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  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
0:1
Второй тайм: 82'
Дижон
0'
0:1
10' Гол
Квон Чхан Хун
35' Желтая карточка
Росье Валентен
80' Желтая карточка
Фортес Стивен
82'
Второй тайм
81'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
80'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
Фол, нарушение
80'
Фортес Стивен делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
79'
Сангаре Ибрахим нарушает правила. Жано Бенжамин пострадал
Фол, нарушение
79'
Диоп Исса наказан за толчок Варро Седрик
Угловой
78'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
78'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Дижон
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Блен Алексис нарушил правила.
74'
Жано Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
73'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Eden Massouema
73'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза подал угловой слева.
72'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Саного Яя наказан за толчок Рейне Батист
70'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
70'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
69'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
69'
Варро Седрик нарушил правила.
69'
После дальнего удара, который нанес Амьен-Аду Кельвен мяч отбит вратарем
69'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Саного Яя пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
67'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой справа.
67'
Квон Чхан Хун мяч отрикошетил от ворот
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Тактическая замена. Сомалиа Вергитон уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
63'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
63'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
63'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
61'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Удар от ворот произведет Тулуза
60'
ШАНС! Амальфитано Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Жано Бенжамин, и мяч снова в игре
60'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Саного Яя из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Варро Седрик
58'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
58'
Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
55'
Делор Анди из команды Тулуза нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
54'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
53'
Квон Чхан Хун из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Удар от ворот произведет Дижон
52'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
51'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Мари Жордан нарушил правила.
51'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
50'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
48'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
48'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
48'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает пас партнеру.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Квон Чхан Хун пробил со штрафного прямо в стенку
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Саного Яя из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Слити Наим
Угловой
44'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
44'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
43'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
Саного Яя завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
41'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
40'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Тулуза
39'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
39'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Дижон
38'
ШАНС! Сомалиа Вергитон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Блен Алексис из команды Тулуза делает пас партнеру.
Офсайд
37'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
37'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
36'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Силла Иссиага навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Росье Валентен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Росье Валентен получает жёлтую карточку за толчок соперника.
35'
Удар от ворот произведет Дижон
35'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
35'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
33'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
33'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
32'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
29'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Дижон
28'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
23'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
23'
Саного Яя делает скидку к воротам
23'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Матч возобновится спорным мячом
Офсайд
18'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
17'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Блен Алексис из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
16'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
16'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
16'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
15'
Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
Фол, нарушение
13'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Силла Иссиага оказался на газоне.
12'
После дальнего удара, который нанес Градель Макс-Ален мяч отбит вратарем
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Описание гола
10'
ГОЛ! Легко закончил атаку Квон Чхан Хун из команды Дижон, забив в пустые ворота!
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Саид Уэсли, и мяч снова в игре
10'
Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
9'
Фортес Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Дижон
8'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Тулуза
7'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
6'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
6'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Удар от ворот произведет Тулуза
4'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
3'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
3'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
3'
Плохо сыграл Джилободжи Папи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
2'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
2'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Дижон
Тулуза
74.7% (130)
Ничья:
20.1% (35)
Дижон
5.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
36.2% (63)
Тулуза:
27% (47)
Ничья:
19% (33)
Тулуза:
9.8% (17)
Дижон:
2.3% (4)
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