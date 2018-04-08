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Стадион:
Порту
2:0
Первый тайм: 45+'
Авиш
0'
1:0
8' Пенальти
Теллес Алекс
2:0
11' Гол
Отавио Эдмилсон
45'+1
Первый тайм
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Отавио Эдмилсон бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Теллес Алекс из команды Порту забивает с точки!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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