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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
3:0
Второй тайм: 81'
Кан
0'
15' Желтая карточка
Конате Мусса
1:0
20' Гол
Дибасси Бакай
21' Желтая карточка
Женевуа Ромен
2:0
30' Гол
Гакпе Серж
34' Желтая карточка
Какута Гаэль
3:0
54' Гол
Конате Мусса
72' Желтая карточка
Дибасси Бакай
81'
Второй тайм
81'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
80'
Роделен Ронни мяч отрикошетил от ворот
80'
Гартнер Регис не дал случится голу! Сантини Иван должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
80'
ШАНС! Сантини Иван вышел один-на-один с голкипером...
80'
Аденон Халед ошибается в защите.
79'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
79'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Сиссоко Исса наказан за толчок Петерс Стеф
78'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
77'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Траоре Ласина
76'
Должен был быть гол! Куаку Кристиан имел отличный шанс, но Гартнер Регис не дал голу состоятся!
76'
Санко Баиссама из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
75'
Петерс Стеф из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
75'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Дибасси Бакай из команды Амьен подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Мендоса Стивен мяч отрикошетил от ворот
74'
Отличные скиллы показывает Мендоса Стивен, обводя своих соперников
74'
Гакпе Серж из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Удар от ворот произведет Кан
74'
Фофана Гессума не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
74'
Дибасси Бакай из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
73'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает пас партнеру.
73'
Манзала Хариссон из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
72'
Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Дибасси Бакай грубо играет против соперника. Пострадал Куаку Кристиан
71'
Тактическая замена. Jessy Deminguet уходит с поля и его заменяет Репас Ян
Фол, нарушение
71'
Петерс Стеф коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Удар от ворот произведет Амьен
70'
О, нет. Из многообещающей позиции Куаку Кристиан из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
70'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Санко Баиссама оказался на газоне.
69'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантини Иван
68'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Санко Баиссама нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
68'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
67'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Гакпе Серж
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Амьен
64'
Отличный пас сделал Фере Жюльен из команды Кан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
Фере Жюльен из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
63'
Сантини Иван из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Аденон Халед заработал фол
Офсайд
63'
Мендоса Стивен из команды Амьен в офсайде
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
62'
Удар от ворот произведет Кан
62'
Шанс! Фофана Гессума из команды Амьен пробил головой, но мимо
62'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Угловой
61'
Дибасси Бакай из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
61'
Тактическая замена. Зунгу Бонгани уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
60'
Мендоса Стивен мяч отрикошетил от ворот
60'
Конате Мусса из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Конате Мусса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
60'
Удар от ворот произведет Кан
60'
Мендоса Стивен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
59'
Роделен Ронни из команды Кан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Монкондю Томас не пострадал и надо продолжать игру!
59'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Кан
58'
Конате Мусса из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
Сиссоко Исса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
57'
Сиссоко Исса из команды Амьен подал угловой слева.
56'
Должен был быть гол! Гакпе Серж имел отличный шанс, но Веркутр Реми не дал голу состоятся!
56'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
54'
Какута Гаэль сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Конате Мусса изменил счет на табло!
53'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
50'
Сантини Иван из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Амьен
49'
Санко Баиссама не смог попасть в створ ударом издали
48'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
48'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Да Сильва Дамьен из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Конате Мусса заработал фол
Офсайд
47'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
Фол, нарушение
46'
Роделен Ронни наказан за толчок Аденон Халед
46'
Куаку Кристиан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Женевуа Ромен уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Команда Амьен играла лучше в этом тайме.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
45'
Сантини Иван из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
42'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Сантини Иван наказан за толчок Аденон Халед
41'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
40'
Конате Мусса из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
38'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Отличные скиллы показывает Бессат Венсан, обводя своих соперников
36'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Роделен Ронни из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Сиссоко Исса заработал фол
Желтая карточка
34'
Какута Гаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Какута Гаэль из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Санко Баиссама пострадал.
34'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Гакпе Серж
32'
Сантини Иван пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
32'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
31'
Гартнер Регис отбил мяч на угловой после удара Jessy Deminguet из штрафной площади.
31'
Роделен Ронни из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Монкондю Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Гакпе Серж изменил счет на табло!
30'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Гакпе Серж из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
27'
Удар от ворот произведет Кан
27'
Какута Гаэль из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Удар от ворот произведет Амьен
23'
Удар от ворот произведет Амьен
23'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
21'
Судья подбегает и показывает Женевуа Ромен из команды Кан отложенную желтую карточку за фол.
20'
Конате Мусса сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Дибасси Бакай забивает!
20'
Плохо сыграл Джику Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Зунгу Бонгани из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Женевуа Ромен из команды Кан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Какута Гаэль не пострадал и надо продолжать игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
19'
Гакпе Серж из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Jessy Deminguet пострадал.
19'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
19'
Да Сильва Дамьен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
17'
Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
17'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
16'
Мендоса Стивен мяч отрикошетил от ворот
16'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
15'
Конате Мусса получил жёлтую карточку за "нырок".
15'
Отличные скиллы показывает Конате Мусса, обводя своих соперников
14'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Jessy Deminguet из команды Кан играет слишком грубо. Монкондю Томас оказался на газоне.
12'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
Офсайд
11'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
11'
Фере Жюльен из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Конате Мусса из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Зунгу Бонгани из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бессат Венсан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
2'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 3:0 Кан
Амьен
53.4% (94)
Ничья:
35.2% (62)
Кан
11.4% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Амьен:
39.8% (70)
Ничья:
27.8% (49)
Амьен:
8.5% (15)
Ничья:
7.4% (13)
Кан:
5.1% (9)
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