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Стадион: Арена Тун
49' Желтая карточкаКаблан Крис
1:0
78' ГолСоргич Деян
|
49'
78'
1:0
Состав команд
20
Каблан
Крис
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 23 Timo Righetti
- 4 Miguel Rodrigues I
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 14 Шиндельхольц Николя Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- 23 Stefan Wolf
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
Люцерн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
Последние игры между собой
Тун: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун Суперлига
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн Суперлига
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун Суперлига
- 06.05.2017 Тун 3:1 Люцерн Суперлига
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун Суперлига
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 24.04.2016 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 19.03.2016 Тун 1:1 Люцерн Суперлига
- 21.11.2015 Люцерн 1:0 Тун Суперлига
- 02.08.2015 Тун 0:1 Люцерн Суперлига
- 10.05.2015 Люцерн 0:0 Тун Суперлига
- 11.04.2015 Тун 1:0 Люцерн Суперлига
- 08.11.2014 Люцерн 0:0 Тун Суперлига
- 23.09.2014 Тун 3:2 Люцерн Суперлига
- 18.05.2014 Люцерн 3:0 Тун Суперлига
- 08.02.2014 Тун 2:1 Люцерн Суперлига
- 29.09.2013 Люцерн 1:1 Тун Суперлига
- 11.08.2013 Тун 1:1 Люцерн Суперлига
- 05.05.2013 Тун 1:1 Люцерн Суперлига
Тун
Люцерн
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|64 - 28
|62
|2.
|Базель
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|45 - 23
|46
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|41 - 48
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 42
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|35 - 32
|37
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|34 - 39
|32
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|40 - 50
|31
|8.
|Лугано
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|28 - 42
|31
|9.
|Тун
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|42 - 53
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|35 - 46
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Фаччинетти Микаэль выходит на его замену.
85'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
80'
Люцерн делает замену. Родригес Франсиско III уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
71'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
71'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Stefan Wolf выходит на его замену.
49'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Люцерн делает замену. Чиркович Лазар уходит с поля, а Шиндельхольц Николя выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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