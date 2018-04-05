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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Байер Л
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Байер Л

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 38 минут, которая состоится 09.04.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Байер Л
РБ Лейпциг
72.9% (78)
Ничья:
20.6% (22)
Байер Л
6.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
49.5% (53)
Ничья:
15% (16)
РБ Лейпциг:
15% (16)
РБ Лейпциг:
4.7% (5)
Ничья:
4.7% (5)
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