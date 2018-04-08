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  5. Лига 1
Стадион:
Метц
0:2
Второй тайм: 50'
Лион
0'
0:1
1' Гол
Марсело Антонио
0:2
20' Гол
Марсело Антонио
32' Желтая карточка
Молле Флоран
50'
Второй тайм
Фол, нарушение
50'
Доссеви Матьё из команды Метц опасно и грубо сыграл. Морель Жереми пострадал.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ру Нолан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
48'
Удар от ворот произведет Лион
48'
Отличный пас сделал Пальмьери Жульян из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
47'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
47'
Коад Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Депай Мемфис наказан за толчок Манджек Жорж
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Метц поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Дианье Фаллу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Пальмьери Жульян из команды Метц поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
45'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Молле Флоран нанес удар издали, а Лопеш Антони отбил его обратно в игру!
43'
Ру Нолан из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Балью Иван из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
38'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Пальмьери Жульян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Траоре Бертран из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Траоре Бертран из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
36'
Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
34'
Балью Иван наказан за толчок Менди Ферлан
34'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Манджек Жорж атаковал сзади соперника. Это Н'Домбеле Тангай заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
32'
Молле Флоран получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Молле Флоран из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
32'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Хорошую попытку сделал Ру Нолан. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Игроки ФК "Метц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
31'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Морель Жереми
28'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
27'
Опасность предотвращена - Коад Рено из команды Метц вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
27'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марсело Антонио из клуба "Лион" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
20'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
20'
Отличные скиллы показывает Депай Мемфис, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
18'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
17'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Пальмьери Жульян из команды Метц отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Молле Флоран из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
17'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Молле Флоран из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
16'
Депай Мемфис наказан за толчок Балью Иван
16'
Удар от ворот произведет Лион
Угловой
16'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
15'
Хороший удар издали нанес Ру Нолан, но отличный сейв сделал Лопеш Антони. Угловой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
15'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Рафаэль да Сильва из команды Лион играет слишком грубо. Ру Нолан оказался на газоне.
13'
Удар от ворот произведет Метц
13'
Рафаэль да Сильва из команды Лион делает неудачный навес.
Фол, нарушение
12'
Манджек Жорж из команды Метц играет слишком грубо. Депай Мемфис оказался на газоне.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
11'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Доссеви Матьё, обводя своих соперников
Фол, нарушение
11'
Молле Флоран из команды Метц играет слишком грубо. Н'Домбеле Тангай оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Метц
7'
Шанс! Тусар Люка из команды Лион пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
7'
Траоре Бертран мяч отрикошетил от ворот
6'
Дианье Фаллу ошибается в защите.
6'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Коад Рено грубо играет против соперника. Пострадал Депай Мемфис
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
4'
Плохо сыграл Морель Жереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Балью Иван из команды Метц отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Марсело Антонио из клуба "Лион" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
1'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
1'
Хороший удар издали нанес Депай Мемфис, но отличный сейв сделал Кавасима Эйдзи. Угловой.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Метц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Метц 0:2 Лион
Метц
0.6% (1)
Ничья:
4.7% (8)
Лион
94.8% (163)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
39.5% (68)
Лион:
29.1% (50)
Лион:
13.4% (23)
Лион:
9.3% (16)
Ничья:
4.7% (8)
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