Стадион: Сэн-Сэнфорьен
0:1
1' ГолМарсело Антонио
0:2
20' ГолМарсело Антонио
32' Желтая карточкаМолле Флоран
Второй тайм
50'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Морель Жереми пострадал.
48'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
48'
48'
Отличный пас сделал Пальмьери Жульян из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
47'
47'
Коад Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
47'
Депай Мемфис наказан за толчок Манджек Жорж
46'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
46'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
45'
44'
44'
Молле Флоран нанес удар издали, а Лопеш Антони отбил его обратно в игру!
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Судья сигнализирует, что Балью Иван из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
38'
38'
Пальмьери Жульян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
36'
Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Балью Иван наказан за толчок Менди Ферлан
34'
34'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
33'
Судья свистит. Манджек Жорж атаковал сзади соперника. Это Н'Домбеле Тангай заработал своей команде штрафной
32'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
32'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
32'
31'
Хорошую попытку сделал Ру Нолан. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
31'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Морель Жереми
28'
27'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
27'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
27'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
22'
20'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марсело Антонио из клуба "Лион" отправил мяч головой в ворота.
20'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
20'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
18'
18'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
17'
17'
17'
Молле Флоран из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
17'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Молле Флоран из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Депай Мемфис наказан за толчок Балью Иван
16'
16'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
15'
Хороший удар издали нанес Ру Нолан, но отличный сейв сделал Лопеш Антони. Угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
15'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Рафаэль да Сильва из команды Лион играет слишком грубо. Ру Нолан оказался на газоне.
13'
Удар от ворот произведет Метц
13'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает неудачный навес.
12'
Манджек Жорж из команды Метц играет слишком грубо. Депай Мемфис оказался на газоне.
11'
11'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
11'
Молле Флоран из команды Метц играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
8'
7'
Удар от ворот произведет Метц
7'
Шанс! Тусар Люка из команды Лион пробил головой, но мимо
7'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
7'
Траоре Бертран мяч отрикошетил от ворот
6'
Дианье Фаллу ошибается в защите.
6'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Безумный фол. Коад Рено грубо играет против соперника. Пострадал Депай Мемфис
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
4'
Плохо сыграл Морель Жереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марсело Антонио из клуба "Лион" отправил мяч головой в ворота.
1'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
1'
Хороший удар издали нанес Депай Мемфис, но отличный сейв сделал Кавасима Эйдзи. Угловой.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 0:2 Лион
Метц
0.6% (1)
Ничья:
4.7% (8)
Лион
94.8% (163)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
39.5% (68)
0:2 Лион:
29.1% (50)
0:1 Лион:
13.4% (23)
1:3 Лион:
9.3% (16)
1:1 Ничья:
4.7% (8)
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