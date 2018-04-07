Стадион: Рейн Энерги Зрители: 50000
1:0
7' ГолХектор Йонас
25' Желтая карточкаКлюнтер Лукас
44' Желтая карточкаБалогун Леон
1:1
50' ГолДе Бласис Пабло
59' Желтая карточкаКозьелло Венсан
66' Желтая карточкаСердар Суат
70' Желтая карточкаЛатца Данни
80' Желтая карточкаКлеменс Кристиан
90' Желтая карточкаДонати Джулио
90' Вторая желтая карточкаДонати Джулио
90' Желтая карточкаЭзкан Салих
Новости после матча
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Удивительный сейв сделал Хорн Тимо из команды Кельн! А был бы точно гол!
98'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Онисиво Карим и Кайсон Робин из команды Майнц.
97'
Хорошую попытку сделал Кордоба Джон. Удар в створ, но вратарь начеку
97'
Хорн Тимо выбил мяч подальше от ворот.
96'
Кайсон Робин из команды Майнц в офсайде
96'
Кордоба Джон наказан за толчок Хак Александер
96'
Выглядело как неплохой момент. Биттенкорт Леонардо из команды Кельн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
96'
Хёгер Марко из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
95'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
95'
Уджа Энтони из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
94'
Эзкан Салих получил желтую карточку от судьи
94'
Судья сигнализирует, что Эзкан Салих из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Уджа Энтони
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
94'
Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Донати Джулио получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
93'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
92'
92'
Донати Джулио получил желтую карточку от судьи
92'
91'
Онисиво Карим из команды Майнц играет слишком грубо. Кордоба Джон оказался на газоне.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Де Бласис Пабло не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Клеменс Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
90'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хектор Йонас из команды Кельн подал угловой слева.
90'
Кайсон Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Писарро Клаудио из команды Кельн делает пас партнеру.
89'
Биттенкорт Леонардо пробил головой, вратарь справился с ударом.
89'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
87'
Кордоба Джон из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
87'
Удар от ворот произведет Кельн
87'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Латца Данни и попал в перекладину!
86'
Хёгер Марко из команды Кельн играет слишком грубо. Латца Данни оказался на газоне.
86'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
86'
Вратарь парирует удар, который нанес Озтунали Левин, и мяч снова в игре
86'
Сердар Суат из команды Майнц делает пас партнеру.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
84'
84'
Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Клеменс Кристиан
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Брозински Даниэль получил травму и заменен. Онисиво Карим выходит на поле.
81'
Хорн Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Кайсон Робин из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хорн Тимо пострадал.
81'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Брозински Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Клеменс Кристиан получил желтую карточку от судьи
80'
Клеменс Кристиан из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Брозински Даниэль пострадал.
79'
79'
Хорошую попытку сделал Кайсон Робин. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
78'
Тактическая замена. Клюнтер Лукас уходит с поля и его заменяет Кордоба Джон
77'
77'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
76'
76'
Адлер Рене из команды Майнц сделал отличный сейв!
76'
Писарро Клаудио оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Адлер Рене перевел мяч на угловой.
75'
Хёгер Марко из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Кайсон Робин наказан за толчок Клюнтер Лукас
74'
Тактическая замена. Козьелло Венсан уходит с поля и его заменяет Эзкан Салих
74'
74'
Писарро Клаудио из команды Кельн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
73'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает пас партнеру.
72'
72'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Кайсон Робин нанес удар в каркас ворот!
71'
71'
ШАНС! Писарро Клаудио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
71'
71'
Козьелло Венсан мяч отрикошетил от ворот
70'
70'
70'
Латца Данни получил желтую карточку от судьи
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
69'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Берггрен Эмиль уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
68'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Латца Данни возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Латца Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Латца Данни из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хёгер Марко пострадал.
66'
Сердар Суат получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Козьелло Венсан
65'
После дальнего удара, который нанес Клеменс Кристиан мяч отбит вратарем
65'
Голкипер мог бы сыграть и получше
65'
64'
Берггрен Эмиль коснулся мяча рукой.
