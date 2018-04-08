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Стадион: Зрители: 50500
Айнтрахт Фр
1:1
Второй тайм: 90'
Хоффенхайм
0'
1:0
49' Гол
Йович Лука
52' Желтая карточка
Ют Марк
1:1
56' Гол
Гнабри Серж
71' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
90'
Второй тайм
90'
ШАНС! Халлер Себастьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
89'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
89'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
88'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
88'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
87'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
86'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
85'
Шанс! Сцалай Адам из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
85'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Амири Надим оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Фабиан Марко
Офсайд
83'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
83'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
83'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Градецки Лукаш выходит и ловит мяч.
81'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
79'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Амири Надим
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Ют Марк
77'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 50500 болельщиков
77'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вольф Мариус
74'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
73'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Ют Марк
72'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
71'
Глупую желтую получил Хюбнер Бенжамин за то, что отбил ногой мяч после свистка
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
70'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
69'
Нордтвейт Ховард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Халлер Себастьен и попал в каркас ворот!
69'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
68'
Матч возобновится спорным мячом
68'
Тактическая замена. Русс Марко уходит с поля и его заменяет Фалетт Симон
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Виллемс Джетро нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
66'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
65'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
Виллемс Джетро нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
63'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
63'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
63'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
Офсайд
61'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
61'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
59'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
59'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
59'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Крамарич Андрей уходит с поля и его заменяет Амири Надим
56'
Ют Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Гнабри Серж изменил счет на табло!
55'
Ют Марк из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
55'
Фабиан Марко не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Йович Лука получил травму и заменен. Халлер Себастьен выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Тактическая замена. Рупп Лукас уходит с поля и его заменяет Демирбай Керем
Желтая карточка
52'
Судья подбегает и показывает Ют Марк из команды Хоффенхайм отложенную желтую карточку за фол.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Травма, повреждение
51'
Йович Лука возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Йович Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
49'
Вольф Мариус сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Йович Лука изменил счет на табло!
49'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
49'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Градецки Лукаш не дал случится голу! Ют Марк должен был забивать, но Градецки Лукаш сделал отличный сейв
Фол, нарушение
46'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Ют Марк пострадал.
46'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Гнабри Серж пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
46'
Отличные скиллы показывает Гнабри Серж, обводя своих соперников
Офсайд
46'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
44'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
44'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
44'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
43'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
Угловой
43'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
42'
Соперник делает почти голевой пас, но Градецки Лукаш из команды Айнтрахт Фр начеку и спасает ситуацию.
42'
Русс Марко бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
Угловой
42'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
41'
Акпогума Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
41'
Шанс! Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
40'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
39'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
39'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Боатенг Кевин-Принс оказался на газоне.
38'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Рупп Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Рупп Лукас
37'
Близко! Крамарич Андрей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
35'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
35'
Фабиан Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
35'
Как он промахнулся? Гнабри Серж имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Ют Марк из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
33'
Рупп Лукас коснулся мяча рукой.
32'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Рупп Лукас из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
31'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
31'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Фабиан Марко из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
27'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
26'
Фабиан Марко нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
26'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
26'
Шульц Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
26'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
25'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
25'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
23'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
23'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
22'
Виллемс Джетро нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
22'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
20'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
20'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
19'
ШАНС! Гриллич Флориан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Йович Лука нанес удар головой, но Бауманн Оливер спокойно отбил мяч.
Угловой
17'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
16'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
15'
Виллемс Джетро возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
15'
Шульц Нико коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 83% времени, а гости – 17%.
15'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Русс Марко грубо играет против соперника. Пострадал Кадержабек Павел
12'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
10'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
9'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
Офсайд
6'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
6'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
4'
Шанс! Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
4'
Шульц Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
3'
Назначен штрафной. Пострадал Боатенг Кевин-Принс, его свалил Кадержабек Павел.
2'
Матч возобновится спорным мячом
1'
Матч остановлен
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хоффенхайм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр
46.8% (81)
Ничья:
39.3% (68)
Хоффенхайм
13.9% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (56)
Айнтрахт Фр:
27.7% (48)
Айнтрахт Фр:
9.8% (17)
Хоффенхайм:
8.7% (15)
Ничья:
6.9% (12)
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