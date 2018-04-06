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Стадион: Хантер
0:2
Конец матча
0:1
9' ПенальтиКастро Диего
0:2
27' ГолТаггарт Адам
37' Желтая карточкаSteven Ugarkovic
81' Желтая карточкаКастро Диего
90' Желтая карточкаJoel Chianese
|
9'
0:1
27'
0:2
37'
81'
90'
Состав команд
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 8 Варгас Рональд Нападающий
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 6 Steven Ugarkovic
- 16 Nicholas Cowburn
- 3 Jason Hoffman
- 5 Ben Kantarovski
- 44 Топор-Стэнли Николай
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 10 Браун Уэйн II Полузащитник
- 24 Joseph Champness
- 22 Lachlan Jackson
- Главный тренер: Mark Jones
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 2 Alexander Grant Защитник
- 16 Joseph Mills Защитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 22 Таггарт Адам Нападающий
- 17 Кастро Диего Нападающий
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- 7 Joel Chianese
- Запасные игроки
- 13 Nick Feely Вратарь
- 66 Дино Джулбич Защитник
- 18 Andreu Guerao Полузащитник
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 20 Jake Brimmer
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Перт Глори: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Эй-Лига
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Эй-Лига
- 10.12.2016 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.03.2016 Ньюкасл Джетс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 07.03.2016 Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 24.01.2016 Ньюкасл Джетс 1:6 Перт Глори Эй-Лига
- 11.08.2015 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори Кубок ФФА
- 06.04.2015 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Эй-Лига
- 12.12.2014 Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 01.11.2014 Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 30.03.2014 Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.01.2014 Ньюкасл Джетс 0:1 Перт Глори Эй-Лига
- 20.10.2013 Ньюкасл Джетс 0:0 Перт Глори Эй-Лига
- 08.03.2013 Ньюкасл Джетс 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 14.12.2012 Перт Глори 3:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 03.11.2012 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.02.2012 Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 31.12.2011 Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|26
|14
|5
|7
|49 - 35
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|4.
|Мельбурн Виктори
|25
|11
|5
|9
|41 - 35
|38
|5.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|6.
|Брисбен Роар
|25
|9
|5
|11
|30 - 35
|32
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|25
|7
|9
|9
|33 - 44
|30
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|25
|4
|8
|13
|26 - 40
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|25
|4
|6
|15
|28 - 52
|18
Второй тайм
90'
Джозеф Чианезе получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Перт Глори делает замену. Торрес Хави уходит с поля, а Jake Brimmer выходит на его замену.
81'
Кастро Диего получил желтую карточку от судьи
80'
Перт Глори делает замену. Таггарт Адам уходит с поля, а Крис Харелд выходит на его замену.
66'
Ньюкасл Джетс делает замену. Браун Уэйн II уходит с поля, а Joseph Champness выходит на его замену.
57'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Родригес Патрисио II выходит на его замену.
57'
Ньюкасл Джетс делает замену. Nicholas Cowburn уходит с поля, а Браун Уэйн II выходит на его замену.
48'
Перт Глори делает замену. Лоури Шейн уходит с поля, а Дино Джулбич выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Steven Peter Ugarkovic получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Кастро Диего из команды Перт Глори забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hunter Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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