63'
63'
63'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Козьелло Венсан получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Козьелло Венсан из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
58'
58'
58'
58'
Хектор Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Юя Осако из команды Кельн делает пас партнеру.
58'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Биттенкорт Леонардо нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Хёгер Марко из команды Кельн делает пас партнеру.
56'
Хектор Йонас из команды Кельн делает пас партнеру.
56'
55'
55'
55'
55'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
50'
Донати Джулио сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Бласис Пабло из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Клеменс Кристиан
49'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
49'
Теродде Симон из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Адлер Рене пострадал.
48'
Адлер Рене не дал случится голу! Теродде Симон должен был забивать, но Адлер Рене сделал отличный сейв
48'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
48'
Клюнтер Лукас из команды Кельн делает пас партнеру.
47'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Клюнтер Лукас
47'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Клеменс Кристиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Клеменс Кристиан из команды Кельн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
44'
Балогун Леон получил желтую карточку от судьи
44'
Балогун Леон из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хектор Йонас пострадал.
44'
Донати Джулио из команды Майнц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Де Бласис Пабло из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Клюнтер Лукас пострадал.
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
Выглядело как неплохой момент. Донати Джулио из команды Майнц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
40'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Юя Осако из команды Кельн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
37'
37'
Клеменс Кристиан мяч отрикошетил от ворот
36'
Судья свистит. Биттенкорт Леонардо атаковал сзади соперника. Это Гбамин Жан-Филипп заработал своей команде штрафной
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Латца Данни не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
34'
Удар от ворот произведет Кельн
33'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает неудачный навес.
32'
Клюнтер Лукас из команды Кельн играет слишком грубо. Латца Данни оказался на газоне.
32'
Теродде Симон из команды Кельн делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Озтунали Левин наказан за толчок Хёгер Марко
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Козьелло Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Хёгер Марко из команды Кельн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
28'
Клеменс Кристиан из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Юя Осако
28'
Латца Данни из команды Майнц играет слишком грубо. Теродде Симон оказался на газоне.
27'
Латца Данни из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
26'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
25'
Клюнтер Лукас получил желтую карточку от судьи
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Клюнтер Лукас из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Де Бласис Пабло пострадал.
25'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн идет с мячом вперед на обострение...
24'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
24'
Озтунали Левин из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
22'
Брозински Даниэль пробил со штрафного прямо в стенку
21'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
21'
Сердар Суат из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Юя Осако из команды Кельн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
19'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
19'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
19'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Кельн
17'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
16'
После дальнего удара, который нанес Юя Осако мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
14'
14'
13'
13'
13'
13'
Опасность предотвращена - Донати Джулио из команды Майнц вступил в отбор удачно
12'
Теродде Симон наказан за толчок Хак Александер
11'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
9'
Мере Хорхе из команды Кельн делает неудачный навес.
9'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
7'
Биттенкорт Леонардо сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хектор Йонас из клуба "Кельн" отправил мяч головой в ворота.
7'
7'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
7'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
6'
Теродде Симон из команды Кельн в офсайде
6'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Берггрен Эмиль из команды Майнц делает пас партнеру.
6'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Хорн Тимо не дал случится голу! Озтунали Левин должен был забивать, но Хорн Тимо сделал отличный сейв
5'
Отличные скиллы показывает Озтунали Левин, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Кельн
4'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Хектор Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
2'
2'
Опасность предотвращена - Хайнц Доминик из команды Кельн вступил в отбор удачно
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Майнц
Кёльн
64.4% (112)
Ничья:
25.9% (45)
Майнц
9.8% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кёльн:
29.9% (52)
2:1 Кёльн:
25.9% (45)
1:1 Ничья:
21.8% (38)
1:2 Майнц:
6.9% (12)
2:0 Кёльн:
4.6% (8)
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