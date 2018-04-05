Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Байер Л

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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Ганновер 96 2:3 РБ Лейпциг Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Б
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 19.02.2018 Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Б
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.02.2018 РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
- 09.12.2017 РБ Лейпциг 2:2 Майнц Б
Байер Л (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 31.03.2018 Байер Л 0:0 Аугсбург Б
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 10.03.2018 Байер Л 2:0 Боруссия М Б
- 03.03.2018 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 25.02.2018 Байер Л 0:2 Шальке 04 Б
- 17.02.2018 Гамбург 1:2 Байер Л Б
- 10.02.2018 Байер Л 0:2 Герта Б
- 06.02.2018 Байер Л 4:2 Вердер КГ
- 03.02.2018 Фрайбург 0:0 Байер Л Б
- 28.01.2018 Байер Л 2:0 Майнц Б
- 23.01.2018 Байер Л 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен ТМК
- 20.01.2018 Хоффенхайм 1:4 Байер Л Б
- 13.01.2018 Байер Л 1:1 Шпортфройнде Лотте ТМК
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 06.01.2018 Байер Л 2:2 Пройссен Мюнстер ТМК
- 05.01.2018 Байер Л 2:1 Гройтер Фюрт ТМК
- 20.12.2017 Боруссия М 0:1 Байер Л КГ
- 17.12.2017 Ганновер 96 4:4 Байер Л Б
- 13.12.2017 Байер Л 1:0 Вердер Б
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|72 - 20
|69
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|43 - 30
|52
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|54 - 39
|48
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|43 - 37
|46
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|39 - 32
|45
|6.
|Байер Л
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|47 - 35
|45
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|52 - 41
|42
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|26 - 31
|38
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 42
|37
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|37 - 36
|36
|11.
|Герта
|Заявка
|28
|8
|12
|8
|32 - 32
|36
|12.
|Вердер
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 35
|36
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|26 - 46
|30
|15.
|Майнц
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|29 - 46
|26
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|4
|14
|10
|28 - 37
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|28
|5
|5
|18
|27 - 55
|20
|18.
|Гамбург
|Заявка
|28
|4
|7
|17
|20 - 44
|19
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Байер ЛДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 38 минут, которая состоится 09.04.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Байер Л
РБ Лейпциг
72.9% (78)
Ничья:
20.6% (22)
Байер Л
6.5% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
49.5% (53)
1:1 Ничья:
15% (16)
1:0 РБ Лейпциг:
15% (16)
2:0 РБ Лейпциг:
4.7% (5)
2:2 Ничья:
4.7% (5)
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