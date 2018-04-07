Стадион: Де ла Ликорн
15' Желтая карточкаКонате Мусса
1:0
20' ГолДибасси Бакай
21' Желтая карточкаЖеневуа Ромен
2:0
30' ГолГакпе Серж
34' Желтая карточкаКакута Гаэль
3:0
54' ГолКонате Мусса
72' Желтая карточкаДибасси Бакай
Второй тайм
81'
81'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
80'
Роделен Ронни мяч отрикошетил от ворот
80'
Гартнер Регис не дал случится голу! Сантини Иван должен был забивать, но Гартнер Регис сделал отличный сейв
80'
ШАНС! Сантини Иван вышел один-на-один с голкипером...
80'
Аденон Халед ошибается в защите.
79'
79'
79'
Сиссоко Исса наказан за толчок Петерс Стеф
78'
78'
78'
77'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
77'
Траоре Ласина выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Конате Мусса уходит с поля и его заменяет Траоре Ласина
76'
Должен был быть гол! Куаку Кристиан имел отличный шанс, но Гартнер Регис не дал голу состоятся!
76'
Санко Баиссама из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
75'
Петерс Стеф из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
75'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Дибасси Бакай из команды Амьен подал угловой справа.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
74'
Отличные скиллы показывает Мендоса Стивен, обводя своих соперников
74'
Гакпе Серж из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
Фофана Гессума не смог попасть в створ ударом издали
74'
Дибасси Бакай из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
73'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Манзала Хариссон из команды Амьен делает пас партнеру.
73'
Манзала Хариссон из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
72'
Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Дибасси Бакай грубо играет против соперника. Пострадал Куаку Кристиан
71'
Тактическая замена. Jessy Deminguet уходит с поля и его заменяет Репас Ян
71'
Петерс Стеф коснулся мяча рукой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
70'
О, нет. Из многообещающей позиции Куаку Кристиан из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
70'
69'
Монкондю Томас из команды Амьен играет слишком грубо. Санко Баиссама оказался на газоне.
69'
Сиссоко Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Исса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантини Иван
68'
68'
Санко Баиссама нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сантини Иван из команды Кан делает передачу одноклубнику.
68'
67'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Петерс Стеф
66'
Судья сигнализирует, что Джику Александр из команды Кан поставил подножку. Пострадал Гакпе Серж
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
64'
64'
Отличный пас сделал Фере Жюльен из команды Кан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
Фере Жюльен из команды Кан идет с мячом вперед на обострение...
63'
Сантини Иван из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Аденон Халед заработал фол
63'
Мендоса Стивен из команды Амьен в офсайде
62'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
62'
62'
Шанс! Фофана Гессума из команды Амьен пробил головой, но мимо
62'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
61'
Дибасси Бакай из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
61'
Тактическая замена. Зунгу Бонгани уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
60'
60'
Конате Мусса из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Конате Мусса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
Мендоса Стивен не смог попасть в створ ударом издали
59'
Роделен Ронни из команды Кан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Монкондю Томас не пострадал и надо продолжать игру!
59'
58'
58'
Конате Мусса из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Сиссоко Исса из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
58'
Сиссоко Исса из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
57'
Сиссоко Исса из команды Амьен подал угловой слева.
56'
Должен был быть гол! Гакпе Серж имел отличный шанс, но Веркутр Реми не дал голу состоятся!
56'
55'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Конате Мусса
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
54'
Какута Гаэль сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Конате Мусса изменил счет на табло!
53'
Какута Гаэль из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
50'
Сантини Иван из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
49'
49'
Санко Баиссама не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
48'
Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Да Сильва Дамьен из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Конате Мусса заработал фол
47'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
46'
Роделен Ронни наказан за толчок Аденон Халед
46'
Куаку Кристиан из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Женевуа Ромен уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Команда Амьен играла лучше в этом тайме.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
45'
Сантини Иван из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
44'
42'
42'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Сантини Иван наказан за толчок Аденон Халед
41'
41'
41'
Веркутр Реми взял и забрал мяч на выходе
40'
Конате Мусса из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
38'
Бессат Венсан из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Отличные скиллы показывает Бессат Венсан, обводя своих соперников
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Роделен Ронни из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Сиссоко Исса заработал фол
34'
Какута Гаэль получил желтую карточку от судьи
34'
Какута Гаэль из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Санко Баиссама пострадал.
34'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Судья сигнализирует, что Фере Жюльен из команды Кан поставил подножку. Пострадал Гакпе Серж
32'
Сантини Иван пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
32'
31'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
31'
Гартнер Регис отбил мяч на угловой после удара Jessy Deminguet из штрафной площади.
31'
Роделен Ронни из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Монкондю Томас сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Гакпе Серж изменил счет на табло!
30'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Гакпе Серж из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Санко Баиссама
27'
27'
Какута Гаэль из команды Амьен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
23'
23'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
21'
Судья подбегает и показывает Женевуа Ромен из команды Кан отложенную желтую карточку за фол.
20'
Конате Мусса сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Дибасси Бакай забивает!
20'
Плохо сыграл Джику Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Зунгу Бонгани из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
Женевуа Ромен из команды Кан вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Какута Гаэль не пострадал и надо продолжать игру!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Гакпе Серж из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Jessy Deminguet пострадал.
19'
19'
Да Сильва Дамьен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
17'
Мендоса Стивен из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
17'
Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
16'
16'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Конате Мусса получил жёлтую карточку за "нырок".
15'
Отличные скиллы показывает Конате Мусса, обводя своих соперников
14'
Зунгу Бонгани из команды Амьен делает пас партнеру.
14'
Jessy Deminguet из команды Кан играет слишком грубо. Монкондю Томас оказался на газоне.
12'
12'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
12'
Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
11'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
11'
Фере Жюльен из команды Кан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Конате Мусса из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Зунгу Бонгани из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
9'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
3'
2'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
2'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 3:0 Кан
Амьен
53.4% (94)
Ничья:
35.2% (62)
Кан
11.4% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Амьен:
39.8% (70)
1:1 Ничья:
27.8% (49)
2:1 Амьен:
8.5% (15)
0:0 Ничья:
7.4% (13)
0:1 Кан:
5.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация