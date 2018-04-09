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Стадион:
Морейренсе
1:0
Конец матча
Боавишта
0'
13' Желтая карточка
Бруну Витор
17' Желтая карточка
Рафаэл Бранко
44' Желтая карточка
Симау Давид
45' Желтая карточка
Семеду Алфа
1:0
52' Гол
Нето Анжело
59' Желтая карточка
Нето Анжело
72' Желтая карточка
Мандьянг Идрисса
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Морейренсе делает замену. Bilel Aouacheria уходит с поля, а Рафаэл Коста выходит на его замену.
77'
Морейренсе делает замену. Тоше Антониу уходит с поля, а Куао Коффи выходит на его замену.
72'
Боавишта делает замену. Мескита Тьягу уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Мандьянг Идрисса получил желтую карточку от судьи
70'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.

Желтая карточка
59'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
55'
Боавишта делает замену. Бруну Витор уходит с поля, а Матеуш Галиану выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Нето Анжело бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Боавишта делает замену. Энрике Нуну уходит с поля, а Робсон Жануариу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Alfa Semedo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Симау Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Рафаэл Бранко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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