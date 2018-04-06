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Стадион: Зрители: 49000
Ганновер 96
2:1
Конец матча
Вердер
0'
1:0
17' Гол
Харник Мартин
2:0
42' Гол
Клаус Феликс
61' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
2:1
74' Гол
Бельфодиль Исхак
76' Желтая карточка
Лангкамп Себастьян
88' Желтая карточка
Юнузович Златко
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ганновер 96 вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 49000 болельщиков
95'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
94'
Назначен штрафной. Пострадал Рашица Милот, его свалил Альборнос Миико.
93'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
93'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль
92'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
92'
Тактическая замена. Бебу Ихлас уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
91'
Как он промахнулся? Лангкамп Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
91'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
90'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
Желтая карточка
88'
Юнузович Златко получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
87'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Клаус Феликс пострадал.
87'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Элез Йосип получил травму и заменен. Швеглер Пирмин выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Элез Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
85'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
84'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
84'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
83'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Бебу Ихлас нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
83'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
83'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Рашица Милот
Офсайд
82'
Юнузович Златко из команды Вердер в офсайде
82'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
82'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
81'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Фридль Марко из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Баргфреде Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Харник Мартин пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
79'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
79'
Юнузович Златко не смог попасть в створ ударом издали
79'
Клаус Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
78'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
77'
Удар от ворот произведет Вердер
77'
Фоссум Ивер не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
76'
Лангкамп Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
76'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер играет слишком грубо. Фуллкруг Никлас оказался на газоне.
76'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Бельфодиль Исхак должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
75'
Отличный гол забил Бельфодиль Исхак
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Делани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бельфодиль Исхак из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
74'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
74'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Вердер
72'
ШАНС! Фоссум Ивер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
72'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
70'
Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
69'
Плохо сыграл Бельфодиль Исхак - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
69'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
69'
Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Альборнос Миико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
67'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
66'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
66'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
65'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 в офсайде
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Фридль Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
Травма, повреждение
62'
Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Юнузович Златко бьет со штрафного в створ, но Чаунер Филипп держит все под контролем
Желтая карточка
61'
Фуллкруг Никлас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
61'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Баргфреде Филипп пострадал.
61'
Удар от ворот произведет Вердер
61'
Шанс! Элез Йосип из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
60'
Клаус Феликс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
60'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Клаус Феликс пострадал.
Фол, нарушение
59'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Фуллкруг Никлас пострадал.
59'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
59'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Сане Салиф наказан за толчок Юнузович Златко
57'
Крузе Макс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
57'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
57'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Делани Томас
Фол, нарушение
56'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Фоссум Ивер оказался на газоне.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
54'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
54'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Бакалорц Марвин оказался на газоне.
53'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
52'
Клаус Феликс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
Фол, нарушение
51'
Баргфреде Филипп из команды Вердер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бакалорц Марвин не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
50'
Делани Томас наказан за толчок Сане Салиф
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Удар от ворот произведет Вердер
50'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Эггештайн Максимилиан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Харник Мартин
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Юнузович Златко
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Ганновер 96 играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
45'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Клаус Феликс
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Делани Томас
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Клаус Феликс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
42'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Бакалорц Марвин нанес удар в каркас ворот!
42'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
40'
Фридль Марко из команды Вердер делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Велькович Милош пострадал.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Харник Мартин
38'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
37'
Фридль Марко из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Велькович Милош пострадал.
Угловой
35'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Элез Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Элез Йосип пострадал.
34'
Харник Мартин нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
34'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
34'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
33'
Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
33'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
32'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
31'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
30'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Лангкамп Себастьян пострадал.
Фол, нарушение
29'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Бакалорц Марвин пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
28'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
27'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Сане Салиф пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
26'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
26'
Как он промахнулся? Крузе Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
24'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Удар от ворот произведет Вердер
23'
Клаус Феликс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
20'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Альборнос Миико пострадал.
19'
Удар от ворот произведет Вердер
19'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
18'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Альборнос Миико сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Харник Мартин изменил счет на табло!
17'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
17'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
16'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
16'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Делани Томас
14'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
14'
Делани Томас из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
14'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
12'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Кайнц Флориан из команды Вердер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крузе Макс мяча так и не получил
11'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
9'
Бебу Ихлас наказан за толчок Фридль Марко
9'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Харник Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
4'
Удар от ворот произведет Вердер
3'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Фридль Марко из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Вердер
Ганновер 96
32.4% (67)
Ничья:
40.6% (84)
Вердер
27.1% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.3% (73)
Ганновер 96:
15.5% (32)
Вердер:
14% (29)
Ганновер 96:
7.2% (15)
Вердер:
5.3% (11)
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