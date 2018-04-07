Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 54137
8' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
0:1
9' ГолНалдо Родригес
1:1
17' ГолКостич Филип
2:1
52' ГолХолтби Льюис
55' Желтая карточкаНастасич Матия
2:2
63' ГолБургшталлер Гвидо
65' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
72' Желтая карточкаШтайнманн Матти
3:2
84' ГолХант Аарон
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
94'
94'
Почти гол! Налдо Родригес пробил головой по воротам, но Поллерсбек Юлиан спас!
94'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
92'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
92'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Weston McKennie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
88'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
88'
Судья сигнализирует, что Tatsuya Ito из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Керер Тило
88'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
87'
Выглядело как неплохой момент. Дуглас Сантос из команды Гамбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Отличный гол забил Хант Аарон
84'
Джатта Бейкери сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Хант Аарон из команды Гамбург переиграл вратаря дальним ударом!
84'
Хорошую попытку сделал Бургшталлер Гвидо. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Jann-Fiete Arp
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Джатта Бейкери оказался на газоне.
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 54137 болельщиков
78'
Ди Санто Франко наказан за толчок Ван Дронгелен Рик
77'
Судья сигнализирует, что Холтби Льюис из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
76'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
76'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Тактическая замена. Костич Филип уходит с поля и его заменяет Джатта Бейкери
75'
Тактическая замена. Настасич Матия уходит с поля и его заменяет Бенталеб Набиль
75'
Настасич Матия возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Настасич Матия получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Тактическая замена. Штайнманн Матти уходит с поля и его заменяет Экдаль Олбин
73'
Настасич Матия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Штайнманн Матти грубо играет против соперника. Пострадал Арит Амин
72'
72'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
70'
Tatsuya Ito из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Ди Санто Франко
69'
68'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
68'
Горетцка Леон не смог попасть в створ ударом издали
66'
Ван Дронгелен Рик наказан за толчок Ферман Ральф
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Бургшталлер Гвидо получил желтую карточку от судьи
65'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Штайнманн Матти
64'
63'
Г О О О О Л - Бургшталлер Гвидо забивает!
63'
Поллерсбек Юлиан не дал случится голу! Горетцка Леон должен был забивать, но Поллерсбек Юлиан сделал отличный сейв
63'
62'
Судья сигнализирует, что Настасич Матия из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Пападопулос Кирьякос
62'
Шанс! Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
62'
62'
Судья сигнализирует, что Ван Дронгелен Рик из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
60'
ШАНС! Вальдшмидт Лука нанес удар с лета, но не попал по воротам!
60'
Ферман Ральф не дал случится голу! Хант Аарон должен был забивать, но Ферман Ральф сделал отличный сейв
59'
59'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
59'
58'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
57'
Стамбули Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
55'
Настасич Матия получил желтую карточку от судьи
55'
Безумный фол. Настасич Матия грубо играет против соперника. Пострадал Сакаи Готоку
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
54'
Хорошую попытку сделал Холтби Льюис. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Г О О О О О О Л - Холтби Льюис из команды Гамбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
52'
Холтби Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Tatsuya Ito из команды Гамбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
52'
Отличные скиллы показывает Tatsuya Ito, обводя своих соперников
52'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Холтби Льюис
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
50'
ШАНС! Сакаи Готоку нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Судья сигнализирует, что Tatsuya Ito из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
49'
49'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Холтби Льюис
48'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
48'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Горетцка Леон
47'
Судья сигнализирует, что Tatsuya Ito из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Калиджиури Даниэль
46'
Тактическая замена. Эмболо Брель уходит с поля и его заменяет Ди Санто Франко
46'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Weston McKennie
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Холтби Льюис из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
46'
45'
Хант Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Дуглас Сантос из команды Гамбург сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
43'
Шанс! Налдо Родригес из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
43'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
43'
Пападопулос Кирьякос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
42'
Холтби Льюис из команды Гамбург играет слишком грубо. Арит Амин оказался на газоне.
40'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
40'
Костич Филип из команды Гамбург играет слишком грубо. Горетцка Леон оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
39'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
38'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
38'
Должен был быть гол! Вальдшмидт Лука имел отличный шанс, но Ферман Ральф не дал голу состоятся!
37'
ШАНС! Вальдшмидт Лука вышел один-на-один с голкипером...
37'
Эмболо Брель нарушает правила. Штайнманн Матти пострадал
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Горетцка Леон
35'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Настасич Матия нанес удар головой, но Поллерсбек Юлиан спокойно отбил мяч.
34'
33'
32'
Tatsuya Ito из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
32'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Эмболо Брель наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
30'
30'
Как он промахнулся? Холтби Льюис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
29'
Холтби Льюис нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
27'
Tatsuya Ito нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
26'
Холтби Льюис из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Опасность! Вальдшмидт Лука из команды Гамбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
25'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Безумный фол. Керер Тило грубо играет против соперника. Пострадал Хант Аарон
23'
23'
[player1] из команды [team] делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
21'
Штайнманн Матти из команды Гамбург играет слишком грубо. Настасич Матия оказался на газоне.
20'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
20'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
19'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
17'
Дуглас Сантос сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Костич Филип из клуба "Гамбург" отправил мяч головой в ворота.
17'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
16'
Стамбули Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Стамбули Бенжамин нарушает правила. Tatsuya Ito пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
14'
13'
Хорошую попытку сделал Хант Аарон. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Калиджиури Даниэль сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Налдо Родригес из клуба "Шальке 04" отправил мяч головой в ворота.
9'
8'
Пападопулос Кирьякос получил желтую карточку от судьи
8'
Назначен штрафной. Пострадал Эмболо Брель, его свалил Пападопулос Кирьякос.
7'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
7'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Дуглас Сантос
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
4'
Штайнманн Матти из команды Гамбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает пас партнеру.
4'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
4'
Хант Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Налдо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 3:2 Шальке 04
Гамбург
7.4% (13)
Ничья:
9.1% (16)
Шальке 04
83.4% (146)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шальке 04:
33.7% (59)
0:1 Шальке 04:
25.7% (45)
0:2 Шальке 04:
13.1% (23)
1:1 Ничья:
8% (14)
1:3 Шальке 04:
6.9% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация