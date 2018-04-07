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  5. Лига 1
Стадион:
Анже
1:1
Второй тайм: 80'
Страсбург
0'
1:0
6' Гол
Экамби Карл Токо
36' Желтая карточка
Мангани Томас
50' Желтая карточка
Мартинеc Пабло
1:1
71' Пенальти
Мартин Йонас
80'
Второй тайм
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
78'
Удар от ворот произведет Анже
77'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бютель Людовик из команды Анже.
76'
Баокен Стефан из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
73'
Гримм Жереми выбил мяч подальше от ворот.
72'
Удар от ворот произведет Страсбург
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Мартин Йонас из команды Страсбург забивает с точки!
Фол, нарушение
70'
ПЕНАЛЬТИ - Манко Венсан из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Мартин Йонас.
70'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
Офсайд
67'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
66'
Шанс! Гонсальвес Антони из команды Страсбург пробил головой, но мимо
66'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный кросс...
Офсайд
65'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Мангани Томас коснулся мяча рукой.
62'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
62'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
61'
Удар от ворот произведет Анже
Угловой
60'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
60'
Фулкье Димитри мяч отрикошетил от ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
58'
Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
58'
Баокен Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Бамба Абдулайе оказался на газоне.
57'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мангани Томас из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
57'
Удар от ворот произведет Страсбург
56'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Терье Мартен получил травму и заменен. Фулкье Димитри выходит на поле.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
50'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Мартинеc Пабло атаковал сзади соперника. Это Рен-Аделед Жефф заработал своей команде штрафной
49'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
49'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
48'
КАКОЙ ПРОМАХ! Гримм Жереми упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
48'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
46'
Тактическая замена. Аолу Жан-Эде уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бютель Людовик не дал случится голу! Баокен Стефан должен был забивать, но Бютель Людовик сделал отличный сейв
46'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Угловой
45'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
45'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
45'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Анже
41'
Корнье Бенжамин пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Томас Ромен атаковал сзади соперника. Это Корнье Бенжамин заработал своей команде штрафной
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
40'
Аолу Жан-Эде возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
37'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
36'
Мангани Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Мангани Томас грубо играет против соперника. Пострадал Аолу Жан-Эде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
34'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
33'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
33'
Хороший удар издали нанес Тэт Флавьен, но отличный сейв сделал Укидья Александр. Угловой.
33'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Гонсальвес Антони грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Абдулайе
Фол, нарушение
31'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Корнье Бенжамин оказался на газоне.
30'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тэт Флавьен из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
29'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
25'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Удивительный сейв сделал Мангани Томас из команды Анже! А был бы точно гол!
24'
Какой шанс! Мартин Йонас почти забил, но мяч вынесли с линии!
Угловой
24'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
23'
Аолу Жан-Эде мяч отрикошетил от ворот
Угловой
23'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
Травма, повреждение
22'
Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
22'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
Фол, нарушение
19'
Мартинеc Пабло наказан за толчок Манко Венсан
Угловой
18'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
18'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
18'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
18'
Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург играет слишком грубо. Томас Ромен оказался на газоне.
16'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
16'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
11'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
10'
Корнье Бенжамин выбил мяч подальше от ворот.
9'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Отличный командный гол!
6'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо из команды Анже забил гол! Легко это для такого игрока, как Экамби Карл Токо
6'
Мангани Томас из команды Анже делает пас партнеру.
6'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
5'
Терье Мартен из команды Страсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Бютель Людовик выбегает и ловит мяч
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Онианге Принс из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
3'
Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Онианге Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
2'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
2'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 1:1 Страсбург
Анже
64.8% (114)
Ничья:
24.4% (43)
Страсбург
10.8% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
36.9% (65)
Ничья:
21.6% (38)
Анже:
19.9% (35)
Страсбург:
6.3% (11)
Анже:
5.1% (9)
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