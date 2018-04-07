Стадион: Луи II
0:1
32' ГолТомассон Адриен
39' Желтая карточкаЖорже Марко
1:1
42' ГолФалькао Радамель
2:1
45' ГолРони Лопеш
48' Желтая карточкаКрхин Рене
Второй тайм
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
49'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рони Лопеш из команды Монако подал угловой слева.
49'
Глик Камил из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Плохо сыграл Джиджи Коффи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Крхин Рене получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Крхин Рене грубо играет против соперника. Пострадал Сидибе Джибриль
48'
48'
Рони Лопеш из команды Монако плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм
Первый тайм
47'
Кейта Бальде из команды Монако делает неудачный навес.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
46'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Отличный командный гол!
45'
Фалькао Радамель сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Рони Лопеш изменил счет на табло!
45'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
45'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
44'
Тилеманс Юри из команды Монако опасно и грубо сыграл. Ронжье Валентин пострадал.
44'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
43'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Жорже Марко из команды Монако отправил кросс в штрафную...
42'
Рони Лопеш сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Фалькао Радамель изменил счет на табло!
42'
Рони Лопеш из команды Монако плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Фабиньо Энрике из команды Монако отправил кросс в штрафную...
41'
Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
40'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
40'
Рони Лопеш из команды Монако навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Тилеманс Юри из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
Жорже Марко получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Жорже Марко грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
37'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья свистит. Фабиньо Энрике атаковал сзади соперника. Это Туре Абдулайе заработал своей команде штрафной
35'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
35'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Рони Лопеш из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
Кейта Бальде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
34'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Фантастический гол, где все сам сделал Томассон Адриен!
32'
Паллуа Николя сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Томассон Адриен из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
32'
Паллуа Николя выбил мяч подальше от ворот.
32'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Жорже Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
После штрафного удара,который нанес Дюбуа Лео мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
Глик Камил наказан за толчок Сала Эмилиано
29'
28'
28'
Жорже Марко из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Томассон Адриен из команды Нант опасно и грубо сыграл. Жорже Марко пострадал.
25'
Жорже Марко из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
24'
23'
23'
Карлос Диего Сантос пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Назначен штрафной. Пострадал Ронжье Валентин, его свалил Глик Камил.
22'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Отличные скиллы показывает Рони Лопеш, обводя своих соперников
21'
Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
21'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
19'
Судья свистит. Сидибе Джибриль атаковал сзади соперника. Это Лима Лукас заработал своей команде штрафной
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Субашич Даниэль из команды Монако.
18'
Томассон Адриен из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Дюбуа Лео возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
18'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
15'
Дюбуа Лео наказан за толчок Жорже Марко
14'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
13'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Кейта Бальде из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Кейта Бальде из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Кейта Бальде пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
12'
Кейта Бальде из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
12'
Тилеманс Юри из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
11'
Тилеманс Юри из команды Монако отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
9'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Крхин Рене из команды Нант вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Жорже Марко не пострадал и надо продолжать игру!
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фабиньо Энрике
6'
6'
6'
Сидибе Джибриль из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
4'
4'
4'
Отличные скиллы показывает Рони Лопеш, обводя своих соперников
3'
2'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Жорже Марко из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монако 2:1 Нант
Монако
97.1% (170)
Ничья:
1.7% (3)
Нант
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
41.1% (72)
2:1 Монако:
25.7% (45)
1:0 Монако:
15.4% (27)
3:1 Монако:
7.4% (13)
3:0 Монако:
4.6% (8)
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