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Стадион: Зрители: 54018
Боруссия М
2:1
Конец матча
Герта
0'
0:1
40' Гол
Калу Саломон
74' Желтая карточка
Зельке Дейви
1:1
75' Гол
Азар Торган
2:1
79' Пенальти
Азар Торган
88' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
90' Желтая карточка
Штиндль Ларс
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 54018 болельщиков
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
Фол, нарушение
93'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Эльведи Нико
Травма, повреждение
93'
Лазаро Валентино возвращается на поле, всё в порядке.

93'
Удар от ворот произведет Боруссия М
92'
Ярстейн Руне из команды Герта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
92'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Лазаро Валентино получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
91'
Лазаро Валентино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
91'
Судья подбегает и показывает Штиндль Ларс из команды Боруссия М отложенную желтую карточку за фол.
91'
Вайзер Митчелл из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
90'
Лазаро Валентино нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
90'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
89'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
89'
Крамер Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Лустенбергер Фабиан атаковал сзади соперника. Это Хофманн Йонас заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
87'
Зельке Дейви наказан за толчок Штиндль Ларс
86'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Азар Торган из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
86'
Эшвайн Александер нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
86'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
85'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Ибишевич Ведад
83'
Удар от ворот произведет Герта
83'
Шанс! Вестергор Янник из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М подал угловой справа.
82'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
82'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
81'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Эшвайн Александер
81'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Хофманн Йонас
80'
Тактическая замена. Дарида Владимир уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает с точки!
Фол, нарушение
79'
ПЕНАЛЬТИ! - Лустенбергер Фабиан совершил грубый фол. Эльведи Нико заработал пенальти!
78'
Матч остановлен
78'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Дрмич Йосип
77'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
76'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
76'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
75'
Дрмич Йосип сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Азар Торган классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
75'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
74'
Зельке Дейви получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Зельке Дейви грубо играет против соперника. Пострадал Гинтер Маттиас
73'
Зельке Дейви пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян держит все под контролем
73'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
72'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
71'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Штарк Никлас
69'
Удар от ворот произведет Герта
69'
Тактическая замена. Michael Cuisance уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
67'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Удар от ворот произведет Герта
66'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
66'
Удар от ворот произведет Боруссия М
65'
Зельке Дейви наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
65'
Дарида Владимир из команды Герта отправил кросс в штрафную...
65'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Лустенбергер Фабиан коснулся мяча рукой.
63'
Удар от ворот произведет Герта
63'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
61'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Герта
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Герта поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Лазаро Валентино из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Майер Арне из команды Герта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Зельке Дейви наказан за толчок Гинтер Маттиас
58'
Удар от ворот произведет Герта
58'
Шанс! Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
58'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Офсайд
57'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
57'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Матч остановлен
Офсайд
56'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Азар Торган сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Херрман Патрик забил гол, который был отменен судьей!
54'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Боруссия М
53'
Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо
53'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Дарида Владимир из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Удар от ворот произведет Боруссия М
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М подал угловой справа.
49'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Головой пробил Калу Саломон, но голкипер отбил его в поле!
47'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Вестергор Янник грубо играет против соперника. Пострадал Штарк Никлас
46'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Азар Торган
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Удар от ворот произведет Герта
44'
Michael Cuisance нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
Удар от ворот произведет Боруссия М
44'
Майер Арне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Боруссия М
42'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Майер Арне из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Описание гола
40'
ГОЛ! Легко закончил атаку Калу Саломон из команды Герта, забив в пустые ворота!
40'
Штарк Никлас из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
39'
Дарида Владимир из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Калу Саломон из команды Герта пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
Угловой
38'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
38'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Лустенбергер Фабиан грубо играет против соперника. Пострадал Штиндль Ларс
36'
Дарида Владимир пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян ловит мяч
36'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Боруссия М
35'
Платтенхардт Марвин из команды Герта пробил со штрафного, но очень мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
Фол, нарушение
34'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М играет слишком грубо. Зельке Дейви оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Боруссия М
33'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
33'
Закария Денис возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Удар от ворот произведет Герта
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Закария Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Закария Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
ШАНС! Штиндль Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
29'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М в офсайде
29'
Зельке Дейви из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
29'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Лазаро Валентино пострадал.
28'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
27'
Херрман Патрик из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Раффаэл де Араужо пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
24'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Michael Cuisance из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Зельке Дейви наказан за толчок Эльведи Нико
22'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Michael Cuisance из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
21'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
20'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Раффаэл де Араужо пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Раффаэл де Араужо
18'
Удар от ворот произведет Боруссия М
18'
Как он промахнулся? Зельке Дейви имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Дарида Владимир из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Удар от ворот произведет Герта
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
13'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
13'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
12'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
12'
Закария Денис из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Закария Денис из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
11'
Удар от ворот произведет Герта
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Зельке Дейви из команды Герта пасует в штрафную, но Зоммер Ян выходит и ловит мяч.
9'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Херрман Патрик
8'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
8'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
3'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Герта
Боруссия М
83.7% (144)
Ничья:
14% (24)
Герта
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
41.3% (71)
Боруссия М:
28.5% (49)
Ничья:
11% (19)
Боруссия М:
7.6% (13)
Боруссия М:
2.9% (5)
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