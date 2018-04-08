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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Корнаредо
0:1
18' ГолЭльюнусси Мохамед
24' Красная карточкаСухи Марек
45' Желтая карточкаРуй Стив
86' Желтая карточкаДжака Таулант
90' Желтая карточкаШтокер Валентин
|
18'
0:1
24'
45'
86'
90'
Состав команд
22
Руй
Стив
35
Амузи
Стэнли
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
Лугано 4-3-3
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 27 Jetmir Krasniqi Защитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Базель 3-4-3
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 5 Ланг Михаэль Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 25 Риверос Блас Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Нападающий
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 24 Эльюнусси Мохамед Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +11 =0 -9)
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
Базель (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
Последние игры между собой
Лугано: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Базель: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано Суперлига
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель Суперлига
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано Суперлига
- 07.05.2017 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано Суперлига
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель Суперлига
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано Суперлига
- 20.04.2016 Базель 3:0 Лугано Суперлига
- 13.04.2016 Лугано 1:4 Базель Суперлига
- 26.09.2015 Базель 3:1 Лугано Суперлига
- 22.08.2015 Лугано 1:3 Базель Суперлига
- 02.07.2010 Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
Лугано
Базель
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|68 - 30
|65
|2.
|Базель
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|46 - 23
|49
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|43 - 52
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 42
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|35 - 32
|37
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|34 - 39
|32
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 52
|31
|8.
|Тун
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|42 - 53
|31
|9.
|Лугано
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|28 - 43
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
86'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
77'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
64'
Лугано делает замену. Руй Стив уходит с поля, а Jetmir Krasniqi выходит на его замену.
53'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
46'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи
24'
УДАЛЕНИЕ! - Сухи Марек увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
18'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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