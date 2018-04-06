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Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:2
Конец матча
Перт Глори
0'
0:1
9' Пенальти
Кастро Диего
0:2
27' Гол
Таггарт Адам
37' Желтая карточка
Steven Ugarkovic
81' Желтая карточка
Кастро Диего
90' Желтая карточка
Joel Chianese
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Джозеф Чианезе получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Кастро Диего получил желтую карточку от судьи
80'
Перт Глори делает замену. Таггарт Адам уходит с поля, а Крис Харелд выходит на его замену.
66'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.

57'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
57'
Ньюкасл Джетс делает замену. Nicholas Cowburn уходит с поля, а Браун Уэйн II выходит на его замену.
48'
Перт Глори делает замену. Лоури Шейн уходит с поля, а Дино Джулбич выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Steven Peter Ugarkovic получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Кастро Диего из команды Перт Глори забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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