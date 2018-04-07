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Стадион:
Тондела
2:1
Второй тайм: 54'
Портимоненсе
0'
0:1
20' Гол
Эвертон Перейра
1:1
24' Гол
Монтейру Бруну
2:1
38' Гол
Бойд Тайлер
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Монтейру Бруну бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Эвертон Перейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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