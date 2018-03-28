Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
Барселона (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б П
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Барселона 3:0 Леванте П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Барселона: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
- 04.11.2017 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 05.04.2017 Барселона 3:0 Севилья Примера
- 06.11.2016 Севилья 1:2 Барселона Примера
- 18.08.2016 Барселона 3:0 Севилья Суперкубок
- 14.08.2016 Севилья 0:2 Барселона Суперкубок
- 22.05.2016 Барселона 2:0 Севилья Кубок Короля
- 28.02.2016 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 03.10.2015 Севилья 2:1 Барселона Примера
- 11.08.2015 Барселона 5:4 Севилья Суперкубок УЕФА
- 11.04.2015 Севилья 2:2 Барселона Примера
- 22.11.2014 Барселона 5:1 Севилья Примера
- 10.02.2014 Севилья 1:4 Барселона Примера
- 14.09.2013 Барселона 3:2 Севилья Примера
- 24.02.2013 Барселона 2:1 Севилья Примера
- 30.09.2012 Севилья 2:3 Барселона Примера
- 17.03.2012 Севилья 0:2 Барселона Примера
- 23.10.2011 Барселона 0:0 Севилья Примера
- 13.03.2011 Севилья 1:1 Барселона Примера
- 31.10.2010 Барселона 5:0 Севилья Примера
- 21.08.2010 Барселона 4:0 Севилья Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|29
|23
|6
|0
|74 - 13
|75
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|49 - 14
|64
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|73 - 33
|60
|4.
|Валенсия
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|57 - 31
|59
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|40 - 33
|47
|6.
|Севилья
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|37 - 44
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|49 - 53
|43
|8.
|Жирона
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|43 - 42
|43
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|45 - 42
|39
|10.
|Эйбар
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|36 - 43
|39
|11.
|Хетафе
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|35 - 27
|39
|12.
|Леганес
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|25 - 35
|36
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|29 - 33
|35
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|26 - 37
|35
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|51 - 52
|33
|16.
|Алавес
|Заявка
|29
|10
|1
|18
|26 - 45
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|25 - 43
|27
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|21 - 58
|21
|19.
|Депортиво
|Заявка
|29
|4
|8
|17
|26 - 60
|20
|20.
|Малага
|Заявка
|29
|3
|5
|21
|16 - 45
|14
-
Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - БарселонаДо начала игры осталось 2 дня 42 минуты, которая состоится 31.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Севилья - Барселона
Севилья
6% (4)
Ничья:
11.9% (8)
Барселона
82.1% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
47.8% (32)
1:3 Барселона:
11.9% (8)
0:2 Барселона:
7.5% (5)
0:1 Барселона:
7.5% (5)
2:2 Ничья:
6% (4)
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