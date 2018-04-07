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Стадион:
Тун
1:0
Конец матча
Люцерн
0'
49' Желтая карточка
Каблан Крис
1:0
78' Гол
Соргич Деян
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Фаччинетти Микаэль выходит на его замену.
85'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
80'
Люцерн делает замену. Родригес Франсиско III уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
71'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.

71'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Stefan Wolf выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Люцерн делает замену. Чиркович Лазар уходит с поля, а Шиндельхольц Николя выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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