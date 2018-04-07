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Стадион:
Цюрих
1:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
9' Желтая карточка
Зесигер Седрик
26' Желтая карточка
Винтер Адриан
1:0
27' Гол
Двамена Рафаэль
38' Желтая карточка
Думбия Сулейман
1:1
58' Гол
Кодро Кенан
60' Желтая карточка
Toni Domgjoni
82' Желтая карточка
Бергстрём Эмиль
83' Желтая карточка
Mirlind Kreyziu
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Цюрих делает замену. Двамена Рафаэль уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
86'
Грасcхоппер делает замену. Сейнсбери Трент уходит с поля, а Пниши Альбан выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Mirlind Kryeziu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Бергстрём Эмиль получил желтую карточку от судьи
82'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Мауш Яссин выходит на его замену.

76'
Грасcхоппер делает замену. Таипи Гьелбрим уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Toni Domgjoni получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
46'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Fabian Rohner выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Двамена Рафаэль бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Винтер Адриан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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