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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
1:1
Конец матча
9' Желтая карточкаЗесигер Седрик
26' Желтая карточкаВинтер Адриан
1:0
27' ГолДвамена Рафаэль
38' Желтая карточкаДумбия Сулейман
1:1
58' ГолКодро Кенан
60' Желтая карточкаToni Domgjoni
82' Желтая карточкаБергстрём Эмиль
83' Желтая карточкаMirlind Kreyziu
|
26'
27'
1:0
38'
58'
1:1
60'
82'
83'
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
14
Лаванши
Нума
24
Bujar
Lika
19
Кодро
Кенан
Цюрих 3-4-1-2
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 31 Mirlind Kreyziu Защитник
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 6 Палссон Виктор Защитник
- 28 Tobias Schaettin Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 19 Мауш Яссин Полузащитник
- 23 Ронер Фабиан Полузащитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Грасcхоппер 3-5-2
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 24 Bujar Lika Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 23 Sadik Vitija
- Главный тренер: Murat Yakin
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Грасcхоппер: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер Кубок
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих Суперлига
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига
- 19.04.2016 Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 13.03.2016 Грасcхоппер 4:2 Цюрих Суперлига
- 29.11.2015 Грасcхоппер 5:0 Цюрих Суперлига
- 02.08.2015 Цюрих 2:3 Грасcхоппер Суперлига
- 29.05.2015 Цюрих 4:3 Грасcхоппер Суперлига
- 04.03.2015 Цюрих 1:0 Грасcхоппер Switzerland Cup
- 21.02.2015 Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига
- 19.10.2014 Грасcхоппер 1:3 Цюрих Суперлига
- 20.07.2014 Цюрих 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 05.04.2014 Грасcхоппер 2:0 Цюрих Суперлига
- 01.03.2014 Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 15.12.2013 Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 30.10.2013 Грасcхоппер 3:1 Цюрих Суперлига
- 12.05.2013 Грасcхоппер 0:1 Цюрих Суперлига
- 17.04.2013 Цюрих 1:2 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 06.04.2013 Цюрих 2:4 Грасcхоппер Суперлига
Цюрих
Грасcхоппер
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|64 - 28
|62
|2.
|Базель
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|45 - 23
|46
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|41 - 48
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 42
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|35 - 32
|37
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|34 - 39
|32
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 50
|31
|8.
|Лугано
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|28 - 42
|31
|9.
|Тун
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|42 - 53
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|35 - 46
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Цюрих делает замену. Двамена Рафаэль уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
86'
Грасcхоппер делает замену. Сейнсбери Трент уходит с поля, а Пниши Альбан выходит на его замену.
83'
Mirlind Kryeziu получил желтую карточку от судьи
82'
Бергстрём Эмиль получил желтую карточку от судьи
82'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Мауш Яссин выходит на его замену.
76'
Грасcхоппер делает замену. Таипи Гьелбрим уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.
60'
Toni Domgjoni получил желтую карточку от судьи
58'
Г О О О О Л - Кодро Кенан бьет в цель!
46'
Грасcхоппер делает замену. Джуричин Марко уходит с поля, а Хеффрен Суарес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Цюрих делает замену. Винтер Адриан уходит с поля, а Fabian Rohner выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Думбия Сулейман получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Двамена Рафаэль бьет в цель!
26'
Винтер Адриан получил желтую карточку от судьи
9'
Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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