Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 49000
2:1
Конец матча
1:0
17' ГолХарник Мартин
2:0
42' ГолКлаус Феликс
61' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
2:1
74' ГолБельфодиль Исхак
76' Желтая карточкаЛангкамп Себастьян
88' Желтая карточкаЮнузович Златко
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Ганновер 96 вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 49000 болельщиков
95'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Назначен штрафной. Пострадал Рашица Милот, его свалил Альборнос Миико.
93'
93'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
92'
92'
Тактическая замена. Бебу Ихлас уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
91'
Как он промахнулся? Лангкамп Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
91'
Рашица Милот из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
88'
Юнузович Златко получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
87'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Клаус Феликс пострадал.
87'
Фридль Марко из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
87'
Судья сигнализирует, что Сорг Оливер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Элез Йосип получил травму и заменен. Швеглер Пирмин выходит на поле.
85'
Элез Йосип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
85'
84'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
83'
Игрок из команды Ганновер 96 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Бебу Ихлас нанес удар, мяч был парирован, но Павленка Иржи не удержал его в руках.
83'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
83'
82'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Рашица Милот
82'
Юнузович Златко из команды Вердер в офсайде
82'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
82'
81'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Фридль Марко из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Баргфреде Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Харник Мартин пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
79'
79'
Юнузович Златко не смог попасть в створ ударом издали
79'
Клаус Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
78'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
77'
77'
Фоссум Ивер не смог попасть в створ ударом издали
76'
Лангкамп Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер играет слишком грубо. Фуллкруг Никлас оказался на газоне.
76'
Игроки ФК "Ганновер 96" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Бельфодиль Исхак должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
75'
Отличный гол забил Бельфодиль Исхак
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Делани Томас сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бельфодиль Исхак из клуба "Вердер" отправил мяч головой в ворота.
74'
74'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
72'
72'
ШАНС! Фоссум Ивер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Сане Салиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
69'
Плохо сыграл Бельфодиль Исхак - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
69'
Фридль Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Альборнос Миико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Бакалорц Марвин
68'
Юнузович Златко из команды Вердер делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
67'
67'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 в офсайде
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Фридль Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
62'
Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Юнузович Златко бьет со штрафного в створ, но Чаунер Филипп держит все под контролем
61'
Фуллкруг Никлас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
61'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Баргфреде Филипп пострадал.
61'
61'
Шанс! Элез Йосип из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Велькович Милош из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Клаус Феликс пострадал.
59'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Фуллкруг Никлас пострадал.
59'
59'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Сане Салиф наказан за толчок Юнузович Златко
57'
Крузе Макс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
57'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
57'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Делани Томас
56'
Баргфреде Филипп из команды Вердер играет слишком грубо. Фоссум Ивер оказался на газоне.
55'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Эггештайн Максимилиан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
54'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
54'
Юнузович Златко из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
53'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Бакалорц Марвин оказался на газоне.
53'
52'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
52'
51'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
51'
Баргфреде Филипп из команды Вердер вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бакалорц Марвин не пострадал и надо продолжать игру!
50'
Делани Томас наказан за толчок Сане Салиф
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
50'
49'
Эггештайн Максимилиан коснулся мяча рукой.
47'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Харник Мартин
47'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
46'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Юнузович Златко
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Ганновер 96 играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Велькович Милош
45'
44'
44'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Клаус Феликс
44'
Судья сигнализирует, что Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Делани Томас
42'
Г О О О О Л - Клаус Феликс первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
42'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Бакалорц Марвин нанес удар в каркас ворот!
42'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
41'
Клаус Феликс наказан за толчок Гебреселассие Теодор
40'
Фридль Марко из команды Вердер делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
39'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Велькович Милош пострадал.
39'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Харник Мартин
38'
37'
Фридль Марко из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Велькович Милош пострадал.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Элез Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Элез Йосип пострадал.
34'
Харник Мартин нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
34'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
34'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Велькович Милош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
33'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
32'
Крузе Макс из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Крузе Макс не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Лангкамп Себастьян пострадал.
29'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Бакалорц Марвин пострадал.
28'
28'
Делани Томас не смог попасть в створ ударом издали
27'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Сане Салиф пострадал.
26'
26'
26'
Как он промахнулся? Крузе Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Плохо сыграл Павленка Иржи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
23'
23'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
22'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
21'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Альборнос Миико пострадал.
19'
19'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
18'
17'
Альборнос Миико сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Харник Мартин изменил счет на табло!
17'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
17'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
16'
16'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Делани Томас
14'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
14'
Делани Томас из команды Вердер сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
14'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
12'
12'
Сане Салиф из команды Ганновер 96 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Кайнц Флориан из команды Вердер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Крузе Макс мяча так и не получил
11'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Бебу Ихлас наказан за толчок Фридль Марко
9'
Ганновер 96 совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
8'
6'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Харник Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Фридль Марко
4'
3'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Фридль Марко из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бебу Ихлас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Вердер
Ганновер 96
32.4% (67)
Ничья:
40.6% (84)
Вердер
27.1% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.3% (73)
2:1 Ганновер 96:
15.5% (32)
1:2 Вердер:
14% (29)
1:0 Ганновер 96:
7.2% (15)
0:1 Вердер:
5.3% (11)
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