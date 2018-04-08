Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 50500
1:1
Второй тайм: 90'
1:0
49' ГолЙович Лука
52' Желтая карточкаЮт Марк
1:1
56' ГолГнабри Серж
71' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
Второй тайм
90'
ШАНС! Халлер Себастьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
89'
89'
89'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
88'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
87'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
86'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
86'
85'
Шанс! Сцалай Адам из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
85'
85'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Амири Надим оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
84'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Фабиан Марко
83'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
83'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
83'
81'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Градецки Лукаш выходит и ловит мяч.
81'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
79'
79'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
79'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Амири Надим
77'
Судья сигнализирует, что Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Ют Марк
77'
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 50500 болельщиков
77'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
74'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
74'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вольф Мариус
74'
74'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
74'
73'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Ют Марк
72'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
71'
Глупую желтую получил Хюбнер Бенжамин за то, что отбил ногой мяч после свистка
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
70'
69'
Нордтвейт Ховард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Халлер Себастьен и попал в каркас ворот!
69'
68'
Матч возобновится спорным мячом
68'
Тактическая замена. Русс Марко уходит с поля и его заменяет Фалетт Симон
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Виллемс Джетро нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
66'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
65'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
Виллемс Джетро нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
63'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
63'
63'
61'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
61'
61'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
59'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
58'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Крамарич Андрей уходит с поля и его заменяет Амири Надим
56'
Ют Марк сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Гнабри Серж изменил счет на табло!
55'
Ют Марк из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Йович Лука получил травму и заменен. Халлер Себастьен выходит на поле.
54'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Тактическая замена. Рупп Лукас уходит с поля и его заменяет Демирбай Керем
52'
Судья подбегает и показывает Ют Марк из команды Хоффенхайм отложенную желтую карточку за фол.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Йович Лука возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Йович Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
49'
Вольф Мариус сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
49'
49'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
47'
47'
Градецки Лукаш не дал случится голу! Ют Марк должен был забивать, но Градецки Лукаш сделал отличный сейв
46'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Ют Марк пострадал.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Гнабри Серж пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
46'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
46'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
44'
44'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
44'
43'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
43'
43'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
43'
42'
Соперник делает почти голевой пас, но Градецки Лукаш из команды Айнтрахт Фр начеку и спасает ситуацию.
42'
Русс Марко бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
42'
41'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
41'
Шанс! Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
40'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
40'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
39'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Боатенг Кевин-Принс оказался на газоне.
38'
38'
Рупп Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Рупп Лукас
37'
Близко! Крамарич Андрей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
36'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
35'
35'
Фабиан Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
35'
Как он промахнулся? Гнабри Серж имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Ют Марк из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Рупп Лукас коснулся мяча рукой.
32'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Судья сигнализирует, что Рупп Лукас из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
31'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
30'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
28'
27'
27'
26'
Фабиан Марко нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
26'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Шульц Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
26'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
23'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
22'
Виллемс Джетро нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
22'
21'
Судья сигнализирует, что Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
20'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
20'
19'
19'
ШАНС! Гриллич Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Йович Лука нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
17'
16'
15'
Виллемс Джетро возвращается на поле, всё в порядке.
15'
Шульц Нико коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Безумный фол. Русс Марко грубо играет против соперника. Пострадал Кадержабек Павел
12'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
11'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
9'
9'
9'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
8'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
6'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
6'
6'
4'
Шанс! Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
4'
4'
Шульц Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Назначен штрафной. Пострадал Боатенг Кевин-Принс, его свалил Кадержабек Павел.
2'
Матч возобновится спорным мячом
1'
Матч остановлен
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
46.8% (81)
Ничья:
39.3% (68)
Хоффенхайм
13.9% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (56)
2:1 Айнтрахт Фр:
27.7% (48)
1:0 Айнтрахт Фр:
9.8% (17)
1:2 Хоффенхайм:
8.7% (15)
2:2 Ничья:
6.9% (12)
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