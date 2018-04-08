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Стадион: Драгау
1:0
8' ПенальтиТеллес Алекс
2:0
11' ГолОтавио Эдмилсон
|
8'
1:0
11'
2:0
Состав команд
13
Теллес
Алекс
16
Эррера
Эктор
44
Гало
Диего
19
Бруну
Брага
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 13 Теллес Алекс Защитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 16 Эррера Эктор Полузащитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 29 Тикиньо Франсиско Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Vanailson Вратарь
- 23 Рейес Диего Защитник
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 10 Торрес Оливер Полузащитник
- 6 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 14 Пасьенса Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 16 Петролина Нилдо Защитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 17 Педринью Роша Полузащитник
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- 19 Бруну Брага Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 73 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 50 Mama Samba Balde Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 46 Jorge Fellipe
- Главный тренер: Мота Жозе
Предыдущие игры
Порту (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 02.04.2018 Белененсеш 2:0 Порту ПЛ
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
- 11.03.2018 Пасуш де Феррейра 1:0 Порту ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 21.02.2018 Эшторил 1:3 Порту ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
Авиш (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 18.03.2018 Витория Гимарайнш 2:1 Авиш ПЛ
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 28.02.2018 Авиш 1:0 Кальдаш К
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 25.11.2017 Авиш 1:1 Порту ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|29
|23
|5
|1
|75 - 17
|74
|2.
|Порту
|2:0 Заявка
|29
|23
|4
|2
|72 - 16
|73
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|53 - 18
|65
|4.
|Брага
|Заявка
|29
|21
|2
|6
|65 - 26
|65
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|35 - 38
|43
|6.
|Маритиму
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|32 - 40
|43
|7.
|Боавишта
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|29 - 38
|37
|8.
|Шавиш
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 46
|37
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 51
|35
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|26 - 37
|33
|12.
|Тондела
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 42
|31
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 47
|28
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|35 - 52
|28
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|25 - 43
|25
|16.
|Авиш
|0:2 Заявка
|29
|6
|7
|16
|29 - 45
|25
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|29
|7
|3
|19
|27 - 44
|24
|18.
|Эшторил
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|25 - 57
|23
Первый тайм
11'
Г О О О О Л - Отавио Эдмилсон бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Теллес Алекс из команды Порту забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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