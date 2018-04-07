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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Жоау Кардошу
2:1
Второй тайм: 54'
0:1
20' ГолЭвертон Перейра
1:1
24' ГолМонтейру Бруну
2:1
38' ГолБойд Тайлер
|
20'
0:1
24'
1:1
38'
2:1
Состав команд
22
Бруну
Давид
17
Жока
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
55
Рафа
21
Са
Педру
Тондела 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 44 Jorge Fernandes Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 17 Жока Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 32 Icaro Silva Защитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 10 Нуну Педру Нападающий
- 99 Эли Сильва Нападающий
- 25 Harramiz
- Главный тренер: Пепа
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 55 Рафа Защитник
- 10 Эвертон Перейра Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 8 Federico Nicolas Varela Полузащитник
- 16 Wenderson Galeno Нападающий
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 30 Marcel Pereira Защитник
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 19 Манафа Вилсон Нападающий
- 77 Rui Costa II
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Тондела 1:2 Маритиму ПЛ
- 11.03.2018 Белененсеш 0:0 Тондела ПЛ
- 04.03.2018 Тондела 2:0 Шавиш ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
- 28.10.2017 Маритиму 2:0 Тондела ПЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 05.02.2018 Маритиму 0:3 Портимоненсе ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 14.01.2018 Боавишта 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 04.01.2018 Портимоненсе 0:0 Белененсеш ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 10.12.2017 Портимоненсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 04.12.2017 Эшторил 0:0 Портимоненсе ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 17.11.2017 Порту 3:2 Портимоненсе К
Последние игры между собой
Тондела: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела Примейра-лига
- 26.04.2015 Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 07.12.2014 Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига
- 13.04.2014 Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига
- 27.11.2013 Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 29.03.2013 Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига
- 04.11.2012 Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|28
|22
|5
|1
|73 - 16
|71
|2.
|Порту
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|70 - 16
|70
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|53 - 18
|65
|4.
|Брага
|Заявка
|28
|21
|1
|6
|63 - 24
|64
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|35 - 38
|43
|6.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|29
|12
|6
|11
|31 - 40
|42
|7.
|Боавишта
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|29 - 38
|37
|8.
|Шавиш
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|33 - 45
|36
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|10.
|Портимоненсе
|1:2 Заявка
|29
|9
|7
|13
|44 - 51
|34
|11.
|Тондела
|2:1 Заявка
|29
|9
|6
|14
|33 - 41
|33
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|25 - 36
|32
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 47
|28
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|34 - 50
|28
|15.
|Авиш
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|29 - 43
|25
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|25 - 43
|25
|17.
|Эшторил
|1:0 Заявка
|29
|7
|4
|18
|25 - 56
|25
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|28
|7
|2
|19
|25 - 42
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Бойд Тайлер бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Монтейру Бруну бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Эвертон Перейра бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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