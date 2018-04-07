- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кэшпойнт Арена
1:0
28' ГолГрбич Адриан
1:1
30' ГолMarin Jakolis
41' Желтая карточкаЦех Бенедикт
44' Желтая карточкаНутц Штефан
60' Вторая желтая карточкаЦех Бенедикт
61' Желтая карточкаЛинхарт Андреас
61' Желтая карточкаСакс Максимилиан
1:2
76' ГолГрозурек Лукас
85' Желтая карточкаНгват-Махоп Луи
90' Желтая карточкаГрозурек Лукас
|
28'
1:0
30'
1:1
41'
44'
60'
61'
61'
76'
1:2
85'
90'
Состав команд
23
Цех
Бенедикт
22
Нутц
Штефан
Альтах 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 4 Samuel Gouet Защитник
- 7 Линхарт Андреас Полузащитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 14 Yusuf Otubanjo Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- 20 Johannes Tartarotti
- 13 Lars Nussbaumer
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Адмира 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 21 Востри Маркус Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 26 Jonathan Scherzer Защитник
- 6 Лакнер Маркус Полузащитник
- 7 Сакс Максимилиан Полузащитник
- 12 Lukas Malicsek Полузащитник
- 5 Эбнер Томас Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 52 Меркель Александр Нападающий
- 16 Шмидт Патрик Нападающий
- 24 Marco Hausjell
- 23 Pascal Petlach
- 19 Wilhelm Vorsager
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
- 10.11.2017 Альтах 3:1 Вадуц ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
Адмира (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 28.03.2018 Адмира 0:2 Маннсдорф РЛВ
- 23.03.2018 Брюк/Лейта 2:0 Адмира РЛВ
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 14.03.2018 Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен-2 РЛВ
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 09.03.2018 Амштеттен 3:0 Адмира РЛВ
- 03.03.2018 Маттерсбург 3:2 Адмира Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 16.01.2018 Адмира 4:0 Эбрайхсдорф ТМК
- 13.01.2018 Адмира 3:0 Дьёрмот ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
- 25.11.2017 Адмира 2:0 Маттерсбург Б
Последние игры между собой
Альтах: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Бундеслига
- 14.10.2017 Альтах 2:2 Адмира Бундеслига
- 30.07.2017 Адмира 4:1 Альтах Бундеслига
- 22.04.2017 Альтах 0:0 Адмира Бундеслига
- 11.02.2017 Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
- 22.10.2016 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 06.08.2016 Адмира 1:2 Альтах Бундеслига
- 30.04.2016 Адмира 2:1 Альтах Бундеслига
- 27.02.2016 Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 07.11.2015 Адмира 1:1 Альтах Бундеслига
- 23.08.2015 Альтах 1:2 Адмира Бундеслига
- 18.04.2015 Адмира 2:2 Альтах Бундеслига
- 14.02.2015 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 14.02.2015 Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
- 04.10.2014 Адмира 0:2 Альтах Бундеслига
- 13.08.2014 Альтах 0:2 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|19
|8
|1
|61 - 19
|65
|2.
|Штурм
|29
|18
|3
|8
|54 - 36
|57
|3.
|Рапид Вена
|29
|13
|10
|6
|51 - 33
|49
|4.
|Адмира
|29
|14
|4
|11
|51 - 49
|46
|5.
|ЛАСК
|28
|13
|6
|9
|39 - 30
|45
|6.
|Аустрия Вена
|29
|11
|6
|12
|44 - 43
|39
|7.
|Маттерсбург
|29
|10
|8
|11
|43 - 46
|38
|8.
|Альтах
|29
|8
|7
|14
|29 - 38
|31
|9.
|Вольфсбергер
|29
|4
|8
|17
|20 - 48
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|29
|2
|4
|23
|19 - 69
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Грозурек Лукас получил желтую карточку от судьи
88'
Адмира делает замену. Сакс Максимилиан уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
86'
Альтах делает замену. Линхарт Андреас уходит с поля, а Янечек Бернхард выходит на его замену.
85'
Нгват-Махоп Луи получил желтую карточку от судьи
76'
Г О О О О Л - Грозурек Лукас бьет в цель!
75'
Адмира делает замену. Lukas Malicsek уходит с поля, а Меркель Александр выходит на его замену.
66'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
62'
Адмира делает замену. Marin Jakolis уходит с поля, а Шмидт Патрик выходит на его замену.
61'
Сакс Максимилиан получил желтую карточку от судьи
61'
Линхарт Андреас получил желтую карточку от судьи
60'
Цех Бенедикт получает вторую желтую карточку. Удаление.
58'
Альтах делает замену. Гебауэр Кристиан уходит с поля, а Yusuf Otubanjo выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Нутц Штефан получил желтую карточку от судьи
41'
Цех Бенедикт получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Marin Jakolis бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Грбич Адриан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация