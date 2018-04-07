Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 26406
0:1
14' ГолМотиба Лебо
24' Желтая карточкаМендиль Хамза
1:1
42' ГолКамано Франсуа
2:1
45' ГолКамано Франсуа
61' Желтая карточкаМендес Тьяго
63' Вторая желтая карточкаМендес Тьяго
72' Желтая карточкаПундже Максим
Второй тайм
81'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
80'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Де Превиль Николя из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
78'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Эль-Гази Анвар
78'
Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
78'
76'
Санхаре Юнусс наказан за толчок Ие Эдгар
76'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Малком Филипе из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
74'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
73'
73'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Пундже Максим получил желтую карточку от судьи
72'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Пепе Николя
71'
Пундже Максим наказан за толчок Биссума Ив
71'
Сабали Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
70'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Де Превиль Николя
69'
Ие Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
69'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
68'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
68'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
67'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Пепе Николя наказан за толчок Пундже Максим
65'
65'
Санхаре Юнусс возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Санхаре Юнусс получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Мендес Тьяго получает вторую желтую карточку. Удаление.
63'
Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Санхаре Юнусс
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 26406 болельщиков
62'
62'
Брайтвайт Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи
61'
Безумный фол. Мендес Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Лерагер Лукас
61'
Отличные скиллы показывает Пундже Максим, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Судья сигнализирует, что Санхаре Юнусс из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
59'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
59'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо играет слишком грубо. Малку Кевин оказался на газоне.
59'
59'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
59'
Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Малком Филипе из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
56'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лерагер Лукас пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
55'
Пепе Николя из команды Лилль делает неудачный навес.
54'
54'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой справа.
54'
Малку Кевин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Бензия Яссин из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
53'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
53'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Малку Кевин
52'
Камано Франсуа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
52'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Малку Кевин из команды Лилль в офсайде
51'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
46'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Бордо играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Брайтвайт Мартин сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо забил гол! Легко это для такого игрока, как Камано Франсуа
45'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
44'
Араужо Луис из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
42'
Г О О О О О О Л - Камано Франсуа из команды Бордо головой вбивает мяч в сетку.
42'
Голкипер мог бы сыграть и получше
42'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Мейте Суалихо из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
41'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
41'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
40'
Тьяго Маия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сабали Юссуф из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
38'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
38'
37'
ШАНС! Лерагер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
37'
Плохо сыграл Ие Эдгар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Бордо
36'
Араужо Луис из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
36'
Кунде Жюль из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
34'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
33'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Опасность предотвращена - Мендиль Хамза из команды Лилль вступил в отбор удачно
33'
32'
Лерагер Лукас из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Бензия Яссин заработал фол
32'
Удар от ворот произведет Бордо
32'
Мотиба Лебо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Сабали Юссуф наказан за толчок Мотиба Лебо
31'
Плашил Ярослав из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
30'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
28'
27'
27'
Бензия Яссин мяч отрикошетил от ворот
26'
Мендес Тьяго пробил со штрафного прямо в стенку
25'
Судья сигнализирует, что Пабло Кастро из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
25'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Мендиль Хамза грубо играет против соперника. Пострадал Малком Филипе
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
21'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
21'
20'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Араужо Луис из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
19'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Малком Филипе из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Плашил Ярослав из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
17'
Плашил Ярослав пробует нанести удар издали, но Коффи Херве держит все под контролем
16'
16'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает неудачный навес.
16'
Камано Франсуа из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
15'
Камано Франсуа мяч отрикошетил от ворот
15'
15'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
15'
Малку Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Малку Кевин сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Мотиба Лебо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
13'
Малку Кевин из команды Лилль увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
13'
Кунде Жюль ошибается в защите.
12'
Сабали Юссуф из команды Бордо в офсайде
12'
12'
12'
Пундже Максим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
9'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
8'
Опасность предотвращена - Сабали Юссуф из команды Бордо вступил в отбор удачно
8'
Мендиль Хамза из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
7'
7'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
7'
Мотиба Лебо наказан за толчок Сабали Юссуф
6'
6'
Малком Филипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
4'
Мендиль Хамза из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лерагер Лукас пострадал.
3'
3'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
2'
Сабали Юссуф выбил мяч подальше от ворот.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 2:1 Лилль
Бордо
75.9% (132)
Ничья:
17.2% (30)
Лилль
6.9% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
40.2% (70)
2:1 Бордо:
23.6% (41)
1:1 Ничья:
13.2% (23)
2:0 Бордо:
10.3% (18)
1:2 Лилль:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация