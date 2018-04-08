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Стадион: АФГ Арена
2:4
Конец матча
0:1
12' ГолБенито Лорис
23' Желтая карточкаНуху Касим
1:1
33' ГолЧернегг Петер
38' Желтая карточкаСулеймани Миралем
2:1
42' ГолБуэсс Роман
2:2
45' ГолСулеймани Миралем
2:3
49' ГолОаро Гийом
2:4
54' ГолСаного Секу
|
12'
0:1
23'
33'
1:1
42'
2:1
45'
2:2
49'
2:3
54'
2:4
Состав команд
28
Toko
III
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
Санкт-Галлен 3-4-1-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 58 Cedric Gasser
- 54 Dennis Vanin
- Главный тренер: Контини Джорджо
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 12.05.2016 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.03.2016 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.11.2015 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.08.2015 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.05.2015 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.11.2014 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2014 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.05.2014 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.03.2014 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 15.12.2013 Янг Бойз 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен
Янг Бойз
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|68 - 30
|65
|2.
|Базель
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|46 - 23
|49
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|43 - 52
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 42
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|35 - 32
|37
|6.
|Грасcхоппер
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|34 - 39
|32
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 52
|31
|8.
|Тун
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|42 - 53
|31
|9.
|Лугано
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|28 - 43
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Янг Бойз делает замену. Оаро Гийом уходит с поля, а Нсаме Жан-Пьер выходит на его замену.
80'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
78'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
69'
Санкт-Галлен делает замену. Чернегг Петер уходит с поля, а Алексич Даниел выходит на его замену.
58'
Янг Бойз делает замену. Соу Джибриль уходит с поля, а Бертоне Леонардо выходит на его замену.
57'
Санкт-Галлен делает замену. Виттвер Андреас уходит с поля, а Cedric Gasser выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
42'
Г О О О О Л - Буэсс Роман бьет в цель!
38'
Сулеймани Миралем получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Чернегг Петер бьет в цель!
23'
Нуху Касим получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Бенито Лорис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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