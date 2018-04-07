Стадион: Мунисипал
0:1
10' ГолКвон Чхан Хун
35' Желтая карточкаРосье Валентен
80' Желтая карточкаФортес Стивен
Второй тайм
81'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Саммаритано Фредерик
80'
Тактическая замена. Саного Яя уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
80'
Фортес Стивен делает подножку сопернику.
79'
Сангаре Ибрахим нарушает правила. Жано Бенжамин пострадал
79'
Диоп Исса наказан за толчок Варро Седрик
78'
Делор Анди из команды Тулуза подал угловой справа.
78'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
77'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
76'
76'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
75'
Блен Алексис нарушил правила.
74'
Жано Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
73'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Eden Massouema
73'
73'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза подал угловой слева.
72'
72'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Рейне Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Саного Яя наказан за толчок Рейне Батист
70'
70'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
69'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Варро Седрик нарушил правила.
69'
После дальнего удара, который нанес Амьен-Аду Кельвен мяч отбит вратарем
69'
Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Саного Яя пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
67'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой справа.
67'
Квон Чхан Хун мяч отрикошетил от ворот
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Тактическая замена. Сомалиа Вергитон уходит с поля и его заменяет Мубеле Фирмин
63'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
63'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
61'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
60'
ШАНС! Амальфитано Ромен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Жано Бенжамин, и мяч снова в игре
60'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
59'
Судья сигнализирует, что Саного Яя из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Варро Седрик
58'
58'
Блен Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Тактическая замена. Тавареш Жулио уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
55'
Делор Анди из команды Тулуза нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
54'
53'
Квон Чхан Хун из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
52'
52'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
52'
51'
51'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Мари Жордан нарушил правила.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
48'
48'
48'
48'
48'
48'
Делор Анди мяч отрикошетил от ворот
48'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает пас партнеру.
47'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Квон Чхан Хун пробил со штрафного прямо в стенку
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Судья сигнализирует, что Саного Яя из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Слити Наим
44'
Квон Чхан Хун из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
44'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
43'
43'
42'
Саного Яя завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
41'
40'
ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
Шанс! Тавареш Жулио из команды Дижон пробил головой, но мимо
39'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
38'
38'
ШАНС! Сомалиа Вергитон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Блен Алексис из команды Тулуза делает пас партнеру.
37'
Саид Уэсли из команды Дижон в офсайде
37'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
36'
36'
Силла Иссиага навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Росье Валентен получил желтую карточку от судьи
35'
Росье Валентен получает жёлтую карточку за толчок соперника.
35'
35'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
35'
Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Росье Валентен оказался на газоне.
33'
33'
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
29'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
28'
25'
25'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
23'
23'
Саного Яя делает скидку к воротам
23'
22'
22'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Матч возобновится спорным мячом
18'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
17'
17'
Блен Алексис из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
16'
16'
16'
Градель Макс-Ален нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
15'
Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
14'
Судья сигнализирует, что Слити Наим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
13'
Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Силла Иссиага оказался на газоне.
12'
После дальнего удара, который нанес Градель Макс-Ален мяч отбит вратарем
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
ГОЛ! Легко закончил атаку Квон Чхан Хун из команды Дижон, забив в пустые ворота!
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Саид Уэсли, и мяч снова в игре
10'
Фортес Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
9'
Фортес Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Саид Уэсли из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
8'
7'
7'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
6'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
4'
3'
3'
3'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
3'
3'
Плохо сыграл Джилободжи Папи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
2'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Дижон
Тулуза
74.7% (130)
Ничья:
20.1% (35)
Дижон
5.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
36.2% (63)
2:1 Тулуза:
27% (47)
1:1 Ничья:
19% (33)
2:0 Тулуза:
9.8% (17)
0:1 Дижон:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация