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Стадион: Олимпик де ла Понтайс Зрители: 8500
0:2
Конец матча
7' Желтая карточкаГргич Анто
38' Желтая карточкаМонтейру Элтон
0:1
53' ПенальтиКарлитуш Алберту
70' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
74' Желтая карточкаNoah Loosli
77' Вторая желтая карточкаМонтейру Элтон
0:2
81' ГолКарлитуш Алберту
|
7'
38'
53'
0:1
70'
74'
77'
81'
0:2
86'
Состав команд
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
13
Рапп
Симоне
23
Джюмарт
Эрай
33
Леняни
Эрмир
14
Гргич
Анто
70
Кунья
Матеус
Лозанна-Спорт 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 7 Кололли Беньямин Защитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 88 Кабрал II Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 27 Mersim Asllani
- Главный тренер: Челестини Фабио
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 17 Alexander Succar Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
Сьон (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сьон: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 23.04.2017 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 26.02.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига
- 23.10.2016 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига
- 06.08.2016 Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 28.06.2016 Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 04.07.2015 Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 21.06.2014 Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
- 06.04.2014 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига
- 09.02.2014 Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 14.12.2013 Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига
- 25.09.2013 Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 22.06.2013 Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
- 08.05.2013 Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Суперлига
- 10.03.2013 Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 27.02.2013 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Кубок Швейцарии
- 27.10.2012 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 11.08.2012 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига
- 02.05.2012 Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Суперлига
Лозанна-Спорт
Сьон
-
2 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|68 - 30
|65
|2.
|Базель
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|46 - 23
|49
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|43 - 52
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 42
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|35 - 32
|37
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|34 - 39
|32
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 52
|31
|8.
|Тун
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|42 - 53
|31
|9.
|Лугано
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|28 - 43
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сьон делает замену. Гргич Анто уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту бьет в цель!
77'
Монтейру Элтон получает вторую желтую карточку. Удаление.
76'
Сьон делает замену. Matheus Cunha уходит с поля, а Bastien Toma выходит на его замену.
74'
Noah Loosli получил желтую карточку от судьи
70'
Джюмарт Эрай получил желтую карточку от судьи
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Техеда Ельцин уходит с поля, а Зидан Энцо выходит на его замену.
58'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
54'
Лозанна-Спорт делает замену. Жейссманн Жоэль уходит с поля, а Dominik Schmid выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту из команды Сьон забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
7'
Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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