'
Удар от ворот произведет Бордо
89'
Удар от ворот произведет Генгам
88'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Felix Eboa
88'
Отличный пас сделал Мейте Суалихо из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
88'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Костил Бенуа выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
87'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
87'
Удар от ворот произведет Генгам
87'
Шанс! Санхаре Юнусс из команды Бордо пробил головой, но мимо
87'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
87'
Малком Филипе из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
86'
Дидо Этьен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Дидо Этьен из команды Генгам играет слишком грубо. Камано Франсуа оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
84'
Камано Франсуа наказан за толчок Бриан Джимми
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
83'
Бенезе Николя из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
83'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
83'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
82'
Юнссон Карл-Юхан отбил мяч на угловой после удара Лаборд Гаэтан из штрафной площади.
82'
Головой пробил Санхаре Юнусс, но голкипер отбил его в поле!
82'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Малком Филипе первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
Описание гола
80'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Малком Филипе взялся за удар, но Юнссон Карл-Юхан заблокировал его!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
80'
ПЕНАЛЬТИ! - Икоко Джордан играет рукой в штрафной! Икоко Джордан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
79'
Камано Франсуа из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
78'
Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
Угловой
78'
Пундже Максим из команды Бордо подал угловой справа.
77'
Тактическая замена. Брайтвайт Мартин уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
77'
Хороший удар издали нанес Малком Филипе, но отличный сейв сделал Юнссон Карл-Юхан. Угловой.
77'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Удар от ворот произведет Бордо
76'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
75'
Байсс Пол ошибается в защите.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Гренье Клеман из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
Брайтвайт Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
74'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Пундже Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Генгам
71'
Шанс! Лерагер Лукас из команды Бордо пробил головой, но мимо
Угловой
71'
Пундже Максим из команды Бордо подал угловой слева.
71'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
70'
Кунде Жюль выбил мяч подальше от ворот.
69'
Удар от ворот произведет Бордо
68'
Мейте Суалихо из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Нгбакото Йени из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Удар от ворот произведет Генгам
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сорбон Жереми
61'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Диалло Мустафа забивает!
59'
Нгбакото Йени нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Нгбакото Йени пробил со штрафного прямо в стенку
58'
Тактическая замена. Отавио Пассос уходит с поля и его заменяет Лаборд Гаэтан
58'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
Желтая карточка
58'
Отавио Пассос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Отавио Пассос грубо играет против соперника. Пострадал Гренье Клеман
58'
Опасность предотвращена - Мейте Суалихо из команды Бордо вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
Описание гола
55'
Г О О О О Л Гренье Клеман закручивает штрафной в сетку! Великолепно
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Байсс Пол из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
53'
Удар от ворот произведет Бордо
53'
Кербра Кристоф из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
53'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
53'
Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Удар от ворот произведет Бордо
51'
Гренье Клеман не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
50'
Малком Филипе наказан за толчок Дидо Этьен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
47'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Дидо Этьен наказан за толчок Мейте Суалихо
46'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
46'
Де Превиль Николя из команды Бордо в офсайде
46'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Мейте Суалихо нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
45'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
43'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
42'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бриан Джимми из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
42'
Диалло Мустафа из команды Генгам сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Нгбакото Йени из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
41'
Костил Бенуа отбил мяч на угловой после удара Бриан Джимми из штрафной площади.
41'
Икоко Джордан из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
40'
Бенезе Николя из команды Генгам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
40'
Нгбакото Йени из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает пас партнеру.
39'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
39'
Дидо Этьен из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Де Превиль Николя из команды Бордо в офсайде
37'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гренье Клеман из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
37'
Диалло Мустафа нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
36'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
35'
Нгбакото Йени наказан за толчок Байсс Пол
34'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
34'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
34'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
33'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Плохо сыграл Байсс Пол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Диалло Мустафа из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Нгбакото Йени из команды Генгам забрасывает мяч в штрафную.
33'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Ребошу Педру из команды Генгам делает неудачный навес.
31'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
30'
Кунде Жюль наказан за толчок Бриан Джимми
29'
Салибур Янис получил травму и заменен. Нгбакото Йени выходит на поле.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Салибур Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Салибур Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Байсс Пол из команды Бордо наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
27'
Отавио Пассос из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Сабали Юссуф из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
27'
Юнссон Карл-Юхан отбил мяч на угловой после удара Лерагер Лукас из штрафной площади.
27'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает пас партнеру.
26'
Плохо сыграл Ребошу Педру - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
26'
Салибур Янис нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
22'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
20'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
19'
Удар от ворот произведет Генгам
19'
ШАНС! Малком Филипе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Малком Филипе и Брайтвайт Мартин из команды Бордо.
18'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
16'
Мейте Суалихо из команды Бордо играет слишком грубо. Бенезе Николя оказался на газоне.
15'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
15'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
14'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Малком Филипе из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ребошу Педру
Фол, нарушение
12'
Бриан Джимми наказан за толчок Отавио Пассос
Угловой
12'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
12'
Отавио Пассос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
11'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
11'
Салибур Янис из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
10'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
9'
Салибур Янис из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
8'
Пундже Максим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Кербра Кристоф
7'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
Офсайд
6'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
5'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
3'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:1 Бордо
Генгам
18.2% (32)
Ничья:
48.3% (85)
Бордо
33.5% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43.2% (76)
Бордо:
18.2% (32)
Бордо:
10.8% (19)
Генгам:
7.4% (13)
Генгам:
6.8% (12)
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