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Стадион:
Штурм
0:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
5' Гол
Хольцхаузер Рафаэль
18' Желтая карточка
Сербест Таркан
0:2
34' Гол
Хольцхаузер Рафаэль
45' Желтая карточка
Цуль Петер
69' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
75' Желтая карточка
Саламон Томас
83' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Аустрия Вена делает замену. Перес Фелипе уходит с поля, а Abdullahi Ibrahim Alhassan выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Саламон Томас получил желтую карточку от судьи
72'
Штурм делает замену. Джегго Джеймс уходит с поля, а Emeka Eze выходит на его замену.
57'
Аустрия Вена делает замену. Dominik Fitz уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.

46'
Штурм делает замену. Хузпек Филипп уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Штурм делает замену. Шраммель Томас уходит с поля, а Хирлэндер Штефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Сербест Таркан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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