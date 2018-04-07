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Стадион:
Мельбурн Сити
1:0
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
34' Желтая карточка
Daniel Arzani
39' Желтая карточка
Connor Pain
1:0
49' Гол
Форнароли Бруно
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Harrison Delbridge выходит на его замену.
84'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Peter Kekeris выходит на его замену.
82'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Ёша Роус уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
69'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Trent Buhagiar уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.

55'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Connor Pain получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Daniel Arzani получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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