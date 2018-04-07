Стадион: Стад дю Рудуру
3' Желтая карточкаДиалло Мустафа
1:0
23' ГолБенезе Николя
25' Желтая карточкаТраоре Шарль
2:0
47' ГолБлас Людовик
Второй тайм
79'
Отличные скиллы показывает Блас Людовик, обводя своих соперников
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
77'
76'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Депланье Матье пострадал.
75'
Нгбакото Йени из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
75'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Тактическая замена. Конфес Алуа уходит с поля и его заменяет Бен Саада Шауки
74'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Дарбион Стефан из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
74'
73'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа разыграл угловой с правого угла.
73'
Дидо Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Блас Людовик из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
72'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Тюрам Маркус
71'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
70'
После удара головой, который сделал Дарбион Стефан мяч выносится вратарем на угловой
70'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
69'
68'
Бенезе Николя из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Отличные скиллы показывает Бенезе Николя, обводя своих соперников
68'
67'
67'
Сорбон Жереми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Дарбион Стефан пострадал.
66'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
66'
Сорбон Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Дарбион Стефан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
65'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа опасно и грубо сыграл. Бенезе Николя пострадал.
64'
64'
Жиродон Джимми из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
61'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
61'
Депланье Матье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гренье Клеман из команды Генгам делает пас партнеру.
61'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
60'
Тактическая замена. Пеле Брайан уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
60'
Блас Людовик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
60'
Блас Людовик из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Генгам нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
59'
59'
Ньян Адама из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Отличные скиллы показывает Ньян Адама, обводя своих соперников
57'
57'
ШАНС! Дарбион Стефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Хорошую попытку сделал Бриан Джимми. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Плохо сыграл Беллюгу Франсуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
56'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
54'
Гренье Клеман из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Пеле Брайан из команды Труа опасно и грубо сыграл. Нгбакото Йени пострадал.
52'
52'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой справа.
52'
Нгбакото Йени предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Пеле Брайан коснулся мяча рукой.
51'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
51'
Икоко Джордан из команды Генгам делает пас партнеру.
50'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
50'
Отличные скиллы показывает Икоко Джордан, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Блас Людовик забивает!
47'
Голкипер мог бы сыграть и получше
47'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Диалло Мустафа уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Бенезе Николя, и мяч снова в игре
47'
Отличные скиллы показывает Бенезе Николя, обводя своих соперников
46'
Судья сигнализирует, что Беллюгу Франсуа из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Беллюгу Франсуа из команды Труа опасно и грубо сыграл. Гренье Клеман пострадал.
43'
Судья сигнализирует, что Нгбакото Йени из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
42'
42'
ШАНС! Конфес Алуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
40'
Нгбакото Йени из команды Генгам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
40'
40'
Депланье Матье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
39'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
После удара головой, который сделал Диалло Мустафа мяч выносится вратарем на угловой
38'
38'
Опасность предотвращена - Депланье Матье из команды Труа вступил в отбор удачно
38'
Бриан Джимми из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
38'
Отличные скиллы показывает Бриан Джимми, обводя своих соперников
37'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
36'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Отличные скиллы показывает Хауи Саиф-Эдин, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
34'
Нгбакото Йени из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
34'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
33'
33'
Конфес Алуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
33'
Депланье Матье из команды Труа делает пас партнеру.
32'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Беллюгу Франсуа
31'
31'
30'
Дидо Этьен из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Ньян Адама пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Гренье Клеман из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Ньян Адама пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Депланье Матье из команды Труа отправил кросс в штрафную...
28'
Депланье Матье из команды Труа опасно и грубо сыграл. Бенезе Николя пострадал.
26'
26'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Гренье Клеман сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Бенезе Николя классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
24'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
23'
После удара головой, который сделал Гренье Клеман мяч выносится вратарем на угловой
23'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
Отличные скиллы показывает Нгбакото Йени, обводя своих соперников
22'
Нгбакото Йени из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
21'
Судья сигнализирует, что Дарбион Стефан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
20'
20'
20'
Ребошу Педру из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
19'
Отличный пас сделал Гренье Клеман из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
17'
Отличный пас сделал Нгбакото Йени из команды Генгам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Тактическая замена. Вальтер Реми уходит с поля и его заменяет Хауи Саиф-Эдин
15'
Ох, нехорошо это выглядит. Вальтер Реми получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Вальтер Реми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
9'
9'
Беллюгу Франсуа выбил мяч подальше от ворот.
6'
Ребошу Педру из команды Генгам в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
4'
4'
Дарбион Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
3'
Диалло Мустафа получил желтую карточку от судьи
3'
Судья сигнализирует, что Диалло Мустафа из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Вальтер Реми
3'
Бенезе Николя из команды Генгам в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генгам 2:0 Труа
Генгам
83.2% (144)
Ничья:
13.9% (24)
Труа
2.9% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Генгам:
42.2% (73)
2:1 Генгам:
21.4% (37)
2:0 Генгам:
15% (26)
1:1 Ничья:
10.4% (18)
0:0 Ничья:
3.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация