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Стадион:
Альтах
1:2
Конец матча
Адмира
0'
1:0
28' Гол
Грбич Адриан
1:1
30' Гол
Marin Jakolis
41' Желтая карточка
Цех Бенедикт
44' Желтая карточка
Нутц Штефан
60' Вторая желтая карточка
Цех Бенедикт
61' Желтая карточка
Линхарт Андреас
61' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
1:2
76' Гол
Грозурек Лукас
85' Желтая карточка
Нгват-Махоп Луи
90' Желтая карточка
Грозурек Лукас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Грозурек Лукас получил желтую карточку от судьи
88'
Адмира делает замену. Сакс Максимилиан уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
86'
Альтах делает замену. Линхарт Андреас уходит с поля, а Янечек Бернхард выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Нгват-Махоп Луи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Грозурек Лукас бьет в цель!

75'
Адмира делает замену. Lukas Malicsek уходит с поля, а Меркель Александр выходит на его замену.
66'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
62'
Адмира делает замену. Marin Jakolis уходит с поля, а Шмидт Патрик выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Сакс Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Линхарт Андреас получил желтую карточку от судьи
60'
Цех Бенедикт получает вторую желтую карточку. Удаление.
58'
Альтах делает замену. Гебауэр Кристиан уходит с поля, а Yusuf Otubanjo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Нутц Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Цех Бенедикт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Marin Jakolis бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Грбич Адриан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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