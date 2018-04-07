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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альянц
2:1
Конец матча
1:0
6' ПенальтиКвилитая Георгий
2:0
67' ПенальтиШваб Швефан
2:1
75' ГолAlexandar Vucenovic
|
6'
1:0
67'
2:0
75'
2:1
Состав команд
10
Шауб
Луис
19
Мург
Томас
30
Luan
IX
29
David
Stec
37
Атанга
Давид
11
Риски
Роопе
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 38 Manuel Thurnwald Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 27 Куэн Андреас Полузащитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 46 Armin Mujakic
- Главный тренер: Goran Djuricin
Санкт-Пёльтен 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 3 Michael Huber Защитник
- 21 Babacar Diallo Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 29 David Stec Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 28 Damir Mehmedovic Полузащитник
- 37 Атанга Давид Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 11 Риски Роопе Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 12 Маличек Филипп Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 23 Alexandar Vucenovic
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Б
- 23.03.2018 Винер Нойштадт 1:0 Рапид Вена ТМК
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Санкт-Пёльтен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Бундеслига
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Бундеслига
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 05.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Рапид Вена Кубок
- 01.04.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 03.12.2016 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 24.09.2016 Санкт-Пёльтен 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 03.07.2015 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Товарищеские матчи. Клубы
- 02.02.2011 Рапид Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|19
|8
|1
|61 - 19
|65
|2.
|Штурм
|29
|18
|3
|8
|54 - 36
|57
|3.
|Рапид Вена
|29
|13
|10
|6
|51 - 33
|49
|4.
|Адмира
|29
|14
|4
|11
|51 - 49
|46
|5.
|ЛАСК
|28
|13
|6
|9
|39 - 30
|45
|6.
|Аустрия Вена
|29
|11
|6
|12
|44 - 43
|39
|7.
|Маттерсбург
|29
|10
|8
|11
|43 - 46
|38
|8.
|Альтах
|29
|8
|7
|14
|29 - 38
|31
|9.
|Вольфсбергер
|29
|4
|8
|17
|20 - 48
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|29
|2
|4
|23
|19 - 69
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рапид Вена делает замену. Шауб Луис уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.
82'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Куэн Андреас выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Alexandar Vucenovic бьет в цель!
67'
Г О О О О Л - Шауб Луис из команды Рапид Вена забивает с точки!
63'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт Пёльтен делает замену. Риски Роопе уходит с поля, а Alexandar Vucenovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
6'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий из команды Рапид Вена забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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