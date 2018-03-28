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Стадион:
Севилья
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Барселона

До начала игры осталось 2 дня 42 минуты, которая состоится 31.03.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Барселона
Севилья
6% (4)
Ничья:
11.9% (8)
Барселона
82.1% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
47.8% (32)
Барселона:
11.9% (8)
Барселона:
7.5% (5)
Барселона:
7.5% (5)
Ничья:
6% (4)
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