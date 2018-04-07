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Стадион: ААМИ Парк
1:0
Конец матча
34' Желтая карточкаDaniel Arzani
39' Желтая карточкаConnor Pain
1:0
49' ГолФорнароли Бруно
|
34'
39'
49'
1:0
78'
Состав команд
26
Брэттан
Люк
13
Маук
Стефан
16
Liam
Rose
15
Баро
Алан
21
Kye
Rowles
23
Брама
Вут
3
Ёша
Роус
11
Connor
Pain
Мельбурн Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 37 Nathaniel Atkinson Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 8 Божанич Оливер Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 10 Видошич Дарио Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 14 Daniel Arzani Полузащитник
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 4 Harrison Delbridge
- Главный тренер: Michael Valkanis
Сентрал Кост Маринерз 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 16 Liam Rose Защитник
- 15 Баро Алан Защитник
- 21 Kye Rowles Защитник
- 4 Jake McGing Полузащитник
- 24 Lachlan Wales Полузащитник
- 23 Брама Вут Полузащитник
- 7 Хул Эндрю Полузащитник
- 3 Ёша Роус Полузащитник
- 12 Trent Buhagiar Нападающий
- 11 Connor Pain Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 25 Peter Kekeris
- 22 Меллинг Джейкоб
- 14 Adam Berry
- 8 Blake Powell
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 12.11.2017 Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сентрал Кост Маринерз: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.03.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 19.01.2017 Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 31.12.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 21.02.2016 Мельбурн Сити 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 03.12.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 25.10.2015 Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.03.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 08.03.2015 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 04.01.2015 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.11.2014 Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 23.03.2014 Мельбурн Сити 1:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.01.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 19.10.2013 Мельбурн Сити 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 30.03.2013 Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.12.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.10.2012 Мельбурн Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.02.2012 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|26
|14
|5
|7
|49 - 35
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|26
|13
|4
|9
|40 - 31
|43
|4.
|Мельбурн Виктори
|25
|11
|5
|9
|41 - 35
|38
|5.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|8
|9
|9
|36 - 44
|33
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Брисбен Роар
|26
|9
|5
|12
|30 - 38
|32
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|4
|8
|14
|26 - 41
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|25
|4
|6
|15
|28 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Harrison Delbridge выходит на его замену.
84'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Peter Kekeris выходит на его замену.
82'
Мельбурн Сити делает замену. Маук Стефан уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Ёша Роус уходит с поля, а Blake Powell выходит на его замену.
69'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Trent Buhagiar уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
55'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Connor Pain получил желтую карточку от судьи
34'
Daniel Arzani получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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