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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
2:0
Второй тайм: 79'
Труа
0'
3' Желтая карточка
Диалло Мустафа
1:0
23' Гол
Бенезе Николя
25' Желтая карточка
Траоре Шарль
2:0
47' Гол
Блас Людовик
79'
Второй тайм
79'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Депланье Матье пострадал.
75'
Нгбакото Йени из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
75'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Конфес Алуа уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
74'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
74'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
73'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
73'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Депланье Матье из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
72'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
72'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Тюрам Маркус
71'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Угловой
70'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой справа.
70'
После удара головой, который сделал Дарбион Стефан мяч выносится вратарем на угловой
70'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Отличные скиллы показывает Бенезе Николя, обводя своих соперников
68'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
67'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Сорбон Жереми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Дарбион Стефан пострадал.
Угловой
66'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
66'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
65'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
65'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа опасно и грубо сыграл. Бенезе Николя пострадал.
64'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
64'
Жиродон Джимми из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
61'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
61'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гренье Клеман из команды Генгам делает пас партнеру.
Угловой
61'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
60'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
60'
Блас Людовик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
Блас Людовик из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Генгам нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
59'
Удар от ворот произведет Генгам
59'
Ньян Адама из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
57'
Удар от ворот произведет Генгам
57'
ШАНС! Дарбион Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Хорошую попытку сделал Бриан Джимми. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Плохо сыграл Беллюгу Франсуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
56'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
56'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Депланье Матье из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Гренье Клеман из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
53'
Пеле Брайан из команды Труа опасно и грубо сыграл. Нгбакото Йени пострадал.
52'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
52'
Нгбакото Йени предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Депланье Матье из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
52'
Пеле Брайан коснулся мяча рукой.
51'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
51'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
50'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
50'
Отличные скиллы показывает Икоко Джордан, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Блас Людовик забивает!
47'
Голкипер мог бы сыграть и получше
47'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Бенезе Николя, и мяч снова в игре
47'
Отличные скиллы показывает Бенезе Николя, обводя своих соперников
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
44'
Беллюгу Франсуа из команды Труа опасно и грубо сыграл. Гренье Клеман пострадал.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
42'
Удар от ворот произведет Генгам
42'
ШАНС! Конфес Алуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Удар от ворот произведет Труа
40'
Нгбакото Йени из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
40'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
40'
Депланье Матье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
39'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
39'
После удара головой, который сделал Диалло Мустафа мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
38'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
38'
Опасность предотвращена - Депланье Матье из команды Труа вступил в отбор удачно
38'
Бриан Джимми из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
38'
Отличные скиллы показывает Бриан Джимми, обводя своих соперников
37'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
36'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
36'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Дарбион Стефан из команды Труа подал угловой справа.
35'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Отличные скиллы показывает Хауи Саиф-Эдин, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
34'
Нгбакото Йени из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
34'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
33'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
33'
Конфес Алуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
33'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
31'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
31'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Ньян Адама пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Гренье Клеман из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Ньян Адама пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Бенезе Николя пострадал.
Офсайд
26'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Гренье Клеман сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Бенезе Николя классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
Угловой
24'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
23'
После удара головой, который сделал Гренье Клеман мяч выносится вратарем на угловой
23'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Труа
22'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
22'
Нгбакото Йени из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Дарбион Стефан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
Офсайд
20'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
Офсайд
20'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
20'
Ребошу Педру из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
Удар от ворот произведет Труа
19'
Отличный пас сделал Гренье Клеман из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Удар от ворот произведет Труа
17'
Отличный пас сделал Нгбакото Йени из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Тактическая замена. Вальтер Реми уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
Травма, повреждение
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Вальтер Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
15'
Вальтер Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
12'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
10'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
Удар от ворот произведет Генгам
9'
Беллюгу Франсуа выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
6'
Ребошу Педру из команды Генгам в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Офсайд
4'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
4'
Дарбион Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
3'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
Офсайд
3'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:0 Труа
Генгам
83.2% (144)
Ничья:
13.9% (24)
Труа
2.9% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Генгам:
42.2% (73)
Генгам:
21.4% (37)
Генгам:
15% (26)
Ничья:
10.4% (18)
Ничья:
3.5% (6)
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