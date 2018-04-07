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Стадион: Merkur-Arena
0:2
Конец матча
0:1
5' ГолХольцхаузер Рафаэль
18' Желтая карточкаСербест Таркан
0:2
34' ГолХольцхаузер Рафаэль
45' Желтая карточкаЦуль Петер
69' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
75' Желтая карточкаСаламон Томас
83' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
|
5'
0:1
18'
34'
0:2
45'
75'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
32
Пенц
Патрик
95
Перес
Фелипе
36
Dominik
Fitz
Штурм 3-4-3
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 4 Шраммель Томас Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Аустрия Вена 4-4-1-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 36 Dominik Fitz Полузащитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 91 Штангль Штефан Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 23 Де Паула Давид Полузащитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 11 Венуто Нападающий
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 24.03.2018 Штурм 1:2 Марибор ТМК
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 Штурм 2:2 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.01.2018 Штурм 4:2 Аллерхайлинген ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Б
Последние игры между собой
Штурм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Бундеслига
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 30.07.2017 Аустрия Вена 2:3 Штурм Бундеслига
- 29.04.2017 Аустрия Вена 4:1 Штурм Бундеслига
- 18.02.2017 Штурм 0:4 Аустрия Вена Бундеслига
- 30.10.2016 Аустрия Вена 2:0 Штурм Бундеслига
- 14.08.2016 Штурм 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 15.05.2016 Аустрия Вена 3:0 Штурм Бундеслига
- 13.03.2016 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.12.2015 Аустрия Вена 2:1 Штурм Бундеслига
- 19.09.2015 Штурм 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 09.05.2015 Аустрия Вена 0:0 Штурм Бундеслига
- 03.03.2015 Штурм 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 01.11.2014 Аустрия Вена 0:3 Штурм Бундеслига
- 17.08.2014 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 11.05.2014 Аустрия Вена 1:2 Штурм Бундеслига
- 15.03.2014 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 03.12.2013 Аустрия Вена 3:2 Штурм Бундеслига
- 21.09.2013 Штурм 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.04.2013 Штурм 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|28
|19
|8
|1
|61 - 19
|65
|2.
|Штурм
|29
|18
|3
|8
|54 - 36
|57
|3.
|Рапид Вена
|28
|12
|10
|6
|49 - 32
|46
|4.
|ЛАСК
|28
|13
|6
|9
|39 - 30
|45
|5.
|Адмира
|28
|13
|4
|11
|49 - 48
|43
|6.
|Аустрия Вена
|29
|11
|6
|12
|44 - 43
|39
|7.
|Маттерсбург
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|8.
|Альтах
|28
|8
|7
|13
|28 - 36
|31
|9.
|Вольфсбергер
|28
|4
|8
|16
|20 - 46
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|28
|2
|4
|22
|18 - 67
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Аустрия Вена делает замену. Перес Фелипе уходит с поля, а Abdullahi Ibrahim Alhassan выходит на его замену.
83'
Шпендльхофер Лукас получил желтую карточку от судьи
75'
Саламон Томас получил желтую карточку от судьи
72'
Штурм делает замену. Джегго Джеймс уходит с поля, а Emeka Eze выходит на его замену.
57'
Аустрия Вена делает замену. Dominik Fitz уходит с поля, а Моншайн Кристоф выходит на его замену.
46'
Штурм делает замену. Хузпек Филипп уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Штурм делает замену. Шраммель Томас уходит с поля, а Хирлэндер Штефан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Цуль Петер получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль бьет в цель!
18'
Сербест Таркан получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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