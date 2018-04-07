Стадион: Раймон Копа
1:0
6' ГолЭкамби Карл Токо
36' Желтая карточкаМангани Томас
50' Желтая карточкаМартинеc Пабло
1:1
71' ПенальтиМартин Йонас
Второй тайм
79'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
78'
77'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Кеткеофомфон Билли
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бютель Людовик из команды Анже.
76'
Баокен Стефан из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
74'
73'
73'
Гримм Жереми выбил мяч подальше от ворот.
72'
71'
Г О О О О Л - Мартин Йонас из команды Страсбург забивает с точки!
70'
ПЕНАЛЬТИ - Манко Венсан из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Мартин Йонас.
70'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает пас партнеру.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
67'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
66'
Шанс! Гонсальвес Антони из команды Страсбург пробил головой, но мимо
66'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает отличный кросс...
65'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мартин Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Мангани Томас коснулся мяча рукой.
62'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
62'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
61'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
61'
60'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
60'
Фулкье Димитри мяч отрикошетил от ворот
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
58'
Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Баокен Стефан из команды Страсбург играет слишком грубо. Бамба Абдулайе оказался на газоне.
57'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мангани Томас из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
57'
56'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Терье Мартен получил травму и заменен. Фулкье Димитри выходит на поле.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Терье Мартен получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Терье Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
50'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
50'
50'
Мартинеc Пабло получил желтую карточку от судьи
49'
Судья свистит. Мартинеc Пабло атаковал сзади соперника. Это Рен-Аделед Жефф заработал своей команде штрафной
49'
49'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
КАКОЙ ПРОМАХ! Гримм Жереми упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
48'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает передачу одноклубнику.
46'
Тактическая замена. Аолу Жан-Эде уходит с поля и его заменяет Гримм Жереми
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бютель Людовик не дал случится голу! Баокен Стефан должен был забивать, но Бютель Людовик сделал отличный сейв
46'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
45'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
42'
42'
41'
Корнье Бенжамин пробил со штрафного прямо в стенку
40'
Судья свистит. Томас Ромен атаковал сзади соперника. Это Корнье Бенжамин заработал своей команде штрафной
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Аолу Жан-Эде возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
37'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Мангани Томас получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Мангани Томас грубо играет против соперника. Пострадал Аолу Жан-Эде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
33'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
33'
Хороший удар издали нанес Тэт Флавьен, но отличный сейв сделал Укидья Александр. Угловой.
33'
33'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Безумный фол. Гонсальвес Антони грубо играет против соперника. Пострадал Бамба Абдулайе
31'
Сантамария Батист из команды Анже играет слишком грубо. Корнье Бенжамин оказался на газоне.
30'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тэт Флавьен из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Терье Мартен из команды Страсбург в офсайде
25'
Онианге Принс из команды Анже отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
24'
Удивительный сейв сделал Мангани Томас из команды Анже! А был бы точно гол!
24'
Какой шанс! Мартин Йонас почти забил, но мяч вынесли с линии!
24'
23'
Аолу Жан-Эде мяч отрикошетил от ворот
23'
22'
Бамба Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Томас Ромен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
19'
Мартинеc Пабло наказан за толчок Манко Венсан
18'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
18'
Бютель Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург играет слишком грубо. Томас Ромен оказался на газоне.
16'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
16'
Игроки ФК "Страсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
11'
11'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
10'
Корнье Бенжамин выбил мяч подальше от ворот.
9'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Отличный командный гол!
6'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо из команды Анже забил гол! Легко это для такого игрока, как Экамби Карл Токо
6'
Мангани Томас из команды Анже делает пас партнеру.
6'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
5'
Терье Мартен из команды Страсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Бютель Людовик выбегает и ловит мяч
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
4'
Онианге Принс из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
3'
3'
Онианге Принс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
2'
2'
Мартин Йонас из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 1:1 Страсбург
Анже
64.8% (114)
Ничья:
24.4% (43)
Страсбург
10.8% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
36.9% (65)
1:1 Ничья:
21.6% (38)
2:1 Анже:
19.9% (35)
1:2 Страсбург:
6.3% (11)
2:0 Анже:
5.1% (9)
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