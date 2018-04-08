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Стадион:
Санкт-Галлен
2:4
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
12' Гол
Бенито Лорис
23' Желтая карточка
Нуху Касим
1:1
33' Гол
Чернегг Петер
38' Желтая карточка
Сулеймани Миралем
2:1
42' Гол
Буэсс Роман
2:2
45' Гол
Сулеймани Миралем
2:3
49' Гол
Оаро Гийом
2:4
54' Гол
Саного Секу
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
80'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
78'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
69'
Санкт-Галлен делает замену. Чернегг Петер уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
58'
Янг Бойз делает замену. Соу Джибриль уходит с поля, а Бертоне Леонардо выходит на его замену.

57'
Санкт-Галлен делает замену. Виттвер Андреас уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Буэсс Роман бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Сулеймани Миралем получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Чернегг Петер бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Бенито Лорис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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