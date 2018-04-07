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Стадион: Зрители: 54137
Гамбург
3:2
Конец матча
Шальке 04
0'
8' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
0:1
9' Гол
Налдо Родригес
1:1
17' Гол
Костич Филип
2:1
52' Гол
Холтби Льюис
55' Желтая карточка
Настасич Матия
2:2
63' Гол
Бургшталлер Гвидо
65' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
72' Желтая карточка
Штайнманн Матти
3:2
84' Гол
Хант Аарон
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
Удар от ворот произведет Гамбург
94'
Почти гол! Налдо Родригес пробил головой по воротам, но Поллерсбек Юлиан спас!
94'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Удар от ворот произведет Гамбург
92'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
92'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
92'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
91'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Weston McKennie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Удар от ворот произведет Гамбург
88'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Tatsuya Ito из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Керер Тило
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
87'
Выглядело как неплохой момент. Дуглас Сантос из команды Гамбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Отличный гол забил Хант Аарон
84'
Джатта Бейкери сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Хант Аарон из команды Гамбург переиграл вратаря дальним ударом!
84'
Хорошую попытку сделал Бургшталлер Гвидо. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Jann-Fiete Arp
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
80'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Джатта Бейкери оказался на газоне.
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 54137 болельщиков
Фол, нарушение
78'
Ди Санто Франко наказан за толчок Ван Дронгелен Рик
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Холтби Льюис из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
76'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
76'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Тактическая замена. Костич Филип уходит с поля и его заменяет Джатта Бейкери
75'
Тактическая замена. Настасич Матия уходит с поля и его заменяет Бенталеб Набиль
Травма, повреждение
75'
Настасич Матия возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Настасич Матия получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Тактическая замена. Штайнманн Матти уходит с поля и его заменяет Экдаль Олбин
Травма, повреждение
73'
Настасич Матия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
72'
Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Штайнманн Матти грубо играет против соперника. Пострадал Арит Амин
72'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
70'
Tatsuya Ito из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Ди Санто Франко
69'
Удар от ворот произведет Гамбург
68'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
68'
Горетцка Леон не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
66'
Ван Дронгелен Рик наказан за толчок Ферман Ральф
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
65'
Бургшталлер Гвидо получил желтую карточку от судьи
64'
Удар от ворот произведет Шальке 04
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо забивает!
63'
Поллерсбек Юлиан не дал случится голу! Горетцка Леон должен был забивать, но Поллерсбек Юлиан сделал отличный сейв
63'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Пападопулос Кирьякос
62'
Шанс! Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
62'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ван Дронгелен Рик из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Удар от ворот произведет Шальке 04
60'
ШАНС! Вальдшмидт Лука нанес удар с лета, но не попал по воротам!
60'
Ферман Ральф не дал случится голу! Хант Аарон должен был забивать, но Ферман Ральф сделал отличный сейв
59'
Удар от ворот произведет Гамбург
59'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
59'
Удар от ворот произведет Шальке 04
58'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
57'
Стамбули Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
Желтая карточка
55'
Настасич Матия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Безумный фол. Настасич Матия грубо играет против соперника. Пострадал Сакаи Готоку
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Хорошую попытку сделал Холтби Льюис. Удар в створ, но вратарь начеку
Описание гола
52'
Г О О О О О О Л - Холтби Льюис из команды Гамбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
52'
Холтби Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Tatsuya Ito из команды Гамбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
52'
Отличные скиллы показывает Tatsuya Ito, обводя своих соперников
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Холтби Льюис
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Удар от ворот произведет Шальке 04
50'
ШАНС! Сакаи Готоку нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Tatsuya Ito из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
49'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Холтби Льюис
Офсайд
48'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Горетцка Леон
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Tatsuya Ito из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
46'
Тактическая замена. Эмболо Брель уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
46'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Weston McKennie
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
46'
Холтби Льюис из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с левого угла.
45'
Хант Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Дуглас Сантос из команды Гамбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Удар от ворот произведет Гамбург
43'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
43'
Пападопулос Кирьякос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Холтби Льюис из команды Гамбург играет слишком грубо. Арит Амин оказался на газоне.
Офсайд
40'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
Фол, нарушение
40'
Костич Филип из команды Гамбург играет слишком грубо. Горетцка Леон оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
39'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
Угловой
38'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
38'
Должен был быть гол! Вальдшмидт Лука имел отличный шанс, но Ферман Ральф не дал голу состоятся!
37'
ШАНС! Вальдшмидт Лука вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
37'
Эмболо Брель нарушает правила. Штайнманн Матти пострадал
36'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Горетцка Леон
35'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Арит Амин из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
34'
Настасич Матия нанес удар головой, но Поллерсбек Юлиан спокойно отбил мяч.
34'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Удар от ворот произведет Шальке 04
32'
Tatsuya Ito из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Удар от ворот произведет Шальке 04
30'
Как он промахнулся? Холтби Льюис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
Холтби Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
28'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
Угловой
28'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
27'
Tatsuya Ito нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
26'
Холтби Льюис из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Опасность! Вальдшмидт Лука из команды Гамбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Керер Тило грубо играет против соперника. Пострадал Хант Аарон
23'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
[player1] из команды [team] делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
21'
Штайнманн Матти из команды Гамбург играет слишком грубо. Настасич Матия оказался на газоне.
Угловой
20'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
20'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
17'
Дуглас Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Костич Филип из клуба "Гамбург" отправил мяч головой в ворота.
17'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Угловой
17'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с левого угла.
16'
Стамбули Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
16'
Стамбули Бенжамин нарушает правила. Tatsuya Ito пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Удар от ворот произведет Гамбург
14'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хорошую попытку сделал Хант Аарон. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Удар от ворот произведет Шальке 04
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Калиджиури Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Налдо Родригес из клуба "Шальке 04" отправил мяч головой в ворота.
9'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
8'
Пападопулос Кирьякос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Эмболо Брель, его свалил Пападопулос Кирьякос.
7'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
7'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Дуглас Сантос
6'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Удар от ворот произведет Шальке 04
4'
Штайнманн Матти из команды Гамбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает пас партнеру.
Угловой
4'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
4'
Хант Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с левого угла.
3'
Налдо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Шальке 04
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 3:2 Шальке 04
Гамбург
7.4% (13)
Ничья:
9.1% (16)
Шальке 04
83.4% (146)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
33.7% (59)
Шальке 04:
25.7% (45)
Шальке 04:
13.1% (23)
Ничья:
8% (14)
Шальке 04:
6.9% (12)
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