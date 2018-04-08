Стадион: Альянц Ривьера
9' Желтая карточкаЖелен Жереми
1:0
17' ГолПлеа Алассан
1:1
27' ГолБуриго Бенжамен
37' Желтая карточкаСуке Арно
45' Желтая карточкаХазри Вахби
Второй тайм
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
61'
Тактическая замена. Сахо Диафра уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
ШАНС! Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
58'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
56'
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Сарр Исмаила выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
55'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Плеа Алассан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
54'
Лис-Мелу Пьерр нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
53'
52'
Хазри Вахби из команды Ренн играет слишком грубо. Сери Жан-Мишель оказался на газоне.
51'
51'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
51'
Плеа Алассан нанес удар издали, а Коубек Томаш отбил его обратно в игру!
51'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
50'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца подал угловой слева.
50'
Плеа Алассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Балотелли Марио из команды Ницца находит одноклубника четким пасом пяткой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
48'
47'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
47'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
46'
Хазри Вахби пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
46'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Хазри Вахби получает желтую карточку за неспортивное поведение
45'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
43'
Хазри Вахби из команды Ренн сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сахо Диафра мяча так и не получил
43'
Сарр Исмаила из команды Ренн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
42'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Назначен штрафной. Пострадал Хазри Вахби, его свалил Данте Бонфим.
40'
40'
Зеффан Мехди не смог попасть в створ ударом издали
40'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Хороший удар издали нанес Буриго Бенжамен, но отличный сейв сделал Бенитес Вальтер. Угловой.
38'
38'
Хазри Вахби из команды Ренн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
37'
Суке Арно получил желтую карточку от судьи
37'
Суке Арно из команды Ницца играет слишком грубо. Сарр Исмаила оказался на газоне.
37'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Ньяньон Жорис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Плеа Алассан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
35'
35'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Данте Бонфим из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
33'
32'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
32'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Плеа Алассан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ле Маршан Максим из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
29'
27'
Зеффан Мехди сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен изменил счет на табло!
27'
Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
25'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хазри Вахби из команды Ренн делает пас партнеру.
25'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Буриго Бенжамен наказан за толчок Суке Арно
22'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
21'
Балотелли Марио из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Плеа Алассан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Зеффан Мехди коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
Шанс! Андре Бенжамин из команды Ренн пробил головой, но мимо
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
17'
Ле Маршан Максим сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Плеа Алассан из команды Ницца переиграл вратаря дальним ударом!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
14'
14'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Сахо Диафра из команды Ренн в офсайде
12'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца в офсайде
11'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
11'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
9'
Желен Жереми получил желтую карточку от судьи
9'
Желен Жереми из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
9'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
8'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
7'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сахо Диафра из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
6'
6'
Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
4'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает неудачный навес.
3'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Ренн
Ницца
77.1% (138)
Ничья:
20.7% (37)
Ренн
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
38% (68)
1:0 Ницца:
21.2% (38)
1:1 Ничья:
16.2% (29)
2:0 Ницца:
10.6% (19)
2:2 Ничья:
3.9% (7)
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