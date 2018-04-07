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  5. Лига 1
Стадион:
Монако
2:1
Второй тайм: 52'
Нант
0'
0:1
32' Гол
Томассон Адриен
39' Желтая карточка
Жорже Марко
1:1
42' Гол
Фалькао Радамель
2:1
45' Гол
Рони Лопеш
48' Желтая карточка
Крхин Рене
52'
Второй тайм
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
49'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Рони Лопеш из команды Монако подал угловой слева.
49'
Глик Камил из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Плохо сыграл Джиджи Коффи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Крхин Рене получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Крхин Рене грубо играет против соперника. Пострадал Сидибе Джибриль
48'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Рони Лопеш из команды Монако плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм
Первый тайм
47'
Кейта Бальде из команды Монако делает неудачный навес.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
46'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Отличный командный гол!
45'
Фалькао Радамель сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Рони Лопеш изменил счет на табло!
45'
Фалькао Радамель из команды Монако делает пас партнеру.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Субашич Даниэль взял и забрал мяч на выходе
45'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Тилеманс Юри из команды Монако опасно и грубо сыграл. Ронжье Валентин пострадал.
44'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
43'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Жорже Марко из команды Монако отправил кросс в штрафную...
42'
Рони Лопеш сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Фалькао Радамель изменил счет на табло!
42'
Рони Лопеш из команды Монако плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Фабиньо Энрике из команды Монако отправил кросс в штрафную...
41'
Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
40'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
40'
Рони Лопеш из команды Монако навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Тилеманс Юри из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Удар от ворот произведет Монако
Желтая карточка
39'
Жорже Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Жорже Марко грубо играет против соперника. Пострадал Томассон Адриен
37'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
37'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Фабиньо Энрике атаковал сзади соперника. Это Туре Абдулайе заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
35'
Сала Эмилиано коснулся мяча рукой.
35'
Лима Лукас из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
34'
Рони Лопеш из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
34'
Кейта Бальде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
34'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Фантастический гол, где все сам сделал Томассон Адриен!
32'
Паллуа Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Томассон Адриен из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
32'
Паллуа Николя выбил мяч подальше от ворот.
32'
Ронжье Валентин из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Жорже Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
После штрафного удара,который нанес Дюбуа Лео мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
30'
Глик Камил наказан за толчок Сала Эмилиано
29'
Удар от ворот произведет Монако
28'
Удар от ворот произведет Нант
28'
Жорже Марко из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
26'
Томассон Адриен из команды Нант опасно и грубо сыграл. Жорже Марко пострадал.
25'
Жорже Марко из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Монако
23'
Карлос Диего Сантос пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Ронжье Валентин, его свалил Глик Камил.
22'
Рони Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Отличные скиллы показывает Рони Лопеш, обводя своих соперников
21'
Туре Абдулайе пробует нанести удар издали, но Субашич Даниэль держит все под контролем
21'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Монако
20'
Дюбуа Лео из команды Нант пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Сидибе Джибриль атаковал сзади соперника. Это Лима Лукас заработал своей команде штрафной
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Субашич Даниэль из команды Монако.
18'
Томассон Адриен из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Травма, повреждение
18'
Дюбуа Лео возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
18'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
15'
Дюбуа Лео наказан за толчок Жорже Марко
14'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой справа.
13'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Кейта Бальде из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Кейта Бальде из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Кейта Бальде пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
12'
Кейта Бальде из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
12'
Тилеманс Юри из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тилеманс Юри из команды Монако отправил кросс в штрафную...
10'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сидибе Джибриль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
9'
Рони Лопеш из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
9'
Крхин Рене из команды Нант вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Жорже Марко не пострадал и надо продолжать игру!
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фабиньо Энрике
6'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Нант
6'
Сидибе Джибриль из команды Монако сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
5'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 85% времени, а гости – 15%.
4'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Рони Лопеш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
4'
Отличные скиллы показывает Рони Лопеш, обводя своих соперников
3'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Жорже Марко из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монако". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монако 2:1 Нант
Монако
97.1% (170)
Ничья:
1.7% (3)
Нант
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
41.1% (72)
Монако:
25.7% (45)
Монако:
15.4% (27)
Монако:
7.4% (13)
Монако:
4.6% (8)
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