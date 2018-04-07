  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 24000
Фрайбург
0:2
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
2' Гол
Дидави Даниэль
68' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
0:2
83' Гол
Дидави Даниэль
0:2
90' Не забитый пенальти
Петерсен Нильс
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
98'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
97'
Виллиам Фуртадо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
95'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
95'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Базур Рихедли
Описание гола
94'
ОН ПРОМАЗАЛ - Петерсен Нильс пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
93'
ПЕНАЛЬТИ! - Кнохе Робин играет рукой в штрафной! Кнохе Робин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
92'
Шанс! Кляйндинст Тим из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
92'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
92'
Матч остановлен
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
91'
Шанс! Кляйндинст Тим из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
91'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
91'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
90'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Удар от ворот произведет Фрайбург
89'
ШАНС! Малли Юнус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
89'
Удар от ворот произведет Фрайбург
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Матч остановлен
87'
Удар от ворот произведет Фрайбург
87'
Малли Юнус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
87'
Кох Робин из команды Фрайбург играет слишком грубо. Малли Юнус оказался на газоне.
86'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
86'
Шанс! Кляйндинст Тим из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
86'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
86'
Paul Jaeckel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
85'
Тактическая замена. Сеюнджю Чаглар уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
85'
Кляйндинст Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
83'
Ориги Дивок сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Дидави Даниэль изменил счет на табло!
83'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Кастельс Коэн пострадал.
Угловой
83'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
82'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Капустка Бартош из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
82'
Верхаг Пауль возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Верхаг Пауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Тактическая замена. Сьерро Венсан уходит с поля и его заменяет Капустка Бартош
Травма, повреждение
81'
Верхаг Пауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Сьерро Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кляйндинст Тим
79'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Сьерро Венсан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Paul Jaeckel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
77'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч подальше от ворот.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
76'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
76'
Кох Робин из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Димата Нани получил травму и заменен. Ориги Дивок выходит на поле.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Кат Флориан уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Димата Нани получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Димата Нани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Камачо Начо
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Малли Юнус
70'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
70'
Штенцель Паскаль мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
69'
Кат Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
69'
Сьерро Венсан коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
68'
Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Кат Флориан оказался на газоне.
67'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Удар от ворот произведет Фрайбург
66'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
66'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сьерро Венсан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
65'
Камачо Начо возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
64'
Камачо Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Сьерро Венсан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Камачо Начо пострадал.
64'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
63'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
63'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
63'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
Травма, повреждение
62'
Дидави Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Дидави Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
60'
Дидави Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
59'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Димата Нани из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
58'
Удар от ворот произведет Фрайбург
58'
Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
57'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
57'
Как он промахнулся? Сьерро Венсан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
56'
Удар от ворот произведет Фрайбург
56'
Малли Юнус не смог попасть в створ ударом издали
56'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
55'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
55'
Димата Нани из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Гульде Мануэль оказался на газоне.
54'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
53'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Камачо Начо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Петерсен Нильс пострадал.
50'
Удар от ворот произведет Фрайбург
50'
Шанс! Камачо Начо из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
Угловой
50'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Сеюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург подал угловой слева.
47'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
44'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
43'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
43'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург подал угловой слева.
41'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
40'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кат Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
37'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Верхаг Пауль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
Фол, нарушение
34'
Димата Нани из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Гульде Мануэль оказался на газоне.
34'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Удар от ворот произведет Фрайбург
30'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
29'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Брекало Йосип пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
28'
Кат Флориан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Димата Нани из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
26'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Травма, повреждение
25'
Арнольд Максимилиан возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнольд Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Сьерро Венсан
21'
Кат Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
20'
Шанс! Гульде Мануэль из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
Угловой
20'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
18'
Димата Нани из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Штенцель Паскаль пострадал.
18'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
18'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург подал угловой слева.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Камачо Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург подал угловой слева.
13'
Гюнтер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
12'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
12'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
12'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург подал угловой слева.
11'
Paul Jaeckel предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
11'
Paul Jaeckel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
8'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Угловой
6'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
5'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Paul Jaeckel из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
5'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
Сеюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Димата Нани
Описание гола
2'
ГОООООЛ - Дидави Даниэль из команды Вольфсбург забивает из-за штрафной площади
2'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Кат Флориан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Верхаг Пауль пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 0:2 Вольфсбург
Фрайбург
38.7% (67)
Ничья:
41.6% (72)
Вольфсбург
19.7% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.8% (55)
Фрайбург:
19.1% (33)
Фрайбург:
17.3% (30)
Вольфсбург:
14.5% (25)
Ничья:
5.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация