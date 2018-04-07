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Стадион:
Рапид Вена
2:1
Конец матча
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
6' Пенальти
Квилитая Георгий
2:0
67' Пенальти
Шваб Швефан
2:1
75' Гол
Alexandar Vucenovic
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рапид Вена делает замену. Шауб Луис уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.
82'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Куэн Андреас выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Alexandar Vucenovic бьет в цель!
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Шауб Луис из команды Рапид Вена забивает с точки!
63'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт Пёльтен делает замену. Риски Роопе уходит с поля, а Alexandar Vucenovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий из команды Рапид Вена забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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