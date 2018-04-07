Стадион: Шварцвальд Зрители: 24000
0:2
Конец матча
0:1
2' ГолДидави Даниэль
68' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
0:2
83' ГолДидави Даниэль
0:2
90' Не забитый пенальтиПетерсен Нильс
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
98'
97'
Виллиам Фуртадо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
96'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
95'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Базур Рихедли
94'
ОН ПРОМАЗАЛ - Петерсен Нильс пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
ПЕНАЛЬТИ! - Кнохе Робин играет рукой в штрафной! Кнохе Робин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
92'
92'
92'
Матч остановлен
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
91'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
91'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
89'
ШАНС! Малли Юнус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Матч остановлен
87'
87'
Малли Юнус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Кох Робин из команды Фрайбург играет слишком грубо. Малли Юнус оказался на газоне.
86'
86'
86'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
86'
Paul Jaeckel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
85'
Тактическая замена. Сеюнджю Чаглар уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
85'
Кляйндинст Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
83'
Ориги Дивок сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Дидави Даниэль изменил счет на табло!
83'
Ориги Дивок из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
83'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Кастельс Коэн пострадал.
83'
82'
Кнохе Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Капустка Бартош из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
82'
Верхаг Пауль возвращается на поле, всё в порядке.
82'
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Верхаг Пауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Тактическая замена. Сьерро Венсан уходит с поля и его заменяет Капустка Бартош
81'
Верхаг Пауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
80'
Сьерро Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кляйндинст Тим
79'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
79'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
78'
78'
Сьерро Венсан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Paul Jaeckel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
77'
Сеюнджю Чаглар выбил мяч подальше от ворот.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
74'
Димата Нани получил травму и заменен. Ориги Дивок выходит на поле.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Тактическая замена. Кат Флориан уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Димата Нани получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Димата Нани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Камачо Начо
71'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Малли Юнус
70'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Штенцель Паскаль мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
70'
69'
69'
Кат Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Сьерро Венсан коснулся мяча рукой.
68'
Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
68'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Кат Флориан оказался на газоне.
67'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
66'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
66'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сьерро Венсан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
65'
Камачо Начо возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Камачо Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Сьерро Венсан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Камачо Начо пострадал.
64'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
63'
63'
63'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
62'
Дидави Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Дидави Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Дидави Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
60'
Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Штенцель Паскаль из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
59'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
59'
59'
Судья сигнализирует, что Димата Нани из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
58'
58'
Арнольд Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
57'
57'
Как он промахнулся? Сьерро Венсан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
56'
56'
Малли Юнус не смог попасть в створ ударом издали
56'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Димата Нани из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Гульде Мануэль оказался на газоне.
54'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
53'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
53'
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
53'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Камачо Начо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Петерсен Нильс пострадал.
50'
50'
Шанс! Камачо Начо из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
50'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Сеюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
48'
47'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
44'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
43'
43'
43'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
41'
41'
40'
40'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кат Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
38'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
37'
36'
Судья сигнализирует, что Верхаг Пауль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Судья сигнализирует, что Сьерро Венсан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
34'
Димата Нани из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Гульде Мануэль оказался на газоне.
34'
33'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Брекало Йосип пострадал.
28'
28'
Кат Флориан не смог попасть в створ ударом издали
27'
Судья сигнализирует, что Димата Нани из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
26'
25'
Арнольд Максимилиан возвращается на поле, всё в порядке.
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнольд Максимилиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Арнольд Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Судья сигнализирует, что Дидави Даниэль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Сьерро Венсан
21'
Кат Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
Шанс! Гульде Мануэль из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Димата Нани из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Штенцель Паскаль пострадал.
18'
18'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
16'
16'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Брекало Йосип из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
15'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
14'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Гюнтер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
12'
12'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
12'
11'
Paul Jaeckel предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
11'
Paul Jaeckel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
8'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
8'
6'
6'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
5'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Paul Jaeckel из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
Сеюнджю Чаглар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
4'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Судья сигнализирует, что Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Димата Нани
2'
ГОООООЛ - Дидави Даниэль из команды Вольфсбург забивает из-за штрафной площади
2'
1'
Кат Флориан из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Верхаг Пауль пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 0:2 Вольфсбург
Фрайбург
38.7% (67)
Ничья:
41.6% (72)
Вольфсбург
19.7% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.8% (55)
2:1 Фрайбург:
19.1% (33)
1:0 Фрайбург:
17.3% (30)
1:2 Вольфсбург:
14.5% (25)
2:2 Ничья:
5.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация