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Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
1:0
Конец матча
13' Желтая карточкаБруну Витор
17' Желтая карточкаРафаэл Бранко
44' Желтая карточкаСимау Давид
45' Желтая карточкаСемеду Алфа
1:0
52' ГолНето Анжело
59' Желтая карточкаНето Анжело
72' Желтая карточкаМандьянг Идрисса
|
13'
17'
44'
45'
52'
1:0
59'
70'
72'
Состав команд
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
90
Семеду
Алфа
91
Нето Анжело
20
Тоше
Антониу
77
Арсенио
23
Энрике
Нуну
25
Симау
Давид
90
Бруну
Витор
Морейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 26 Белькаруи Хишем Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 90 Семеду Алфа Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 22 Куао Коффи Защитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 9 Идно Нападающий
- Главный тренер: Petit
Боавишта 4-3-3
- Основной состав
- 33 Вагнер да Силва Вратарь
- 28 Мескита Тьягу Защитник
- 23 Энрике Нуну Защитник
- 3 Рафаэл Бранко Защитник
- 5 Талоша Жоау Защитник
- 10 Эшпинью Фабиу Полузащитник
- 42 Мандьянг Идрисса Полузащитник
- 25 Симау Давид Полузащитник
- 7 Ренату Сантуш Нападающий
- 59 Леонардо Руиз Нападающий
- 90 Бруну Витор Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Асис Жиованас Вратарь
- 22 Спаранья Стефан Защитник
- 6 Робсон Жануариу Защитник
- 16 Рошинья Кошта Полузащитник
- 18 Кука Миранда Полузащитник
- 27 Педру Руй III Нападающий
- 9 Матеуш Галиану Нападающий
- Главный тренер: Jorge Simao
Предыдущие игры
Морейренсе (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2018 Морейренсе 2:1 Белененсеш ПЛ
- 09.03.2018 Брага 3:0 Морейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 13.12.2017 Морейренсе 2:2 Санта-Клара К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
Боавишта (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Порту 2:0 Боавишта ПЛ
- 10.03.2018 Боавишта 1:0 Эшторил ПЛ
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 17.02.2018 Бенфика 4:0 Боавишта ПЛ
- 11.02.2018 Боавишта 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 31.01.2018 Боавишта 2:1 Маритиму ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.01.2018 Белененсеш 1:1 Боавишта ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 09.12.2017 Боавишта 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 02.12.2017 Шавиш 0:0 Боавишта ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Боавишта 0:3 Порту ПЛ
- 20.10.2017 Эшторил 0:3 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Боавишта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе Примейра-лига
- 03.03.2017 Морейренсе 0:0 Боавишта Примейра-лига
- 02.10.2016 Боавишта 2:0 Морейренсе Примейра-лига
- 01.05.2016 Морейренсе 1:1 Боавишта Примейра-лига
- 02.01.2016 Боавишта 0:3 Морейренсе Примейра-лига
- 03.05.2015 Боавишта 3:1 Морейренсе Примейра-лига
- 21.12.2014 Морейренсе 1:0 Боавишта Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|29
|23
|5
|1
|75 - 17
|74
|2.
|Порту
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|72 - 16
|73
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|55 - 18
|68
|4.
|Брага
|Заявка
|29
|21
|2
|6
|65 - 26
|65
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|35 - 38
|43
|6.
|Маритиму
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|32 - 40
|43
|7.
|Боавишта
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 39
|37
|8.
|Шавиш
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 46
|37
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|45 - 51
|35
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|26 - 37
|33
|12.
|Тондела
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 42
|31
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 43
|28
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 49
|28
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|35 - 52
|28
|16.
|Авиш
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|29 - 45
|25
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|29
|7
|3
|19
|27 - 44
|24
|18.
|Эшторил
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|25 - 57
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Морейренсе делает замену. Bilel Aouacheria уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
77'
Морейренсе делает замену. Тоше Антониу уходит с поля, а Куао Коффи выходит на его замену.
72'
Боавишта делает замену. Мескита Тьягу уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
72'
Мандьянг Идрисса получил желтую карточку от судьи
70'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.
59'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
55'
Боавишта делает замену. Бруну Витор уходит с поля, а Матеуш Галиану выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Нето Анжело бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Боавишта делает замену. Энрике Нуну уходит с поля, а Робсон Жануариу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Alfa Semedo получил желтую карточку от судьи
44'
Симау Давид получил желтую карточку от судьи
17'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
13'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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