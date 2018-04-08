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Стадион: Зрители: 8500
Лозанна-Спорт
0:2
Конец матча
Сьон
0'
7' Желтая карточка
Гргич Анто
38' Желтая карточка
Монтейру Элтон
0:1
53' Пенальти
Карлитуш Алберту
70' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
74' Желтая карточка
Noah Loosli
77' Вторая желтая карточка
Монтейру Элтон
0:2
81' Гол
Карлитуш Алберту
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сьон делает замену. Гргич Анто уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту бьет в цель!
77'
Монтейру Элтон получает вторую желтую карточку. Удаление.
76'
Сьон делает замену. Matheus Cunha уходит с поля, а Bastien Toma выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Noah Loosli получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
70'
Джюмарт Эрай получил желтую карточку от судьи
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Техеда Ельцин уходит с поля, а Зидан Энцо выходит на его замену.
58'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
54'
Лозанна-Спорт делает замену. Жейссманн Жоэль уходит с поля, а Dominik Schmid выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Карлитуш Алберту из команды Сьон забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Монтейру Элтон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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