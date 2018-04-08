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Стадион:
Лугано
0:1
Конец матча
Базель
0'
0:1
18' Гол
Эльюнусси Мохамед
24' Красная карточка
Сухи Марек
45' Желтая карточка
Руй Стив
86' Желтая карточка
Джака Таулант
90' Желтая карточка
Штокер Валентин
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Штокер Валентин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
77'
Лугано делает замену. Герндт Александр уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
64'
Лугано делает замену. Руй Стив уходит с поля, а Jetmir Krasniqi выходит на его замену.
53'
Базель делает замену. Айети Альбиан уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.

46'
Лугано делает замену. Ледесма Кристиан уходит с поля, а Янко Марк выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Руй Стив получил желтую карточку от судьи
24'
УДАЛЕНИЕ! - Сухи Марек увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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