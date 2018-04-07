Стадион: Боруссия Парк Зрители: 54018
2:1
Конец матча
0:1
40' ГолКалу Саломон
74' Желтая карточкаЗельке Дейви
1:1
75' ГолАзар Торган
2:1
79' ПенальтиАзар Торган
88' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
90' Желтая карточкаШтиндль Ларс
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 54018 болельщиков
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
93'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Эльведи Нико
93'
Лазаро Валентино возвращается на поле, всё в порядке.
93'
92'
Ярстейн Руне из команды Герта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
92'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Лазаро Валентино получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Лазаро Валентино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Судья подбегает и показывает Штиндль Ларс из команды Боруссия М отложенную желтую карточку за фол.
91'
Вайзер Митчелл из команды Герта отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
90'
Лазаро Валентино нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
90'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
89'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
89'
Крамер Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
88'
Судья свистит. Лустенбергер Фабиан атаковал сзади соперника. Это Хофманн Йонас заработал своей команде штрафной
87'
Зельке Дейви наказан за толчок Штиндль Ларс
86'
86'
Судья сигнализирует, что Азар Торган из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
86'
Эшвайн Александер нанес удар головой, но Зоммер Ян спокойно отбил мяч.
86'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
Судья сигнализирует, что Штиндль Ларс из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
85'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Ибишевич Ведад
83'
83'
Шанс! Вестергор Янник из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
83'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М подал угловой справа.
82'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
82'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
81'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Эшвайн Александер
81'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Хофманн Йонас
80'
Тактическая замена. Дарида Владимир уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
79'
Г О О О О Л - Азар Торган из команды Боруссия М забивает с точки!
79'
ПЕНАЛЬТИ! - Лустенбергер Фабиан совершил грубый фол. Эльведи Нико заработал пенальти!
78'
Матч остановлен
78'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Дрмич Йосип
77'
76'
76'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
76'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
75'
Дрмич Йосип сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Азар Торган классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
75'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
74'
Зельке Дейви получил желтую карточку от судьи
74'
Безумный фол. Зельке Дейви грубо играет против соперника. Пострадал Гинтер Маттиас
73'
Зельке Дейви пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян держит все под контролем
73'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
72'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
71'
71'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Судья сигнализирует, что Крамер Кристоф из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Штарк Никлас
69'
69'
Тактическая замена. Michael Cuisance уходит с поля и его заменяет Дрмич Йосип
67'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
66'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
66'
65'
Зельке Дейви наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
65'
Дарида Владимир из команды Герта отправил кросс в штрафную...
65'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Лустенбергер Фабиан коснулся мяча рукой.
63'
63'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
61'
60'
Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Герта поставил подножку. Пострадал Гинтер Маттиас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Лазаро Валентино из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Майер Арне из команды Герта делает пас партнеру.
58'
Зельке Дейви наказан за толчок Гинтер Маттиас
58'
58'
Шанс! Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М пробил головой, но мимо
58'
57'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
57'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Матч остановлен
56'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Азар Торган сделал результативную передачу.
54'
Херрман Патрик забил гол, который был отменен судьей!
54'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
53'
Платтенхардт Марвин наказан за толчок Раффаэл де Араужо
53'
53'
Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо
53'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Дарида Владимир из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
49'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М подал угловой справа.
49'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Головой пробил Калу Саломон, но голкипер отбил его в поле!
47'
47'
Безумный фол. Вестергор Янник грубо играет против соперника. Пострадал Штарк Никлас
46'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Азар Торган
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
44'
Michael Cuisance нанес удар чуть мимо. Близко!
44'
44'
Майер Арне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
43'
42'
42'
Майер Арне из команды Герта отправил кросс в штрафную...
40'
ГОЛ! Легко закончил атаку Калу Саломон из команды Герта, забив в пустые ворота!
40'
Штарк Никлас из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
39'
39'
Дарида Владимир из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
38'
Калу Саломон из команды Герта пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
38'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
38'
Эльведи Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
37'
36'
36'
Безумный фол. Лустенбергер Фабиан грубо играет против соперника. Пострадал Штиндль Ларс
36'
Дарида Владимир пробует нанести удар издали, но Зоммер Ян ловит мяч
36'
35'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Платтенхардт Марвин из команды Герта пробил со штрафного, но очень мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
34'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М играет слишком грубо. Зельке Дейви оказался на газоне.
33'
33'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
33'
Закария Денис возвращается на поле, всё в порядке.
32'
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Закария Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Закария Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
ШАНС! Штиндль Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М в офсайде
29'
Зельке Дейви из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М опасно и грубо сыграл. Лазаро Валентино пострадал.
28'
28'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
27'
Херрман Патрик из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
25'
Раффаэл де Араужо пробил со штрафного прямо в стенку
24'
Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
24'
Гинтер Маттиас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Michael Cuisance из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
22'
Зельке Дейви наказан за толчок Эльведи Нико
22'
21'
Судья сигнализирует, что Michael Cuisance из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
21'
Калу Саломон из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Раффаэл де Араужо пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
18'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Раффаэл де Араужо
18'
18'
Как он промахнулся? Зельке Дейви имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Дарида Владимир из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
14'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
13'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
13'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
12'
Закария Денис из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Закария Денис из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Зельке Дейви из команды Герта пасует в штрафную, но Зоммер Ян выходит и ловит мяч.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Херрман Патрик
8'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
8'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
4'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Эльведи Нико
3'
3'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
2'
Судья сигнализирует, что Закария Денис из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 2:1 Герта
Боруссия М
83.7% (144)
Ничья:
14% (24)
Герта
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия М:
41.3% (71)
1:0 Боруссия М:
28.5% (49)
1:1 Ничья:
11% (19)
2:0 Боруссия М:
7.6% (13)
3:1 Боруссия М:
2.9% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация